Estos son los 5 errores que comete la mayoría de personas al hacer pasta, según un cocinero

Los consejos para el mejor resultado en tu plato de pasta. (Pixabay)

El video que ha causado sensación en redes sociales llega desde la cocina del Restaurante Miramar, en Menorca, donde un profesional del establecimiento comparte en TikTok (@miramarmenorca) los errores más frecuentes que comenten quienes intentan preparar pasta en casa. Su tono directo y consejos prácticos han llamado la atención de miles de usuarios, generando debate sobre las costumbres y creencias populares al cocinar este alimento básico.

El cocinero, con experiencia en la hostelería de la isla, pone el acento en pequeños detalles que, según su visión, marcan la diferencia entre una pasta insípida y un plato digno de restaurante. “¿Esto es lo que te quieres comer, tío?”, pregunta en la grabación, antes de desgranar uno a uno los fallos que observa a menudo tanto en comensales como en cocineros aficionados.

Según el experto, la clave está en prestar atención desde el primer paso. Muchos creen que hacer pasta es sencillo y automático, pero existen errores comunes que arruinan el resultado final. Por eso, el profesional del Restaurante Miramar ha recopilado en su cuenta los cinco fallos más habituales que sabotean la textura y el sabor de la pasta.

Los errores que hay que evitar con la pasta

1. Poca sal en el agua de cocción: El primer consejo es no ser “rata con la sal”. El experto recomienda usar una cucharada de sal por cada litro de agua. Si la pasta queda sosa desde el principio, “ya no hay vuelta atrás”, advierte. La sal en el agua es esencial porque es la única oportunidad de sazonar la pasta de forma adecuada.

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2. Uso incorrecto del aceite: Muchos agregan aceite al agua con la idea de que la pasta no se pegará, pero el profesional lo desaconseja completamente. “Estás gastando dinero para nada y además estás tapando el poro de la pasta”, explica. Esto impide que la salsa se adhiera correctamente. Además, verter aceite sobre la pasta ya hervida solo logra crear una película que aísla la superficie. “La pasta te va a saber solamente al agua de cocción”.

3. Escurrir la pasta sin salsa y dejarla esperando: Otro error frecuente es dejar la pasta una vez hervida escurriéndose en el colador, sin mezclarla de inmediato con la salsa. El profesional lo describe gráficamente: “Vamos, para que te quede la pasta para pegar carteles”. La recomendación es clara: escurrir y mezclar con la salsa mientras está caliente, sin demoras.

4. Añadir agua fría a la pasta: Enfriar la pasta con agua del grifo es un error grave. El cocinero aclara que solo se puede considerar en casos excepcionales, como cuando la pasta va a guardarse durante mucho tiempo en la nevera. Lo ideal es cocer la pasta y consumirla al momento para conservar la textura y el sabor.

5. No remover la pasta en la olla: Olvidar remover la pasta mientras hierve provoca que se formen pegotes difíciles de separar. El experto lo sintetiza con humor: “Así te salen estos pegotes maravillosos que no hay nadie se los coma”. Remover desde el inicio y durante la cocción es esencial para que la pasta quede suelta y uniforme.

Consejos del profesional para una pasta perfecta

El cocinero del Restaurante Miramar subraya que la sencillez y el respeto a los procesos tradicionales son fundamentales. Insiste en que no hay atajos mágicos: “Cuece la pasta y cómetela”, resume. La pasta debe salir de la olla directamente a la salsa, sin pasar por aceite ni agua fría, para aprovechar su capacidad de absorber sabores.

Las recomendaciones del chef para disfrutar de la pasta como un profesional. (www.directoalpaladar.com)

La proporción de sal no debe improvisarse. Según el profesional, una cucharada sopera por cada litro de agua asegura que la pasta tenga el punto justo de sabor. Además, recomienda vigilar la cocción y no dejar la pasta esperando en el colador, ya que esto deteriora la textura y el gusto final.

Por último, el experto aconseja no distraerse durante la cocción. Remover la pasta evita que se apelmace y permite que cada porción se impregne de la salsa elegida. Con estos consejos sencillos y directos, el video del Restaurante Miramar invita a replantear rutinas y a buscar un resultado más sabroso y auténtico en casa.