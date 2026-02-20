La salsa rápida y económica que utilizan los italianos para transformar un plato básico de pasta en uno lleno de sabor

Cuando el frío aprieta y la pereza se instala, nada reconforta tanto como una pasta humeante cubierta por una salsa cremosa, aromática y con un toque picante. Esta salsa exprés se prepara en unos pocos minutos y transforma cualquier plato de pasta en una experiencia reconfortante, ideal para noches en las que solo apetece algo rápido y delicioso.
Inspirada en la tradición italiana de sacar el máximo partido a ingredientes sencillos, esta receta ha encontrado su hueco en muchos hogares de España. Se adapta fácilmente para quienes prefieren opciones vegetales y permite aprovechar lo que queda en la nevera, convirtiéndose en una aliada perfecta para el invierno y más allá. Es una base neutra, pero llena de sabor y muy fácil de preparar.
Receta de salsa exprés cremosa de ajo, mostaza y crema para pasta
Esta salsa es una emulsión rápida y sedosa a base de ajo, mostaza y crema fresca (o yogur natural), perfecta para napar pastas cortas o largas. La técnica clave es ligar la salsa fuera del fuego, usando el calor residual de la pasta recién cocida para lograr una textura aterciopelada y evitar que la mostaza se vuelva amarga.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 15 minutos.
- Preparación: 7 minutos.
- Cocción: 8 minutos.
Ingredientes
- 250 g de pasta (penne, espaguetis, coquillettes…)
- 2 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite neutro.
- 2 cucharadas de mostaza (Dijon o antigua).
- 4 cucharadas de crema fresca espesa o yogur natural.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra recién molida.
Cómo hacer salsa exprés cremosa de ajo, mostaza y crema para pasta, paso a paso
- Cocina la pasta en abundante agua con sal hasta dejarla al dente. Reserva un vaso del agua de cocción.
- Pela y pica finamente los ajos.
- Calienta el aceite en una sartén grande a fuego bajo. Añade el ajo y sofríe hasta que esté dorado pero sin que se queme.
- Escurre la pasta, dejando algo de humedad.
- En un bol grande o directamente en la olla fuera del fuego, mezcla la mostaza y la crema fresca.
- Añade la pasta caliente sobre la salsa, incorpora el ajo y el aceite aromatizado.
- Agrega poco a poco parte del agua de cocción reservada, removiendo enérgicamente para ligar y ajustar la textura.
- Salpimenta al gusto. Sirve inmediatamente, decorando con cebollino, queso rallado o vegetales asados si quieres.
- Consejo clave: No calientes la mezcla de mostaza y crema directamente al fuego; así evitarás que la salsa se corte o amargue.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Dos porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aprox. 400 kcal.
- Proteínas: 12 g.
- Grasas: 15 g.
- Hidratos de carbono: 55 g.
- Fibra: 3 g.
Cabe señalar que estas cifras son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la salsa y la pasta ya mezcladas en un recipiente hermético en la nevera hasta dos días. Para recalentar, añade una cucharada de agua y calienta suavemente en el microondas o sartén, removiendo bien para recuperar la cremosidad.