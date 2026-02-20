España

La salsa rápida y económica que utilizan los italianos para transformar un plato básico de pasta en uno lleno de sabor

Esta base neutra permite también aprovechar los restos de la nevera para evitar el desperdicio alimentario

Un plato de pasta.
Un plato de pasta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el frío aprieta y la pereza se instala, nada reconforta tanto como una pasta humeante cubierta por una salsa cremosa, aromática y con un toque picante. Esta salsa exprés se prepara en unos pocos minutos y transforma cualquier plato de pasta en una experiencia reconfortante, ideal para noches en las que solo apetece algo rápido y delicioso.

Inspirada en la tradición italiana de sacar el máximo partido a ingredientes sencillos, esta receta ha encontrado su hueco en muchos hogares de España. Se adapta fácilmente para quienes prefieren opciones vegetales y permite aprovechar lo que queda en la nevera, convirtiéndose en una aliada perfecta para el invierno y más allá. Es una base neutra, pero llena de sabor y muy fácil de preparar.

Receta de salsa exprés cremosa de ajo, mostaza y crema para pasta

Esta salsa es una emulsión rápida y sedosa a base de ajo, mostaza y crema fresca (o yogur natural), perfecta para napar pastas cortas o largas. La técnica clave es ligar la salsa fuera del fuego, usando el calor residual de la pasta recién cocida para lograr una textura aterciopelada y evitar que la mostaza se vuelva amarga.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos.
  • Preparación: 7 minutos.
  • Cocción: 8 minutos.

Ingredientes

  1. 250 g de pasta (penne, espaguetis, coquillettes…)
  2. 2 dientes de ajo.
  3. 2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite neutro.
  4. 2 cucharadas de mostaza (Dijon o antigua).
  5. 4 cucharadas de crema fresca espesa o yogur natural.
  6. Sal al gusto.
  7. Pimienta negra recién molida.
Cómo hacer salsa exprés cremosa de ajo, mostaza y crema para pasta, paso a paso

  1. Cocina la pasta en abundante agua con sal hasta dejarla al dente. Reserva un vaso del agua de cocción.
  2. Pela y pica finamente los ajos.
  3. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego bajo. Añade el ajo y sofríe hasta que esté dorado pero sin que se queme.
  4. Escurre la pasta, dejando algo de humedad.
  5. En un bol grande o directamente en la olla fuera del fuego, mezcla la mostaza y la crema fresca.
  6. Añade la pasta caliente sobre la salsa, incorpora el ajo y el aceite aromatizado.
  7. Agrega poco a poco parte del agua de cocción reservada, removiendo enérgicamente para ligar y ajustar la textura.
  8. Salpimenta al gusto. Sirve inmediatamente, decorando con cebollino, queso rallado o vegetales asados si quieres.
  9. Consejo clave: No calientes la mezcla de mostaza y crema directamente al fuego; así evitarás que la salsa se corte o amargue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Dos porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 400 kcal.
  • Proteínas: 12 g.
  • Grasas: 15 g.
  • Hidratos de carbono: 55 g.
  • Fibra: 3 g. 

Cabe señalar que estas cifras son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa y la pasta ya mezcladas en un recipiente hermético en la nevera hasta dos días. Para recalentar, añade una cucharada de agua y calienta suavemente en el microondas o sartén, removiendo bien para recuperar la cremosidad.

