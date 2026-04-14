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Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Jesús Manuel Gómez García relata que la decisión de elevar el pedido se produjo cuando la orden ya estaba lista para su publicación y que la instrucción le fue trasladada por Koldo García como expresión de la voluntad del entonces ministro

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El exsubsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Gómez García, durante una comparecencia en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado (A. Pérez Meca / Europa Press)
El exsubsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Gómez García, durante una comparecencia en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado (A. Pérez Meca / Europa Press)

El exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, ha detallado en el Tribunal Supremo cómo, en plena emergencia sanitaria de marzo de 2020, la primera orden de compra de mascarillas del Ministerio de Transportes pasó de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 38 minutos, tras una indicación que, según su testimonio, le fue trasladada por el entonces asesor ministerial Koldo García en nombre del ministro José Luis Ábalos.

Gómez García, que ocupó el cargo entre junio de 2018 y agosto de 2024 —cuando fue cesado tras la auditoría en el Ministerio—, ha explicado que la decisión inicial partía de una estimación técnica de necesidades: cuatro millones de mascarillas para cubrir quince días o, alternativamente, ocho millones para un mes. “Por prudencia”, ha señalado, se preparó una orden inicial de cuatro millones. Sin embargo, cuando esta iba a ser remitida para su publicación, recibió la indicación de que debía elevarse a ocho millones. “Era ocho millones o nada”, ha asegurado que le transmitió Koldo García, a quien ha reconocido como interlocutor habitual en nombre del ministro.

La secuencia temporal, según su declaración, se produjo el 20 de marzo de 2020: a las 20.00 horas se firmó una primera orden por cuatro millones de unidades, y a las 20.38 horas se formalizó una segunda orden que duplicaba la cantidad.

Del despacho ministerial a Puertos del Estado

El exsubsecretario ha situado el origen de la operación en el 19 de marzo de 2020, cuando el ministro le convocó a su despacho en pleno estado de alarma y le indicó que era necesario adquirir mascarillas de forma urgente. A partir de ese momento, Gómez García reunió a su equipo y propuso canalizar la compra a través de Puertos del Estado, al considerar que este organismo contaba con mayor capacidad logística para una operación de esa magnitud.

El departamento elaboró entonces un borrador para dotar de cobertura jurídica a la adquisición mediante un procedimiento de emergencia. En ese momento, según ha precisado, aún no existía ninguna oferta concreta sobre la mesa y se estaba definiendo únicamente el tipo y la calidad del material a adquirir.

Al día siguiente, el 20 de marzo, se produjo un punto de inflexión. “Sobre las dos de la tarde, Koldo vino a mi despacho con una oferta”, ha declarado. Se trataba de una propuesta de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama. Gómez García ha explicado que la recibió en mano, la escaneó a través de su secretaria y ordenó remitirla de inmediato a Puertos del Estado para su tramitación.

El exsubsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García (3d), a su llegada al Tribunal Supremo (Isa Saiz / Europa Press)
El exsubsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García (3d), a su llegada al Tribunal Supremo (Isa Saiz / Europa Press)

“Es la única oferta que tuve en ese momento”, ha afirmado, subrayando que llegó antes incluso de que se publicara la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Posteriormente, tras hacerse pública la operación, otras empresas remitieron propuestas alternativas, algunas con precios inferiores, pero el contrato ya estaba adjudicado.

Indicaciones y comunicaciones durante la emergencia

Durante su comparecencia, el exsubsecretario ha reconocido que su relación operativa era más directa con el ministro y su jefe de gabinete que con el resto de asesores, aunque ha admitido que Koldo García le trasladaba indicaciones “del ministro”. En este sentido, ha señalado que recibió instrucciones para continuar con la contratación inicialmente acordada pese a la aparición de ofertas más económicas. “No queda más remedio”, ha asegurado que le indicó el propio Ábalos en un mensaje.

Además de la operación a través de Puertos del Estado, Gómez García ha relatado que se le encomendó impulsar una segunda compra mediante otra entidad pública, Adif. En este caso, se replicó el procedimiento de emergencia y se fijó una adquisición de cinco millones de mascarillas, aunque el exalto cargo ha reconocido no recordar con precisión los motivos de esa cifra ni los destinatarios finales del material.

Según ha explicado, en aquellos días existía una “gran escasez” de tapabocas y las que llegaron al Ministerio de Transportes fueron de las primeras en distribuirse en España, destinadas tanto al personal del propio ministerio como a transportistas.

Responsabilidades, contactos y hechos posteriores

Gómez García ha insistido en que la decisión de compra correspondía al ministro, como autoridad competente durante el estado de alarma, y ha negado haber intervenido en la elección del proveedor más allá de canalizar la oferta recibida. También ha rechazado haber recibido comisiones o ventajas económicas a cambio de adjudicar el contrato a Soluciones de Gestión.

Asimismo, ha negado haber sido objeto de amenazas por parte de Koldo García y ha enmarcado todas las actuaciones en el contexto de excepcionalidad de la pandemia, defendiendo que se actuó con rapidez ante la urgencia sanitaria.

El exsubsecretario ha reconocido también contactos posteriores con el exministro, incluyendo una reunión en 2024 en la que le facilitó documentación pública para una querella contra un periodista, que entregó a través de Koldo García en un sobre del ministerio.

Patricia Uriz, expareja de Koldo García, declaró como testigo en el Tribunal Supremo que no reconoce los términos ‘chistorras’, ‘soles’ y ‘lechugas’ como parte de su vocabulario, refiriéndose a los mensajes de WhatsApp investigados.

En paralelo, ha señalado que tras la detención de Koldo y el estallido del caso se celebró una reunión interna en el Ministerio, ya bajo la dirección de Óscar Puente, en la que él mismo propuso la realización de una auditoría sobre los contratos de mascarillas, si bien no participó en su elaboración.

Durante su declaración, Gómez García ha mantenido que las compras realizadas por el Ministerio de Transportes se situaron entre las más económicas dentro del conjunto de las administraciones públicas, en un momento de urgencia, escasez de suministros y presión operativa de los primeros días de la pandemia.

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