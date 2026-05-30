El discreto look de la reina Letizia en el Día de las Fuerzas Armadas para ceder el protagonismo a la princesa Leonor: recicla un vestido azul de flores

La princesa Leonor demuestra su valía como futura capitana general de los ejércitos en su debut en el Día de las Fuerzas Armadas ante el orgullo de los reyes (RTVE)

La reina Letizia ha acudido este sábado al Día de las Fuerzas Armadas en Vigo con un vestido azul de flores que ya había lucido en 2023, una elección contenida que ha coincidido con la primera participación de la princesa Leonor en la gran parada militar anual, el acto que este año ha situado a la heredera en el centro institucional de la jornada.

La novedad de la celebración ha estado en la princesa Leonor, que ha presidido por primera vez el desfile junto a los reyes en una cita con alrededor de 4.000 efectivos. La heredera ha asistido con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, en el tramo final de su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Vigo ha acogido este sábado una conmemoración que se celebra en España desde 1978 con el objetivo de rendir homenaje a los Ejércitos y a la Armada, además de acercar su labor a la sociedad civil.

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La presencia de la princesa ha dado a esta edición un valor añadido al incorporar por primera vez a la futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas a la presidencia del desfile. Para la ocasión, la reina Letizia ha optado para la ocasión por un diseño de Juan Vidal. Se trata de un vestido azul de largo midi, con escote en pico decorado con volantes, manga larga y estampado floral, el mismo modelo que ya lució en el Día de la Hispanidad de 2023.

Los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor en el Día de las Fuerzas Armadas (RTVE)

El ‘look’ de la reina Letizia

La elección de Letizia ha seguido su línea habitual de sobriedad y reutilización de prendas ya presentes en su vestidor. Horas antes, en Madrid, había inaugurado la Feria del Libro en El Retiro con otro vestido azul que estrenó en 2020, y en Vigo ha vuelto a recurrir al mismo color. El conjunto se ha completado con sandalias blandas de tacón cómodo, en lugar de sus habituales zapatos de tacón bajo, aunque se ha tenido que acabar sentando por sus problemas en los pies, y con un bolso a tono.

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Además, ha llevado un maquillaje suave con ligero ahumado en los ojos y el pelo suelto, peinado con ondas naturales. La imagen de la reina ha quedado enmarcada por el peso simbólico de la jornada. La participación de la heredera ha desplazado el foco hacia su papel institucional y militar en un acto que marca un hito dentro de su preparación castrense. Leonor ha vestido el uniforme de gala y etiqueta regulado para los alumnos de la Academia General del Aire. La guerrera, de cuello cerrado y color azul, incorpora abotonadura dorada en el frente y el escudo del arma aérea.

La reina Letizia, en segundo plano en el Día de las Fuerzas Armadas (RTVE)

El uniforme militar de la princesa Leonor

El pantalón ha sido recto y del mismo tono que la chaqueta. La gorra ha incluido visera negra y el emblema del Ejército del Aire rodeado por dos ramas de laurel, mientras que en las solapas de la guerrera ha lucido el escudo esmaltado de la AGA de San Javier. Sobre el pecho ha portado el Rokiski, el emblema del Ejército del Aire formado por dos alas estilizadas de metal dorado unidas en el centro. También ha llevado un cordón dorado colgado de la hombrera derecha, distintivo de los estudiantes militares en las academias.

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La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

Al encontrarse en el último curso de su formación, la princesa ha mostrado en las bocamangas las divisas doradas de su empleo actual como alférez alumna. En el lado izquierdo del pecho ha llevado los pasadores de las condecoraciones que ya posee: la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, el Mérito Militar y el Mérito Naval. La presencia de la heredera en Vigo ha llegado después de varios meses centrada en la recta final de su instrucción en San Javier, donde completa el tercer y último curso de su formación en los tres ejércitos. Aunque ya había acudido con uniforme a actos como el 12 de Octubre o la Pascua Militar, esta ha sido su primera participación en la gran parada anual del Día de las Fuerzas Armadas.