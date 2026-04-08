El ‘timo’ de Aldama al hermano de Koldo García con la venta de un coche: “Era una chatarra. La peor compra que he hecho nunca”

Víctor de Aldama, Joseba García y un Volkswagen Passat (Montaje Infobae)

El nombre de Joseba García, hermano de Koldo, ha aparecido por diferentes motivos a lo largo de la instrucción del caso Koldo. Su relación con Jessica Rodríguez cuando ambos trabajaban en Ineco, los sobres de dinero que recogió de la sede del PSOE o el incremento de su patrimonio. Sin embargo, una de sus principales implicación en toda la trama ha sido siempre las ocho reuniones que mantuvo con el empresario Víctor de Aldama entre octubre de 2019 y agosto de 2021.

La sospecha sobre estas reuniones nación porque el propio Aldama declaró en fase de instrucción que estos encuentros se llevaron a cabo en el contexto del reparto de comisiones procedentes de contratos públicos, estimados en unos 3,5 millones de euros, donde Joseba habría actuado como intermediario o mensajero. Sin embargo, el testigo en su turno de palabra ha relatado una historia totalmente diferente: solo quería hablar con el empresario para que le devolviera el dinero por un coche que le compró y estaba hecho una “chatarra”.

En su relato, ha explicado que conoció a Aldama a los pocos meses de llegar a Madrid, que “les presentó su hermano”, en una época en la que estaba trabajando ya en Ineco. Desde ese momento coincidieron de forma esporádica en diferentes contextos y ahí llegó la propuesta del empresario para venderle un coche.

Lo compró por 2.500 euros y lo vendió por 300 euros

Era concretamente un Volkswagen Passat, que según Aldama, estaba en perfectas condiciones. Joseba lo vio y de primeras parecía perfecto. Se lo compró por 2.500 euros y comenzaron los problemas. Ha narrado como dejó de funcionar desde el primer momento: “La peor compra que he hecho en mi vida”, ha descrito.

Ha añadido que tuvo que llevarlo en más de una ocasión a arreglarlo a un desguace y la abogada que le defiende en la pieza del caso Koldo en la que está imputado de la Audiencia Nacional, que es la misma de su hermano en este juicio, ha intentado incluir en la causa estas facturas, pero, tras un rifirrafe, el magistrado se lo ha denegado.

Ante esta situación, el testigo mantuvo la primera reunión con Aldama en octubre de 2021, simplemente, según su versión, para conseguir que Aldama le devolviera el dinero. “Solo me daba largas”, ha relatado, y que así se llevaron a cabo las otras siete reuniones, todas con el mismo resultado.

La última de las reuniones tuvo lugar en julio de 2022, momento en el que Joseba ya no quiso “saber nada del coche” y se lo acabó vendiendo a un particular por 300 euros. “Llegó un momento en el que desistí del tema porque no me lo iba a devolver”, ha denunciado a lo que ha añadido que tuvo que deshacerse del vehículo “como una chatarra”.

Un “favor personal” a Aldama

Sobre su relación con Aldama también ha indicado que le hizo un “favor personal”, antes de la compra del vehículo, para recoger unos documentos que le solicitó desde República Dominicana. Sin embargo, ha querido matizar que no fue un viaje específico para eso. “Yo tenia ya los vuelos comprados para conocer a una mujer con la que estaba hablando y que es actualmente mi pareja”, ha relatado y que ahí fue Aldama aprovechó para hacer esa petición, según su versión.

Joseba García, el hermano del exasesor ministerial Koldo García, ha reconocido este martes en el juicio en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que acudió dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero. (Fuente: Tribunal Supremo)

Voló a Santo Domingo para conocer a su actual pareja y de ahí hizo un pequeño viaje a Punta Cana donde quedó con una mujer llamada Arantxa que le entregó un sobre con documentos, pero del que desconoce el contenido: “Yo jamás he abierto sobres que me entregan”. Hizo un segundo viaje, pero con el objetivo de comenzar un negocio de pitayas, según ha indicado.