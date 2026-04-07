“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, llega este martes al Tribunal Supremo (EFE/Sergio Pérez)

Víctor Ábalos, el hijo mayor del exministro de Transportes, ha sido el primero testigo en declarar en el juicio del caso Koldo y, además de defender que “nunca ha sido custodio del dinero de nadie”, ha negado tajantemente que alguna vez haya hablado en clave con el ex asesor de su padre, Koldo García. Esto es en referencia a un informe de la UCO, que aseguraba que cuando hablaban de ‘café’, era un mensaje en clave para hablar por canales encriptados, principalmente móviles desechables.

Ha sido preguntado por el abogado de la acusación a qué se refería Koldo cuando le escribió “Café, por favor”. “Cuando se refiere a café, es café originario de Colombia, se refiere a eso”, indicando que él viaja mucho a Colombia y es un café que gusta mucho, “incluso a Koldo”.

“No tengo canales encriptados y no hablo en clave”, ha explicado. EL letrado le he preguntado entonces a que se refirió cuando le indicó al acusado que iba a encender un dispositivo para seguir la conversación. “Supongo que me refería a que iba a encender al móvil, porque yo utilizo el WhatsApp en el ordenador”, ha agregado.

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