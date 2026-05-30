Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 31 de mayo

El precio del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este domingo 31 de mayo.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Precio de la luz

Día: 31 de mayo

Precio de media: 44.59 euros por megavatio hora

Precio más alto: 101.04 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.29 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este domingo 31 de mayo, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.47 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 93.41 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 80.18 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 73.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.89 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.98 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 57.97 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 11.78 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.09 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.29 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.27 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 40.49 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 79.26 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 100.3 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 101.04 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 89.24 euros por megavatio hora.