La otra batalla judicial entre Koldo García y la ex Miss Asturias fuera del caso Ábalos entre acusaciones de “mensajes obscenos” y “acoso laboral y sexual” e “injurias y calumnias”

Claudia Montes y Koldo García (Montaje Infobae)

Claudia Montes era uno de los platos fuertes entre los testigos del caso Koldo. Ex Miss Asturias y amiga de José Luis Ábalos, fue contratada en la empresa pública Logirail gracias a un enchufe del exministro, según defienden las acusaciones. En su turno de palabra ha aprovechado para asegurar que ella fue contratada por su valía y que sufrió una campaña de acoso laboral en su puesto.

Sin embargo, unas palabras que han pasado desapercibidas, han ocurrido al principio de su declaración, cuando ha sido preguntada por su relación con Ábalos y su ex asesor, Koldo García, ambos imputados en la causa. Del primero ha indicado que “amigos, pero ya no” y sobre el segundo que “primero fue un tema de trabajo y luego algo personal, que no me gustaría tocar, porque me siento mal”.

Unas palabras que concuerdan con sus declaraciones antes de entrar a la Sala con los medios, en las que ha indicado que tiene miedo que Koldo García la intimide con su mirada durante su declaración. Dos referencias a Koldo que dejan caer que existe una historia mayor entre ambos. Una historia que incluye acusaciones entrecruzadas que han derivado hasta en querellas judiciales.

Claudia Montes, amiga de José Luis Ábalos, atiende a los medios de comunicación y asegura haber descubierto una supuesta trama de corrupción que denunció ante las autoridades.

Me enviaba “mensajes obscenos”

Todo comenzó a principios de 2025, cuando Claudia empezó a dejar caer insinuaciones de la forma en la que le trataba Koldo García. El momento clave fue su declaración en la instrucción judicial del 21 de mayo de 2025 en el que relató que el ex asesor de Ábalos le enviaba “mensajes obscenos” y mencionó haber tenido problemas de “mobbing” en su entorno laboral en Logiral, aunque en ese momento todavía no era una acusación directa contra él.

Sin embargo, lo que hizo explotar toda la situación fue una entrevista que realizó Montes en el programa de Mediaset, En boca de todos, y en otros posteriores, asegurando que recibía entre “diez y veinte videollamadas” diarias y volviendo a repetir que García le pedía “cosas obscenas”, incluso relacionadas con cómo iba vestida o en ropa interior, además de describir audios “subidos de tono” en los que le indicaba qué hacer en videollamadas.

La respuesta de Koldo, representado por su abogada, Leticia de la Hoz, llegó el 16 de julio del año pasado, cuando presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón una demanda de conciliación en la que exigía a Montes que reconociera que sus declaraciones eran “calumniosas e injuriosas”, que se retractara públicamente, que ofreciera disculpas por escrito en los mismos medios y que le indemnizara con 25.000 euros por el daño a su honor, imagen pública y reputación profesional. En esa demanda también advertía que, de no aceptarse las condiciones, interpondría una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias.

Aquí también comenzó una de las batallas de la defensa del exasesor, que se ha colado estos días en el juicio del caso Koldo, para conseguir que le devuelvan su móvil para poder defenderse de estas acusaciones, que lleva incautado desde que registraron su vivienda en marzo 2024.

“Sólo teniendo acceso a las conversaciones contenidas en su teléfono móvil con Dª Claudia, D. Koldo podrá defenderse de las gravísimas acusaciones vertidas contra él”, explica la letrada en el escrito, al que tuvo acceso Infobae España y en el que también destaca que de esta manera “podrá incluso probar el chantaje al que fue sometido por la ahora tertuliana televisiva”, describió su abogada, Leticia de la Hoz en ese momento.

Claudia Montes, amiga del exministro José Luis Ábalos, testifica en un juicio y niega tener conocimiento de haber sido 'enchufada'. Afirma que, aunque las pruebas le demuestran que hicieron algo a sus espaldas, Ábalos nunca se lo confirmó.

Y es que aparte, también alegaron que lo necesitaban, “para poder acreditar y, en su caso reclamar, el préstamo realizado por mi mandante a Dª Claudia de aproximadamente 8.500 euros, cuyo plazo de devolución ya está vencido, y a lo que Dª Claudia curiosamente no se ha referido en sus entrevistas mediáticas y televisivas".

Entrecruce de querellas

Tras dos actos de conciliación fallidos, en febrero de 2026, Koldo formalizó su querella contra Claudia Montes. En paralelo, la ex Miss Asturias, representada por Alfredo Arrién, también ha estado moviéndose para ir contra el ex asesor.

Tras otros dos actos de conciliación, presentó su propia querella solicitando una indemnización de 35.000 euros, así como el reconocimiento de que las manifestaciones públicas que él hizo sobre ella, en las que la llamó “mentirosa” y afirmó que se había inventado sus acusaciones de acoso sexual y laboral con ánimo de obtener un rédito económico”, son falsas y constituyen injurias y calumnias.

Tras sus declaraciones en medios donde relataba que García la acosó y la presionó con mensajes y videollamadas de tono sexual mientras trabajaba en la empresa pública Logirail, él respondió públicamente descalificándola y dando a entender que lo hacía movida por intereses económicos. Para Montes, esas afirmaciones dañan su honor, reputación y dignidad personal, por lo que exige no solo la indemnización, sino también la retractación de esas afirmaciones sobre su credibilidad y que se le reconozca judicialmente la falsedad de lo que él ha dicho de ella.