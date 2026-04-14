El entorno cercano de Koldo García cierra filas para cimentar su defensa: su hermano y su exmujer justifican los pagos en efectivo que recibió de Aldama y del PSOE

Patricia Uriz, Koldo García y Joseba García (Montaje Infobae)

De las sesiones que ya se han llevado a cabo en el juicio por el caso Koldo ya han declarado el hermano de Koldo, Joseba García, y la que fue su mujer durante 24 años, Patricia Uriz. Ambos han llevado sus relatos en la dirección de conseguir cimentar la defensa del acusado y acercarse a su absolución.

Y es que la abogada del exasesor de José Luis Ábalos, Leticia de la Hoz, es también la representante legal de sus dos familiares en la causa que se está siguiendo en la Audiencia Nacional, lo que ha supuesto algún enfrentamiento con el magistrado titular, Andrés Martínez Arrieta. “Hay que diferenciar la defensa de su cliente con lo que tiene relación con este proceso”, le ha espetado en más de una ocasión.

El primero en declarar fue Joseba García, que, según el auto de apertura de este juicio, habría sido el encargado de recoger dos pagos en efectivo de 10.000 dólares que el empresario Víctor de Aldama entregó a Koldo como compensación por su implicación en la compra fraudulenta de mascarillas.

Los viajes a República Dominicana

En su declaración explicó que sí realizó dos viajes a la República Dominicana, pero ninguno para la recogida de estos supuestos pagos. En el primero fue simplemente para conocer a una mujer, su actual pareja, que en ese momento se estaban conociendo y era la primera vez que se veían.

Aldama, al enterarse de que viajaba al país, le pidió como favor si podía recoger “una documentación”, según su versión, que necesitaba. De esta manera hizo un viaje desde Santo Domingo, su destino, y Punta Cana, para quedar con una mujer que no conocía que le entregó un sobre. No lo abrió, porque no tiene esa costumbre, según explicó, pero reiteró en más de una ocasión que solo se trataba de documentación.

El segundo viaje fue solamente por una oportunidad de negocio que tenía con Pitayas y quería comprobar si realmente podría ser posible. Una versión que choca directamente con lo declarado por Aránzazu Granell, empleada de Pronalab, una empresa vinculada a un socio de Aldama, que la semana pasada indicó que sí entregó esos dos sobres con dinero. Aunque existe este choque entre las dos declaraciones, la estrategia del hermano está clara: echar por tierra toda la acusación que versa sobre los presuntos pagos en efectivo que habría realizado Aldama a Koldo a cambio de sus servicios.

Los pagos en efectivo del PSOE

Joseba también relató que fue en dos ocasiones a la sede del PSOE en la calle Ferraz para recoger sobres que, según su versión, contenían dinero en efectivo. “Solo he estado dos veces allí, que recuerde, y no he estado más veces”, explicó. Lo hizo como petición de su hermano y añadió que siempre tenía que acreditarse, enseñando su DNI y explicando por qué estaba allí. “Yo contaba con quién había quedado, con Celia, creo que se llamaba” y ahí cogía el dinero.

Joseba García, el hermano del exasesor ministerial Koldo García, ha reconocido este martes en el juicio en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que acudió dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero. (Fuente: Tribunal Supremo)

Sobre este proceso también ha hablado Uriz este lunes. Y es que estos pagos en efectivo que provenían de Ferraz eran devoluciones de gastos que habían adelantado en viajes, comidas, etc., y que se devolvían en efectivo. Sin embargo, ha indicado que siempre tenían que presentar el ticket como justificante. “Ferraz era muy rígido. Koldo siempre me decía que si no había ticket, no intentara ni pasarlo”, ha relatado. Esto significaría que ninguno de los pagos que se estarían investigando del PSOE serían fraudulentos.

También ha aprovechado la oportunidad para justificar el dinero en efectivo que encontraron los agentes de la UCO en la vivienda de Koldo. Según su versión, en el armero que tenía el exasesor en su vivienda guardaban dinero en efectivo: 13.000 euros que le pertenecían a ella y otros 11.000 euros que guardaban "para gastos, posibles reparaciones, para poder hacer frente a varias cosas". No pertenecientes al dinero que habría recibido el acusado por las comisiones en la compra de mascarillas.

Su último punto de defensa ha sido en torno a los mensajes de WhatsApp que habría compartido con Koldo, la base de toda la acusación en este caso. “No reconozco esos whatsapps, no encajan en mi manera de escribir y no hay nada que implique esa contestación mía”, ha explicado.

Para justificarse, ha relatado cómo muchas veces Koldo le podía enviar hasta 200 mensajes y ella ir respondiendo uno a uno en diferentes tandas, o que como su expareja tenía varios móviles, empezaba la conversación en uno y la terminaban en otra, por lo que estarían “fuera de contexto”. Tanto en esta declaración como en la de Joseba, la letrada Leticia de la Hoz ha aprovechado la oportunidad para denunciar que ninguno de los representados ha tenido acceso a sus dispositivos desde que fueron requisados, lo que, según su versión, les impide realizar su defensa de forma satisfactoria.