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El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Estaba en una escalera”

Ha añadido que en el momento en el que se adaptó su lugar de trabajo, si “le consta” que realizara sus tareas en la empresa

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Claudia Montes entrando en el Tribunal Supremo (EFE/Sergio Pérez)
Claudia Montes entrando en el Tribunal Supremo (EFE/Sergio Pérez)

El ex director general de Logirail, Óscar Gómez Barbero, ha abierto la segunda sesión del juicio del caso Koldo y ha declarado que cuando entró en este puesto Claudia Montes, la ex Miss Asturias que presuntamente fue ‘enchufada’ por José Luis Ábalos en la empresa, ya estaba contratada y supo desde el principio que “no iba a trabajar”. Sin embargo, ha explicado que esto se debía a que su oficina no era “adecuada para su trabajo”: “Estaba en una planta baja, sin espacio y en una escalera”.

Ha relatado que él entró a este puesto en enero de 2020 y Claudia llevaba trabajando desde diciembre de 2019. De lo primero que se dio cuenta es que en uno de los proyectos “más importantes” de la empresa, el de los trenes turísticos de lujo, no se estaba llevando a cabo como debía.

Por esta razón, comenzó a investigarlo y vio que la persona encargada, que era Claudia, no “estaba acudiendo a su puesto de trabajo”. “Lo primero que vi es que el puesto de trabajo no era adecuado. Estaba en una planta baja, en una escalera, un sitio unipersonal y no parecía una oficina, porque solo tenía unas banderas pegadas para marcar que formaba parte de Logirail”, ha relatado.

“No podía ser que estuviéramos en unas escaleras para un producto de lujo, como son los trenes turísticos”, por lo que hizo todo lo que le correspondía para que se le diera un nuevo lugar de trabajo. Ha sido preguntado si Claudia trabajó tras el cambio de espacio y ha asegurado que sí, que está acreditado en las actas.

Sobre la razón por la que decidió subir de categoría a Claudia, ha explicado que fue simplemente porque ella estaba en la más baja y no podía estar encargada de un proyecto así, por lo que antes de “tener que buscar a otra persona y perder lo que habían invertido en su formación”, era más sencillo simplemente ascenderla.

También ha negado que en la gestión que realizó sobre la trabajadora no participaron de ninguna manera ni Ábalos ni su exasesor, Koldo García, del que ha llegado a asegurar que ni siquiera le conocía.

¿Quién es Claudia Montes?

Claudia Montes es una mujer cuyo nombre apareció en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) remitidos al Tribunal Supremo en el marco de la investigación por corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos.

La exnovia de Ábalos y Miss Asturias 2017 a la que el exministro enchufó en una empresa pública.

Según dicho informe, al que accedió Infobae España, “formaba parte del círculo personal de Ábalos” y fue contratada por Logirail, una filial pública de Renfe, gracias a su intervención. “Claudia habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia del entonces Ministro Ábalos”, relatan los agentes, quienes señalan a Koldo García, su mano derecha, como el intermediario.

La relación comenzó en octubre de 2019, cuando Ábalos preguntó a Koldo si “a la de Gijón” podían contratarla en Renfe o sus subcontratas. Ocho días después, Claudia le envió su currículum y fue contactada por Logirail.

Terminó trabajando como supervisora en Oviedo. En febrero de 2020 surgieron problemas laborales, pero tras un encuentro entre Koldo y el presidente de Renfe, Claudia recibió una nueva propuesta. “El problema de Gijón arreglado”, escribió entonces el directivo. Su situación laboral se prolongó hasta 2021, cuando fue despedida. Para entonces, Ábalos ya no era ministro y Koldo había perdido su cargo, poniendo fin a su respaldo.

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