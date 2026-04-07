El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

Joseba García, el hermano del exasesor ministerial Koldo García, ha reconocido este martes en el juicio en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que acudió dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero. (Fuente: Tribunal Supremo)

El hermano de Koldo García, Joseba, ha declarado en el Tribunal Supremo como testigo y ha explicado que fue dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz para recoger sobres que, según su versión contenían dinero en efectivo. “Solo he estado dos veces allí, que recuerde, y no he estado más veces”, ha relatado.

Ha contado como era una petición de su hermano y que siempre que llegaba tenía que acreditarse, enseñando su DNI y explicando porque estaba allí. “Yo contaba con quién había quedado, con Celia, creo que se llamaba” y ahí cogía el dinero.

Sobre la pregunta de porque sabe que llevaban dinero dentro ha declarado que él nunca abre los sobres que le entregan, pero “entiendo que es dinero, porque me lo dice”. A esto ha añadido que uno lo cerraron delante suya y pudo ver los billetes. De ahí se lo entregó a Koldo o a su mujer, Patricia Úriz.

Joseba también ha reconocido que sí era conocedor de la “mecánica habitual” de su hermano, en la etapa de asesor de Ábalos, de ir con tres sobres “atendiendo a si los gastos eran del PSOE, del Ministerio o gastos personales”. “Sí, era una manera de llevar su contabilidad o su control”, ha dicho.

Su relación con Jessica Rodríguez

También ha sido preguntado por la relación que tuvo con la exnovia de José Luis Ábalos, ya que ha indicado que ambos trabajaron juntos en Ineco, pero que no era su subordinada. La estuvo ayudando con todo lo que le pedía, pero “como un favor personal, nadie se lo pedía”.

En este sentido, el hermano de Koldo ha asegurado que su relación con Aldama también incluyó la entrega de 400 euros suyos a Jéssica, lo que hizo por requerimiento de su hermano Koldo.

“Fueron 400 euros en un viaje; yo se los di y ya está, no pasa nada”, ha señalado Joseba García, que también ha dicho que ayudó a Jéssica Rodríguez a rellenar los partes de trabajo dentro de Ineco.

Jessica Rodríguez (c), ex pareja del exministro José Luis Ábalos, llegando al Tribunal Supremo (EFE/Sergio Pérez)

“La conozco una vez en Ineco, ni la contraté ni solicité contratación ni la conocía de nada. No he sido su jefe, ni siquiera su superior, era un compañero de trabajo”, ha señalado sobre Jéssica Rodríguez, aunque reconociendo que luego sí entablaron una amistad. “Un amigo sí hace favores personales: tenía las llaves de su casa cuando se iba de viaje y cuidaba a su gato”, ha revelado.

Otro de los “favores” fue pagar dos mensualidades del piso en Madrid en el que ella vivía. “Me llamó mi hermano y me pide que, por favor, lo haga, y yo lo hago”, ha contestado a su abogada, apostillando que en esos momentos ya había terminado la relación entre el exministro y Jéssica Rodríguez.

También por petición de su hermano Koldo, Joseba ha asegurado que viajó de Benidorm a Valencia para entregar a Ábalos un sobre. A preguntas del abogado del exministro, ha precisado que dicho sobre fue abierto por agentes de la Guardia Civil que lo interceptaron cuando viajaba en coche. “Me pasaron a la parte trasera de un furgón y nunca estoy presente cuando están registrado”, ha señalado, añadiendo que cuando regresó vio que el sobre estaba en la parte trasera de su coche “medio abierto”.