Los 15 alimentos más limpios de sustancias tóxicas y pesticidas de 2026: desde frutas tropicales hasta las hortalizas más demandadas

6 de las 15 frutas y verduras que encabezan este año la lista de productos agrícolas con menores niveles de residuos de pesticidas (Montaje Infobae)

La Guía del comprador sobre pesticidas en productos agrícolas 2026 ha anunciado los quince alimentos que destacan este año por presentar los niveles más bajos de residuos. El listado, publicado por el Environmental Working Group (EWG), se ha elaborado gracias al análisis exhaustivo sobre 54.344 muestras de 47 tipos de frutas y verduras, llevado a cabo por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Pese a que estos productos han sido los más valorados en cuanto su limpieza, los expertos insisten en mantener un buen lavado y pelado de los alimentos. Y es que hasta en los procesos más efectivos se pueden seguir observando restos de “químicos externos” en los alimentos. La investigación del EWG se estructura en dos listas: Clean Fiftee, que recoge las frutas y verduras cultivadas de forma convencional con muy pocos o ningún rastro de pesticidas, y Dirty Doze, que agrupa a los productos con una mayor cantidad de residuos detectados.

Entre los quince alimentos en los que se ha hallado el menor rastro de pesticida se encuentran las siguientes frutas y verduras en orden: la piña, el maíz dulce (fresco y congelado), los aguacates, la papaya, la cebolla, los guisantes dulces (congelados), los espárragos, el repollo, la coliflor, la sandía, los mangos, los plátanos, las zanahorias, los hongos y el kiwi.

Los 20 alimentos que se encuentran en el limbo

Seguidamente a estos productos se sitúan las veinte frutas y verduras que se encuentran en el liumbo entre las Clean Fiftee y las Dirty Doze. Según el informe más reciente del Environmental Working Group (EWG), estos alimentos son: brócoli, melón cantalupo, batatas, berenjena, guisantes tirabeques, pomelo, frambuesas, calabacín, naranjas, tomatillos, ciruelas, tomates, calabaza de invierno, tomates cherry, apio, pepinos, mandarinas, lechuga, pimientos morrones y picantes, y judías verdes.

6 de las 20 frutas y verduras que se encuentran este año en el medio la lista de productos agrícolas (Montaje Infobae)

Asimismo, las pruebas del USDA revelaron que la mayoría de los productos analizados contienen, en promedio, cuatro o más pesticidas distintos, salvo la patata, que registró dos de media. En total, se detectaron restos de 264 pesticidas diferentes en todas las frutas y verduras estudiadas, de los cuales 203 corresponden a los “Doce Alimentos Más Contaminados”.

Este hallazgo genera preocupación en salud pública, dado que la exposición combinada puede incrementar los riesgos para el organismo. Entre los productos más afectados destacan las espinacas, la col rizada, y las fresas, junto a uvas, nectarinas, melocotones, cerezas, manzanas, moras, peras, patatas y arándanos, estos últimos con concentraciones elevadas de clorprofam, prohibido en la Unión Europea.

El grupo más vulnerable frente a los residuos de plaguicidas en alimentos

Distintos estudios indican que el cerebro y el sistema nervioso de los niños no se encuentran completamente desarrollados, lo que los hace especialmente sensibles a la acción de sustancias químicas industriales, incluidos los plaguicidas. Según Environmental Working Group (EWG), los efectos adversos de estos compuestos resultan más pronunciados en los más pequeños, quienes presentan una mayor vulnerabilidad frente a alteraciones fisiológicas.

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En este sentido, The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine publicó en 1993 un informe en el que concluyó que “los bebés y los niños difieren tanto cualitativa como cuantitativamente de los adultos en su exposición a residuos de plaguicidas en los alimentos”. Así, se reveló que los residuos en la dieta infantil podían superar los niveles seguros de consumo. Debido a ello, el EWG ha analizado más de 20.000 muestras de alimentos y ha detectado que millones de niños estadounidenses recibían hasta el 35% de la dosis total de plaguicidas cancerígenos que podrían acumular en toda su vida antes de los cinco años.

También es crucial saber que las mezclas de plaguicidas pueden resultar más tóxicas que cuando se evalúan de forma aislada, aunque la información sobre este fenómeno sigue bajo estudio. Pese a los avances que ha dotado la Ley de Protección de la Calidad de los Alimentos de la EPA, todavía muchos productos tóxicos utilizados en la agricultura estadounidense siguen autorizados, mientras que en la Unión Europea han sido prohibidos por representar amenazas contra la salud humana y la vida silvestre.