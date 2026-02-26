España

Un estudio analiza diferentes auriculares y encuentra sustancias tóxicas en todos

La presencia de estos químicos plantea riesgos para los consumidores y dificulta el reciclaje de los dispositivos

Guardar
Una mujer con unos auriculares
Una mujer con unos auriculares en el cuello. (Freepik)

Los auriculares se han convertido en un accesorio imprescindible en la vida cotidiana de muchas personas. De escuchar un podcast de camino al trabajo a acompañar la sesión en el gimnasio con música, incluso como complemento de moda. Sin embargo, un estudio reciente reveló que varios modelos contienen sustancias peligrosas para la salud.

La investigación, realizada por el proyecto ToxFree LIFE for All y publicada por la organización ecologista checa Arnika, analizó 81 modelos de auriculares. Los resultados fueron preocupantes, ya que todos los productos contenían bisfenoles, compuestos asociados con alteraciones endocrinas. En el 98 % de las muestras se detectó bisfenol A (BPA), restringido en la Unión Europea, y su sustituto más habitual, bisfenol S (BPS), apareció en más del 75 % de los casos.

Cabe señalar que las concentraciones máximas documentadas alcanzaron los 351 mg/kg (0,035% en peso), superando el límite de 10 mg/kg propuesto por la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA).

Además de los bisfenoles, se encontraron ftalatos, retardantes de llama y parafinas cloradas, sustancias que pueden afectar la salud hormonal y la fertilidad, especialmente con la exposición simultánea y acumulativa desde múltiples fuentes diarias, conocida como “efecto cóctel”.

Unos auriculares inalámbricos sobre una
Unos auriculares inalámbricos sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de estas sustancias no solo plantea riesgos directos para los consumidores, sino que también dificulta el reciclaje seguro de los dispositivos, perpetuando lo que los investigadores llaman una “herencia tóxica” en la economía circular.

Ni la reputación de marca ni el precio son garantía de menor toxicidad. Casi la mitad de los productos de marcas reconocidas y de venta minorista obtuvieron una clasificación “roja” al exceder límites legales o agrupar varias sustancias de alta preocupación.

Curiosamente, los productos “sin nombre”, ya fueran genéricos o comprados en plataformas chinas, presentaron mejores resultados que los de marcas renombradas: la proporción de muestras “verdes” alcanzó el 67%, frente al 36% en los productos de marca líder. En conjunto, solo un tercio de todos los modelos examinados alcanzó la máxima calificación de seguridad, mientras que casi la mitad fueron clasificados en la categoría de mayor riesgo.

La normativa europea vigente, como REACH y la Directiva RoHS, obliga a informar sobre algunos compuestos, pero aún existen “graves vacíos regulatorios”, según el estudio. Así, incluso cuando se prohíben o restringen sustancias concretas, las empresas recurren a alternativas con perfiles tóxicos similares.

Recomendaciones para fabricantes, según el estudio

El equipo de ToxFree LIFE for All recomienda a los fabricantes la aplicación de políticas más estrictas sobre sustancias restringidas, la comunicación transparente de todos los suministros y la obtención de certificaciones independientes, como Blue Angel o TCO Certified. Además del registro de todos los componentes preocupantes.

Una mujer escucha música con
Una mujer escucha música con auriculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los consumidores, aconsejan exigir listas públicas de sustancias restringidas a las marcas, intentar comprar modelos certificados y diseñados para niños (que demostraron menor contenido tóxico). A su vez, recomiendan limitar la duración y el contacto continuado con los auriculares, especialmente en el caso de menores.

A las autoridades, el informe pide la adopción de restricciones basadas en grupos químicos, la exigencia de transparencia obligatoria y la promoción de un Tratado Global sobre Plásticos que impida la exportación e importación de productos tóxicos.

Temas Relacionados

ToxicosAuricularesEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams: ganadores y

Por qué los híbridos no enchufables son ahora tendencia de segunda mano

Son los que mejor mantienen su valor, superando a gasolina, diésel y eléctricos puros en España

Por qué los híbridos no

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

Según fuentes de la formación, la dimisión busca que la dirección nacional del partido asuma el control y resuelva una grave crisis interna de cohesión, la cual “se ha agravado notablemente en los últimos tiempos”

Dimite en bloque la dirección

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

El cerebro de un ‘superanciano’ genera más neuronas que el de “personas unos 40 años más jóvenes”: “Resiliencia neurogenética y memoria excepcionales”

La producción de nuevas neuronas en el hipocampo adulto se asocia a una mejor memoria y disminuye notablemente en el Alzheimer, según un estudio de ‘Nature’

El cerebro de un ‘superanciano’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite en bloque la dirección

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

Pedro Sánchez impulsa el blindaje del derecho al aborto en la Constitución tras el informe favorable del Consejo de Estado

¿Volverá el rey Juan Carlos I a España tras la desclasificación de los documentos del 23F?: “Solo depende de él”

El presidente de la CIAF asegura que hay “un malentendido” con las piezas que se llevó Adif de Adamuz: “No creo que sea decisivo para la investigación”

El Ministerio de Ciencia solicita destituir al gerente del CNIO por un presunto caso de acoso del gerente a la entonces secretaria general

ECONOMÍA

La regulación del alquiler de

La regulación del alquiler de temporada para ayudar a los estudiantes fracasa en el Congreso: PP, Vox y Junts votan en contra

Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

Muere su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora, lo denuncia y le indemnizan con 4.000 euros, lo que costó el entierro

Los hoteles de la Costa del Sol estiman pérdidas de 300 millones por el parón del Ave y los efectos de las borrascas en las playas

La Justicia anula la adjudicación de la legítima a una nieta de 13 años desheredada y ordena repetir el juicio para incluir a todos los herederos

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica