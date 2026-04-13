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La rutina que sigue David Broncano a sus 41 años: “Me despierto a las 8:30 de la mañana y desayuno una tortilla de tres huevos”

El presentador de ‘La Revuelta’ ha revelado cómo empieza su jornada para mantener la energía

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Imagen de archivo de David Broncano en la alfombra naranja de la gala de clausura del FesTVal de Vitoria, en el Palacio de Congresos Europa, en septiembre de 2025 (IÑAKI BERASALUCE / EUROPA PRESS)
Imagen de archivo de David Broncano en la alfombra naranja de la gala de clausura del FesTVal de Vitoria, en el Palacio de Congresos Europa, en septiembre de 2025 (IÑAKI BERASALUCE / EUROPA PRESS)

David Broncano está en la cresta de la ola de su carrera. Su característico estilo desenfadado en programas de éxito como La vida moderna y, ahora, La Revuelta le han convertido en una de las caras más conocidas de la televisión española. A sus 41 años, el jiennense puede decir que sabe lo que es el éxito.

El presentador y cómico ha asegurado en varias ocasiones su afición por el deporte, especialmente por el tenis, un deporte que se le ha visto practicar con otras celebridades, como Gerard Piqué o Arturo Valls. Sin embargo, su preocupación por llevar una vida sana no se centra exclusivamente en la actividad física, sino también en su dieta.

En una entrevista con Detective Murciano, Broncano revelaba la rutina mañanera que sigue para afrontar el día con vitalidad. Su jornada empieza temprano: “Me despierto a las 8:30 de la mañana”. Es entonces cuando desayuna, la comida central de la jornada: “Mi rutina de desayuno incluye una tortilla de tres huevos, pavo y yogur con fruta”.

Así es el desayuno de Broncano

Un desayuno que incluya una tortilla de tres huevos, pavo y yogur con fruta es, sin duda, una propuesta rica en proteínas. Los tres huevos de la tortilla constituyen una fuente de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales necesarios para el organismo. Además, aportan vitaminas como la B12 y la D, así como grasas que, lejos de ser perjudiciales en cantidades razonables, cumplen funciones clave en el cuerpo. Durante años, el huevo ha sido objeto de debate en la propia comunidad científica por su contenido en colesterol, pero las últimas evidencias han relativizado este riesgo en individuos sanos, alejándolo del foco de alarma generalizado e, incluso, recomendando su consumo.

El pavo añade una segunda capa proteica al desayuno. Al ser bajo en grasa y calórico en comparación con otras carnes, se presenta como una opción adecuada para quienes buscan mantener o desarrollar masa muscular sin excederse en lípidos. Sin embargo, el matiz es importante: no todos los pavos son iguales. El consumo de pavo fresco dista mucho del de fiambres procesados, habitualmente cargados de sodio y conservantes. Este detalle, que a menudo se ignora, puede marcar la diferencia entre un desayuno saludable y uno cuestionable.

La vida familiar de David Broncano: su madre matemática, su hermano director de orquesta y su pareja, la actriz Silvia Alonso.

El tercer elemento, el yogur con fruta, introduce un contrapunto más equilibrado. El yogur natural o tipo griego aporta calcio, proteínas y probióticos que favorecen la salud intestinal, mientras que la fruta suma fibra, vitaminas y antioxidantes. En conjunto, esta combinación mejora el perfil nutricional global del desayuno, aportando frescura y variedad frente al predominio proteico de los otros componentes.

Sin embargo, el análisis no estaría completo sin señalar una ausencia significativa: la de los carbohidratos complejos. En una dieta equilibrada, estos desempeñan un papel esencial como fuente principal de energía sostenida. La falta de alimentos clave como pan integral, avena o cereales sin azúcares añadidos puede traducirse en un déficit energético a lo largo de la mañana, especialmente en personas con alta demanda física o intelectual.

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