Fran Perea revela en ‘La Revuelta’ su carrera desconocida en Finlandia y presenta sus nuevos proyectos en la música y el teatro

Fran Perea revela en 'La Revuelta' su carrera desconocida en Finlandia (La Revuelta)

La trayectoria profesional de Fran Perea ha adquirido recientemente nuevos matices tras haber revelado en ‘La Revuelta’ que durante cinco años ha llevado a cabo una carrera interpretativa en Finlandia prácticamente desconocida en España.

El actor y cantante ha participado en la serie policiaca ‘Kosta: The Paradise’ entre 2019 y 2024, experiencia que se suma a su histórica popularidad alcanzada con Los Serrano y su reciente incursión teatral con 'El efecto’.

En el transcurso de una entrevista en el programa ‘La Revuelta’, Fran Perea ha reconocido que el fenómeno generado por Los Serrano en países como Finlandia y Serbia fue el detonante de estos proyectos internacionales.

El hecho diferenciador reside en que, aunque ha dedicado cinco años a rodar ‘Kosta: The Paradise’ en Finlandia —desempeñando el papel de un policía español que investiga un crimen en Málaga—, en España apenas existe constancia pública de esta faceta, dado que la serie no se ha emitido en el país, como ha explicado el propio Perea.

Carrera en Finlandia

La popularidad de Fran Perea se remonta a hace veintitrés años, cuando interpretó a Marcos en Los Serrano, una serie que se convirtió en referencia generacional y que le permitió iniciar una carrera también en el extranjero, actuando y ofreciendo conciertos en lugares como Serbia. Desde ese momento, el malagueño no ha cesado su actividad artística, aunque parte de la audiencia española haya perdido el hilo de sus proyectos, hecho al que alude irónicamente con el título de su último disco, ‘El hombre invisible’.

Según sus declaraciones, la oportunidad de trabajar en Finlandia surgió directamente a raíz del impacto mediático de la serie española en ese país nórdico, circunstancia que fue inesperada incluso para el propio actor. Fran Perea ha detallado que el rodaje de ‘Kosta: The Paradise’ le ha supuesto integrarse en una producción de género “nordic noir”.

Fran Perea durante su visita a 'La Revuelta' (La Revuelta)

No obstante, el idioma finés ha sido uno de los principales retos durante su participación, llegando a bromear sobre los equívocos que pueden producirse por la pronunciación: “Si dices una [vocal] de menos, estás diciéndole gilipollas al otro”, ha puntualizado en la entrevista.

La serie, cuyo punto de arranque es la ciudad de Málaga —donde reside la mayor comunidad finlandesa fuera de Finlandia—, narra la llegada de la policía nórdica para aclarar un asesinato. Durante este período, Perea permaneció casi inadvertido para el público español, pues “en España no se ha podido ver” la serie. A este respecto, el actor ha admitido con humor que tal vez debería haber recorrido más platós y promocionado su experiencia en territorio nacional.

Regreso a los escenarios y nuevas colaboraciones

En paralelo a su trayectoria en televisión internacional, la carrera de Perea se ha diversificado en el ámbito teatral y musical. Estos días, interpreta la obra El efecto junto a Alicia Borrachero, Elena Rivera e Itzan Escamilla, y presenta su disco 'El hombre invisible’, donde figura la canción “Nos volveremos a ver”, interpretada en La Revuelta acompañado por Víctor Elías y Ana Guerra.

Precisamente, la colaboración con Elías —quien encarnó a su hermano Guille en Los Serrano y actualmente tiene una reconocida carrera musical— y con Ana Guerra, cantante de Operación Triunfo 2020 y pareja de Elías, aparece reflejada de forma cómplice en varias intervenciones del artista.

Además de repasar con ironía su aparente desaparición del radar mediático español, Fran Perea se ha sometido a la ya clásica pregunta de David Broncano sobre el sexo, durante su intervención en La Revuelta.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

En un momento de humor, Perea ha hecho referencia a su compañero Víctor Elías —en calidad de “amigo pianista”— para ironizar sobre la pregunta, y ha bromeado acerca de su falta de tiempo por la intensa carga de trabajo, puntualizando: “Alguna vez que he intentado hacerme una paja, ni la termino”.

De este modo, la presencia de Fran Perea en la actualidad artística nacional queda marcada por la combinación de una carrera internacional inadvertida para gran parte del público español, un retorno consolidado al teatro y la música, y la capacidad para abordar su trayectoria desde el humor y la autorreferencia. En el disco 'El hombre invisible’ subyace un guiño hacia quienes, erróneamente, han dado por desaparecido al artista en los últimos años.