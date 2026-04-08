La ‘crítica’ de Arturo Valls al horario de ‘Mask Singer:’ “Me gustaría que se emitiera más temprano, pero son decisiones de la cadena”

El misterio vuelve a las noches de Antena 3 con el estreno de la quinta temporada de Mask Singer: adivina quién canta, este miércoles 8 de abril. El programa apuesta fuerte por la sorpresa: en cada gala habrá doble desenmascaramiento, lo que garantiza más ritmo, tensión y emoción tanto para los investigadores como para los espectadores.
Arturo Valls se mantiene como presentador y, junto a él, el panel de investigadores se renueva con las incorporaciones de Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, que se unen a Ana Milán para formar un equipo variado y dispuesto a todo.
Además, esta edición suma nuevas máscaras ‘wild card’, que deberán ganarse su sitio compitiendo entre ellas, y herramientas como el ‘QR de las máscaras’, que permite acceder a pistas exclusivas sobre los concursantes. Todo está preparado para que el público se enganche desde el primer minuto y disfrute de un juego en el que nada es lo que parece.
Esta temporada el formato regresa con varias novedades, entre ellas un nuevo equipo de investigación. ¿Cómo ha sido para ti la llegada de Juan y Medio y de Boris Izaguirre?
Ha sido un aire fresco. Me ha gustado mucho trabajar con Boris, y Juan, que tienen muchísima experiencia y entretenimiento en televisión. Eso ya me seducía mucho. Además, ver cómo han ido evolucionando, porque aunque tienen experiencia, un formato como este requiere encontrarle el truco.
No fue fácil para ellos al principio, pero ver cómo se fueron adaptando ha sido muy entretenido. La gente se va a identificar con ellos porque todos nos podemos sentir un poco perdidos al principio.
Además, con Juan has hecho especialmente buenas migas.
Sí, hemos conectado muy bien en el humor, el juego de palabras, ese tipo de humor algo malo... Ha habido un pequeño pique entre nosotros.
¿Esta temporada se te podrá ver más en tu faceta de humorista?
Siempre hay una parte de comedia y cachondeo en lo que hago. Fíjate que en El 1 % es donde más contenido estoy, pero poco a poco me voy soltando más.
En la quinta temporada, ¿por qué se cambia tanto el equipo de investigadores?
Son cosas circunstanciales. Hay gente con otros proyectos o inquietudes. El caso de los Javis, por ejemplo, fue porque querían centrarse en el cine. No hay otro motivo.
Pero tú eres el fijo, la imagen del programa, te has convertido en un icono de Mask Singer.
Estoy desde el primer día como anfitrión. Es un formato que me divierte mucho y sí, ya me asocian bastante al programa.
Supongo que la parte más complicada es el casting, convencer a los famosos para que se animen. ¿Tienes voz en eso?
Ninguna, no sé quiénes son. Me entero en el último segundo, por si acaso no recuerdo algún nombre. Por si me equivoco con un apellido o no reconozco a alguien. No tengo ningún tipo de decisión en el casting.
¿Nunca has propuesto un perfil?
Alguna vez sí he pensado: “Fulanito sería un buen perfil para Mask Singer”. Pero no sé si luego lo han tenido en cuenta.
Ahora que el programa lleva grabado un tiempo, ¿no te da miedo que se te escape el nombre de algún concursante?
A veces pienso que se me van a mezclar las temporadas. No sé quién ha salido ya o qué aún no se ha visto. Pero de momento, no me ha pasado.
Tú conoces bien cómo es estar debajo de la máscara porque estuviste en la versión uruguaya del programa. Es de las pocas veces que se te ha visto como concursante.
Sí, y creo que fue por estar en Uruguay, porque prefiero presentar que concursar. Fue una experiencia increíble, aunque con algo de miedo. Pero vi que la gente me conocía porque emitían otros programas míos en prime time. Me reconocían por la calle, fue increíble.
Dices que no te gusta ser concursante, pero si tuvieras que elegir uno de los formatos que presentas, ¿en cuál te gustaría participar?
En Mask Singer ya lo viví. Podría decir Me resbala, pero sería tan duro... Es que no creo que fuera buen concursante, porque a veces en El 1 % o en Ahora caigo tengo tendencia a hacer chistes y a las chorradas y no me concentro. Estoy pensando en qué chiste puedo decir, ¡y no me concentro! En los concursos que hago, pienso más en la broma que en competir. ¡Sí que estuve en Tu cara me suena! Y en El Desafío, por ejemplo, ya implica entrenamiento y no me veo.
Estás en una época muy buena, también en Rafaela y su mundo loco, El 1 %. ¿No te lías con tantos programas?
Sí, sobre todo con las promociones. ¡No sé qué estoy promocionando! Vivo en una eterna promoción porque se juntan varios programas, a veces ni sé cuál estoy promocionando. Por suerte, son cosas diferentes y disfruto cambiando de registro. A veces pensaba que qué maravilla el poder cambiar tanto de faceta, me divierte.
¿Te imaginabas este éxito? Te has convertido en uno de los presentadores estrella de Atresmedia.
La verdad es que no, no estaba en mis planes. Quizás por lo del entretenimiento un poco porque yo estudié Periodismo, aunque pensando en hacer comunicación con algo de comedia, como lo que fue Caiga quien caiga o un magazine tipo late night. Eso siempre lo he tenido presente, pero imitar a Shakira, actuar en Camera Café o producir películas, como acabo de hacer con Antonio de la Torre y Daniel Sánchez Arévalo, nunca lo imaginé. El resto no estaba en mis planes, tampoco el cantar con un loro al lado que lo mismo es Isabel Preysler.
Podemos ver Mask Singer los miércoles en prime time. ¿Te sigue fastidiando que la franja empiece tan tarde?
Me gustaría que fuera un poco más pronto, pero son cosas que no están en mis manos. Son cosas que decisiones de las cadenas, los programadores... Ellos entienden que así funcionará mejor. Ya uno se resigna un poco, pero hay que adaptarse.