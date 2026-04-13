Alvar gana la noria infernal y Dulceida saltará del helicóptero en ‘Supervivientes’: así ha sido la gala de ‘Conexión Honduras’

Dulceida en 'Supervientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La última gala de Supervivientes ha vuelto a demostrar que el formato va mucho más allá de la pura competición. Entre pruebas extremas, decisiones estratégicas y momentos de alta carga emocional, el concurso vivió una noche intensa en la que el esfuerzo físico y los sentimientos fueron protagonistas en muchas ocasiones.

Uno de los momentos más destacados llegó con la final de “La batalla de los dioses”, donde Darío Linero y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se enfrentaron a uno de los desafíos más emblemáticos del programa: la noria infernal. Tras superar diversas pruebas previas, ambos llegaron a este último reto conscientes de que no solo se jugaban la victoria, sino también un privilegio clave para seguir adelante con la aventura.

La presentadora María Lamela fue la encargada de introducir el desafío, recordando el peso simbólico de la prueba: “Estáis en una prueba en la que otros grandes supervivientes han hecho historia y ahora os toca a vosotros continuar este legado”. Además, desveló el premio en juego: el llamado “tridente dorado”, un objeto estratégico que permite alterar el rumbo de las nominaciones. “El ganador… podrá librarse de la lista de nominados o cambiar a un compañero por otro”, explicó.

El reto exigía resistencia extrema. Ambos concursantes permanecieron suspendidos sobre el agua, agarrados a la estructura giratoria durante más de nueve minutos, mientras el ritmo de la noria aumentaba y disminuía. Desde la orilla, sus compañeros les animaban sin descanso, mientras Sandra Barneda narraba la dificultad del momento.

Finalmente, el desgaste pasó factura a Darío, que no pudo continuar y cayó al agua. La victoria fue para Alvar, que celebró el triunfo con emoción y una dedicatoria muy personal: “Se la dedico a mi padre, jefe de bomberos del ayuntamiento de Madrid y arquitecto, es un bestia, un deportista y eso lo he vivido con él".

Darío y Alvar en 'Supervientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Por su parte, Darío protagonizó uno de los instantes más emotivos de la noche al compartir lo que había sentido durante la prueba: “Me he acordado mucho de mi madre, me he imaginado que era yo de pequeño y ella estaba meciéndome, no sé por qué”. Visiblemente afectado, añadió una reflexión sobre su futuro: “Cuando salga de aquí voy a cambiar muchas cosas, voy a pasar más tiempo con la gente que quiero”.

Tras la prueba, se detallaron las condiciones del tridente dorado. Aunque su uso exacto deberá decidirlo el propio Alvar, el programa confirmó que tendrá una duración limitada. Barneda leyó el pergamino que fijaba su caducidad: “Será válido hasta la gala del jueves 30 de abril. Si no lo utiliza, volverá a ponerse en juego”.

Ivone Reyes habla con su hijo

Pero la noche no se limitó a la competición. El programa también dejó espacio para momentos de gran carga emocional que conectaron directamente con la audiencia. Uno de los más impactantes lo protagonizó Ivonne Reyes, quien tuvo que elegir entre distintos beneficios en uno de los conocidos dilemas del reality.

La venezolana optó por escuchar la voz de su hijo, Alejandro Reyes, en lugar de recibir recompensas materiales. La conversación, emitida en directo, se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la edición. “Que sepas que ahí afuera la gente te está apoyando mucho. Eres un ejemplo para todas las mujeres de este país”, le dijo él.

Las palabras provocaron el llanto inmediato de Ivonne, que no pudo contener la emoción. Barneda quiso subrayar el significado de ese mensaje: “Grábatelo, porque eres un ejemplo para todas las mujeres de este país. Hay que quererse”.

Ivone Reyes en 'Supervientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Dulceida viaja a Honduras

En paralelo, otro de los focos de atención estuvo en la próxima visita de Dulceida a Honduras para reencontrarse con su pareja, Alba Paul. Antes de viajar, la creadora de contenido conectó en directo con el programa y expresó su entusiasmo: “Tengo muchísimas ganas de verla y decirle que lo está haciendo genial”.

Sin embargo, el reencuentro tendrá una condición especial: deberá lanzarse desde el helicóptero, como hacen los concursantes. No muy convencida del reto, la catalana dudó inicialmente: “No sé si me atrevo”, confesó. Pero finalmente, aceptó el desafío con determinación: “Por mi mujer, todo”.