El inesperado cambio de equipos en ‘Supervivientes 2026′ rompe alianzas y separa amistades clave en los Cayos Cochinos

Los concursantes esperan a conocer el cambio de grupos en 'Supervivientes' (Supervivientes)

Un giro inesperado ha sacudido la convivencia en Supervivientes 2026: tras 36 días de aventura en Honduras, la dirección del concurso ha impuesto un cambio radical de equipos que ha descolocado por completo a los participantes.

La reorganización, determinada en parte por el azar, ha provocado tensión y reacciones de fuerte carga emocional, especialmente entre algunos miembros que han visto alterados sus apoyos y alianzas dentro del reality.

El cambio, anunciado en la gala del 9 de abril y orquestado por María Lamela, ha supuesto que dos compañeros inseparables como Alba e Ingrid atraviesen la mayor separación vivida en la edición y que se formen nuevas alianzas con perfiles incluso procedentes de ‘La isla de las tentaciones’, como Almudena, Borja y Darío.

Alba Paul y Nagore Robles, las más afectadas

Tras el sorteo que ha redefinido la composición de los grupos, el reparto ha quedado conformado así: el equipo verde está integrado por Ingrid Betancourt, Maica Benedicto, Teresa Seco, Aratz Lakuntza, Gerard Arias, Nagore Robles, Toni Elías y Jaime Anstrain; en el equipo rojo se encuentran Alba Paul, Claudia Chacón, Almudena Porras, Borja Silva, Alvar Seguí, Ivonne Reyes, Darío Linero y José Manuel Soto.

La separación de amistades y la convivencia forzada con rivales ha tenido consecuencias inmediatas. Alba Paul ha sido una de las concursantes más afectadas por la nueva configuración, mostrada en varias ocasiones al borde del llanto ante las cámaras.

Alba Paul se rompe tras conocer los cambios de grupos en 'Supervivientes' (Supervivientes)

El hecho de compartir playa únicamente con Claudia Chacón, con quien mantiene una relación tensa desde hace semanas, ha generado un profundo malestar en la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Según ha reconocido, “Me va a dar algo, te lo juro. Ha sido un chasco enorme y no me apetece seguir contigo”, dirigida a Chacón tras conocer su destino. El presentador del concurso, Jorge Javier Vázquez, ha intentado animar a Paul: “Alba, una mala noche la tiene cualquiera. No hay mal que 100 años dure”.

Nagore Robles discute con Claudia Chacón tras los cambios en los grupos de 'Supervivientes' (Supervivientes)

La reacción de quienes han perdido a sus principales apoyos no se ha hecho esperar. En el caso de Nagore Robles, la emoción era evidente al comprobar que el azar la separaba de Alba. Entre lágrimas, Robles manifestó: “En este programa no vamos a tener el control. Me cuesta mucho ver que no estoy con Alba, que está con sus amigos…”. Robles, considera que la ausencia de Paul en su grupo y la presencia lejana de otras amistades complican la convivencia futura.

El equipo rojo, epicentro de viejas rivalidades y nuevas alianzas

En el nuevo equipo rojo se condensa el mayor número de participantes procedentes de ‘La isla de las tentaciones’. La llegada de Almudena Porras, Borja Silva y Darío Linero, además del reencuentro de Claudia y Almudena, ha cambiado por completo el equilibrio de fuerzas, poniendo a prueba relaciones previas y viejas rivalidades. La presencia simultánea de la pareja de Almudena y su expareja Darío añade complejidad a la convivencia, aunque actualmente estas relaciones se mantienen en términos cordiales tras su paso anterior por Playa Destino.

Entre quienes han acogido con alegría la reestructuración, destaca el caso de Maica Benedicto y Gerard Arias, que por primera vez han resultado compañeros de playa y han recibido el giro con entusiasmo. La amistad entre ambos se estrecha así en una coyuntura que, para otros, significa pérdida.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El nuevo reparto de participantes ha intensificado rivalidades y ha propiciado discusiones, especialmente entre miembros del equipo rojo. Claudia Chacón ha sido señalada como una de las presencias “incómodas” en la isla, situación reconocida por la propia Alba Paul e incluso comentada por Nagore Robles. Chacón, por su parte, ha protagonizado choques verbales con otras integrantes, defendiendo que su convivencia no es más compleja que la del resto.

El desenlace de este episodio se dará en la próxima gala, momento en el que se anunciará una nueva expulsión tras la reconfiguración de los equipos. Con este cambio, la dirección de Supervivientes 2026 busca renovar las tramas y aumentar el grado de incertidumbre y emoción en los Cayos Cochinos.