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‘Supervivientes 2026’ ya tiene a su cuarta expulsada definitiva, una concursante discreta y apreciada por el grupo

La audiencia decidió su salida tras una de las votaciones más igualadas de la edición

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Claudia Chacón y Teresa Seco esperan apara saber la que será la cuarta eliminada de 'Supervivientes' (Supervivientes)
Claudia Chacón y Teresa Seco esperan apara saber la que será la cuarta eliminada de 'Supervivientes' (Supervivientes)

La sexta gala de ‘Supervivientes 2026’ celebrada el 9 de abril en Telecinco ha estado marcada por una serie de giros en la dinámica del concurso, nuevas reglas en la convivencia y una tensión creciente entre los equipos tras la reconfiguración de grupos.

En esta edición, la Playa Destino ha quedado fuera del formato, inaugurando una etapa donde toda expulsión resulta definitiva y sin derecho a segundas oportunidades, un cambio que ha intensificado la presión sobre los participantes.

En el arranque de la velada, la ceremonia semanal de salvación, presentada por Ion Aramendi en el espacio ‘Tierra de Nadie’, otorgó inmunidad a Ivonne Reyes, dejando a tres concursantes en la cuerda floja: Maica Benedicto, Claudia Chacón y Teresa Seco.

Nuevas mecánicas y reconfiguraci<b>ón de equipos</b>

La votación del público, efectuada a través de la app de Mediaset Infinity y redes, salvó en primer término a Maica Benedicto, quien alcanzó un 45,3% de los votos y expresó su agradecimiento a sus seguidores. Este resultado dejó el enfrentamiento directo entre Claudia Chacón, representante de Playa Derrota, y Teresa Seco, integrante de Playa Victoria, dos perfiles con trayectorias dispares en la convivencia y en la exposición mediática dentro del concurso.

Logró la salvación con un 45,3% de los votos
Maica Benedicto se convirtió en la primera salvada del programa del 9 de abril (Supervivientes)

El desarrollo de la gala no solo se centró en las nominaciones y salvaciones. Un elemento novedoso fue la implementación de la mecánica de la “última voluntad” o “voto en la sombra”, opción que permite a la persona expulsada asignar un punto extra de nominación a cualquier compañero. En esta ocasión, la beneficiaria del mecanismo, Teresa Seco, seleccionó a Toni Elías como destinatario del voto, lo que añadió un matiz estratégico a la jornada y condicionó las futuras nominaciones.

Los cambios estructurales en los equipos también han impactado el ambiente del reality. El llamado “pergamino de Poseidón” alteró drásticamente la composición de los grupos Victoria y Derrota, obligando a figuras como Alba Paul y Claudia Chacón a compartir equipo nuevamente, reavivando así antiguos roces. Esta reorganización, sumada a la inminente marcha de una integrante considerada discreta pero apreciada, ha intensificado la tensión y ha propiciado el surgimiento de nuevas alianzas y posibles fricciones entre los concursantes.

La cuarta eliminada

En el aspecto emocional, la convivencia se ha visto afectada por la inminencia de la expulsión. Según se ha visto en el programa, la participante menos visible en el plano mediático ha manifestado una actitud de compañerismo y una relación cercana con sus colegas, lo que ha generado impacto entre los miembros de su grupo tras confirmarse su salida.

Durante su despedida, la concursante expresó: “Os quiero mucho, que disfrutéis de lo que os queda. Gracias por todo, por todas las historias que nos hemos contado... os espero fuera con los brazos abiertos”. La presentadora María Lamela intervino para valorar la trayectoria de la participante, afirmando: “Nos hubiera gustado conocerte más porque a priori pareces una mujer de pocas palabras, pero las suficientes para haberte ganado a todo tu equipo. Gracias por haber sido tan buena superviviente”.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El presentador Jorge Javier Vázquez fue el encargado de comunicar la decisión de la audiencia. En la fase decisiva, anunció: “La audiencia de Supervivientes ha decidido que la salvada sea… ¡Claudia!”, lo que supuso la permanencia de Claudia Chacón y la expulsión inmediata de Teresa Seco, quien tuvo que abandonar Honduras y regresar a España sin posibilidad de reincorporarse a la competición. Con este resultado, Teresa se convierte en la cuarta expulsada definitiva de la edición, sumándose a la lista de eliminaciones que integran Paola Olmedo, Marisa Jara y Gabriela Guillén.

Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)
Teresa Seco, cuarta eliminada de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)

La despedida de Teresa Seco marca el inicio de una etapa de mayor presión en el concurso, ya que desde este momento cualquier participante que resulte expulsado deberá abandonar el programa de manera irreversible. Su salida ha provocado una reacción emotiva entre sus compañeros, quienes han valorado su presencia y actitud durante el tiempo que permaneció en el reality.

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