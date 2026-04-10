El emotivo reencuentro de Jaime Astrain y Lidia Torrent en ‘Supervivientes 2026′: “Es el amor de mi vida”

Lidia Torrent y Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

Supervivientes 2026 vivió uno de sus momentos más emotivos en la última gala con el esperado reencuentro entre Jaime Astrain y su pareja, Lidia Torrent. El concursante se enfrentó al tradicional ‘Puente de las emociones’, una de las dinámicas más intensas del formato, en la que abordó aspectos personales de su vida sin imaginar el desenlace que le aguardaba.

Durante la prueba, el exjugador de fútbol se mostró especialmente sincero al reflexionar sobre su relación sentimental y su evolución personal. Con los ojos vendados y ajeno a la presencia de la presentadora de televisión, quien se encontraba a escasos metros tras haber viajado hasta Honduras para sorprenderle, el concursante expresó públicamente sus sentimientos. “Quiero pedir perdón de verdad a Lidia, porque no sé cómo demostrarle lo que le quiero, lo que me importa y lo afortunado que soy de que esté en mi vida. Se merece lo mejor”, afirmó visiblemente emocionado.

Lidia Torrent y Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

En la misma línea, el participante subrayó la importancia que está teniendo su paso por el concurso. “He tenido que venir aquí a Supervivientes para darme cuenta de muchas más cosas. De lo poco detallista que soy. De la mujer que tengo. De lo que le quiero. Y que es el amor de mi vida…”, añadió durante su intervención en el puente de las emociones.

Del romántico reencuentro a la petición

El momento culminante llegó cuando Astrain se retiró la venda de los ojos y descubrió a su pareja frente a él. Ambos se fundieron en un abrazo que fue acompañado por los aplausos del público presente y la emoción en plató, donde Elsa Anka, madre de Torrent, siguió atentamente la escena.

Jaime Astrain y Lidia Torrent en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

Por su parte, Lidia Torrent aprovechó el reencuentro para trasladar un mensaje de apoyo y cariño. “Te echo muchísimo de menos, no sabes lo duro que ha sido estar separada de ti todo este tiempo, pero estamos tan orgullosos de ti, tan orgullosos. Lo estás haciendo tan bien. Toda tu familia, tus amigos… Estás siendo tú en esencia, nos encanta verte, disfrutarte… Dice tu amigo Dani que sonrías un poco más, pero solo eso. Te amo, te queremos y te seguimos. Las dos nos vamos a dormir todos los días, viendo los vídeos… Todo”, manifestó.

Durante la conversación, la presentadora también hizo referencia al cambio físico experimentado por Astrain durante su estancia en el concurso. Ante la pregunta del concursante sobre si seguía gustándole, Torrent respondió de forma directa: “mucho”. Asimismo, le trasladó información sobre su hija en común, uno de los aspectos que más inquietaban al participante: “Te vemos todos los días. A Elsa le encanta que te beses su tatuaje, que hagas la L, pregunta por ti todos los días, dice que quiere jugar al escondite contigo… Todo”.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La figura de su hija, Elsa, tuvo también un peso destacado en el discurso previo de Astrain. Durante el puente de las emociones, el concursante habló abiertamente sobre la importancia que tiene en su vida: “es mi vida. Es por lo que su madre y yo luchamos cada día. Por lo que pienso 24-7. Sueño con esos abrazos, esos besos. Espero estar a la altura y ser el padre que se merece. Y solo puedo dar gracias por ser el padre de Elsa”. Además, añadió: “es el título más importante que tengo en mi vida y que he conseguido hasta ahora. Mi hija me cambió la vida, pero para bien, para mejor. Y para dar un sentido a toda ella. Porque el amor que siento por mi hija es indescriptible”.

El reencuentro no terminó con el abrazo inicial. Durante la gala, el presentador Jorge Javier Vázquez planteó a Lidia Torrent la posibilidad de permanecer durante 24 horas junto a su pareja en las mismas condiciones que el resto de concursantes. La propuesta fue aceptada sin dudar: “Por supuesto, me quedo, me quedo”, respondió. De este modo, la pareja pudo prolongar su reencuentro en el entorno del reality, compartiendo la experiencia con el resto de participantes y sumando nuevas horas juntos en uno de los contextos más exigentes de la televisión.