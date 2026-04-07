La audiencia de ‘Supervivientes’ decide una salvación inesperada y reconfigura las alianzas en la isla

Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto y Teresa Seco esperan a conocer la decisión del público (Supervivientes)

En la última ceremonia de nominaciones de ‘Supervivientes’, todas las participantes en riesgo eran mujeres, como ya ocurrió la semana anterior. Las cuatro nominadas de la noche han sido Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto y Teresa Seco. A excepción de Teresa, todas han atravesado anteriormente el proceso de nominación, lo que ha acentuado la tensión entre los grupos presentes en la isla y alimentado debates sobre la estrategia a seguir en adelante.

El proceso de nominación se ha articulado en dos grupos. En playa Derrota, Paola Olmedo, recién expulsada, ha utilizado su derecho de nominar desde fuera y ha señalado directamente a Teresa Seco. Ivonne Reyes ha sido la candidata con más votos de sus compañeros, mientras que la líder Almudena Porras ha nominado nuevamente a Teresa por un bajón anímico durante la convivencia, alegando que su actitud ha cambiado en los últimos días.

En playa Victoria, el empate entre Alba Paul y Claudia Chacón ha sido resuelto por la líder Ingrid Betancor, que ha decidido salvar a Alba y dejar nominada a Claudia una semana más, además de nominar directamente a Maica Benedicto por problemas de convivencia, lo que ha generado cierto malestar en el grupo.

Tensión máxima y votación igualada

La ceremonia de salvación, conducida por María Lamela junto a Ion Aramendi, ha seguido el formato habitual. Las cuatro nominadas se han enfrentado a la prueba ‘Abismo al infinito’, una estructura de toboganes sobre el mar en la que cada concursante esperaba su destino conforme se iban anunciando las no salvadas.

Tras caer al agua Maica Benedicto y Teresa Seco, la tensión ha crecido hasta el duelo final entre Claudia Chacón e Ivonne Reyes. La prueba, que ha puesto a prueba la resistencia y los nervios de las participantes, ha sido especialmente seguida por el público.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La audiencia ha mostrado una división inédita, reflejada en unos porcentajes extraordinariamente igualados: 32,6 %, 33,4 %, 27,6 % y 6,4 % entre las cuatro nominadas. El proceso de votación, realizado a través de la app gratuita de Mediaset Infinity, ha dejado fuera de peligro a una de ellas y ha mantenido la incertidumbre hasta el último momento, generando especulaciones en redes sociales y entre los propios concursantes sobre el resultado.

Una salvación que sorprende y reordena el concurso

Finalmente, el desenlace ha llegado con el anuncio de la salvada: Ivonne Reyes ha obtenido el respaldo más alto, con un 33,4 %, y se ha librado de la expulsión. Su reacción ha evidenciado la sorpresa general al conocer la decisión: “¿Soy yo? Gracias España y Venezuela, qué fuerte. No me lo esperaba, creo que se han equivocado, esto es loco”, ha afirmado, dedicando el logro tanto a su hijo como a quienes le han mostrado apoyo.

Ivonne Reyes celebra su salvación en 'Supervivientes' (Supervivientes)

Las demás nominadas –Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco– continúan en riesgo de expulsión. La salvación de Ivonne Reyes, que había llegado al duelo final tras ser nominada por sus compañeros, supone un giro en la dinámica del concurso y altera las estrategias establecidas.

La audiencia ha evidenciado su respaldo hacia nuevos perfiles, lo que provoca incertidumbre en alianzas previamente consideradas sólidas, como la de Claudia y Maica, y obliga a los participantes a reevaluar su posición real frente al público. Esta situación genera un clima de mayor rivalidad y obliga a los concursantes a replantear sus próximas jugadas.