España

Así celebran en ‘Supervivientes’ el récord de apnea que ha batido Jaime Astrain: pizza y ovaciones

El exfutbolista y modelo logra superar la marca de Rubén Torres al permanecer cinco minutos bajo el agua

Guardar
El exfutbolista y modelo Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026'
El exfutbolista y modelo Jaime Astrain bate el récord de apnea al sumergirse más de cinco minutos. / Captura de pantalla

La última edición de Supervivientes 2026 consagra a Jaime Astrain como el participante que más tiempo ha logrado permanecer bajo el agua en la historia del programa. El concursante ha establecido un nuevo récord de apnea, sobresaliendo en una de las pruebas emblemáticas del formato y desatando la ovación del público y sus compañeros. La hazaña ha resultado aún más emotiva por la dedicatoria personal que Astrain ha realizado tras su logro.

En la prueba, el exfutbolista y modelo ha permanecido sumergido durante cinco minutos y cuatro segundos, superando la marca previa de Rubén Torres, que era de cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos. Este nuevo registro ha convertido a Astrain en el rival a batir en una disciplina que ha enfrentado a los concursantes por equipos y que otorga, como recompensa principal, una pizza para el grupo ganador.

Las expectativas durante la competición han sido elevadas desde el inicio. Cada equipo, dividido por playas, ha intentado acumular el mayor tiempo posible sumando la resistencia individual de cada miembro. Por parte de Playa Derrota, los concursantes han obtenido un resultado de 23 minutos y 59 segundos, imponiéndose así frente a Playa Victoria, que se ha quedado con los 17 minutos y 13 segundos.

Qué récord ha batido Jaime Astrain por el que le han dado pizza

El anterior poseedor de la mejor marca, Rubén Torres, se encontraba presente en el plató durante la prueba y ha presenciado cómo su registro quedaba relegado a la segunda posición. En el momento de la hazaña, el ambiente ha sido de absoluta expectación, hasta el punto de que la presentadora María Lamela ha subrayado: “Estamos todos impactados. Los pelos de punta”, en referencia a la resistencia mostrada por el exfutbolista y modelo Jaime Astrain.

La prueba ha ido más allá de las duras exigencias físicas, generando un ambiente de compañerismo entre los concursantes. Astrain se ha mostrado profundamente agradecido por el apoyo de sus compañeros y ha atribuido su éxito a los consejos recibidos, especialmente de Aratz, quien también ha estado cerca de batir el récord al igual que Maica Benedicto, ambos por encima del umbral de los cuatro minutos.

Durante la celebración posterior a la prueba, María Lamela ha reaccionado obsequiando a Astrain con una porción de pizza, subrayando así la importancia del premio para el ganador individual en un entorno de escasez alimenticia.

El exfutbolista y modelo Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026'
El concursante bate el récord al aguantar bajo el agua más de cinco minutos. / Captura de pantalla

La dedicatoria más emotiva y el impacto en el equipo y los espectadores

El propio Jaime Astrain, visiblemente emocionado y con la voz quebrada, ha declarado ante las cámaras: “Quiero dedicarle esto al amor de mi vida, que está en casa cuidando de nuestra hija”. Esta dedicatoria ha añadido una dimensión personal al logro deportivo y ha recibido la atención tanto de la presentadora como del público, quienes han reaccionado con gestos de apoyo y aplausos.

Las dificultades físicas no han pasado desapercibidas. Astrain ha explicado que no ha podido optar a más porciones de pizza debido a los dolores de rodilla derivados de dos operaciones recientes y a la falta de alimento. La dinámica del equipo también se ha visto alterada por el malestar de algunos participantes.

La actriz Loredana Cannata, finalista de 'Supervivientes Italia', se queda atrapada bajo el agua durante la prueba de apnea. (Mediaset Italia)

El efecto de la prueba también se ha dejado sentir entre los antiguos titulares del récord. Rubén Torres ha manifestado, en tono de broma, su deseo de tener una “jaula con agua” para intentar recuperar el récord en futuras ediciones. La presentadora Sandra Barneda ha confirmado que Torres desea volver a competir por la marca. El ambiente se ha completado con bromas entre los colaboradores, destacando el significado simbólico de la prueba dentro de la historia del programa.

Temas Relacionados

SupervivientesTelecincoGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Así se encuentra actualmente la casa de la infanta Pilar de Borbón en Puerta de Hierro: humedades, vegetación descontrolada y muros caídos

La hermana del rey Juan Carlos cultivó durante años el aura de una majestuosa casa en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados en la exclusiva zona de Puerta de Hierro

Así se encuentra actualmente la casa de la infanta Pilar de Borbón en Puerta de Hierro: humedades, vegetación descontrolada y muros caídos

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: una humorista, dos actores muy queridos y el campeón Ilia Topuria

El programa de Pablo Motos regresa tras el parón de Semana Santa con una semana cargada de promoción, risas y una gran estrella del deporte

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: una humorista, dos actores muy queridos y el campeón Ilia Topuria

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Esta fobia impide a quienes la padecen disfrutar de un buen descanso nocturno

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria