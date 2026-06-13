Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Este video muestra operaciones aéreas de jets de combate suecos. Se observan múltiples aeronaves grises en una pista y despegando en un entorno montañoso. Personal militar uniformado transita por una instalación. Un piloto sueco posa frente a un jet. Las imágenes corresponden al ejercicio militar Ramstein Flag 26, realizado en el Ártico noruego.

Aviones de combate de la Fuerza Aérea Sueca despegaron desde la Estación Aérea de Bardufoss, en el Ártico noruego, para participar en el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN, Ramstein Flag, que se celebra entre el 8 y el 19 de junio de 2026. El despliegue incluye un destacamento de cazas JAS 39 Gripen, que realiza misiones de combate simuladas junto a fuerzas de 18 países aliados, operando desde más de 20 ubicaciones en toda Europa.

La base de Bardufoss, situada en el Círculo Polar Ártico, ha sido clave para estas maniobras, gracias a sus instalaciones recientemente renovadas, con hangares-búnkeres integrados en la ladera de una montaña. La organización y ejecución del ejercicio recae en el Mando Aéreo Aliado de la OTAN, que busca fortalecer la cooperación y la interoperabilidad entre las fuerzas aéreas aliadas. Suecia, tras su adhesión a la alianza en 2024, aporta una flota de más de 100 cazas Gripen, consolidando su papel como nuevo miembro en las maniobras conjuntas más importantes de la región ártica.

PUBLICIDAD

Aviones de combate de Suecia en una base aérea en el Ártico

Vídeo en la base militar de Bardufoss

La Estación Aérea de Bardufoss se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de Ramstein Flag. Tras décadas de inactividad, las instalaciones han sido reacondicionadas para albergar a los escuadrones participantes en el ejercicio y proporcionar apoyo logístico y operativo. La OTAN señala que los hangares, construidos en la ladera de una montaña, aportan protección adicional y capacidad de respuesta ante escenarios de alta exigencia.

Las imágenes difundidas muestran a los pilotos suecos preparándose para sus misiones, desde el momento en el que abandonan los edificios, revisan sus aviones y se dirigen a la pista, hasta los despegues de los Gripen por el paisaje de fiordos del condado de Troms. El vídeo oficial del ejercicio recoge también el aterrizaje de los cazas y la actividad de los equipos en la plataforma de vuelo, reflejando el ritmo intenso de las maniobras.

PUBLICIDAD

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que no le sorprende la retirada progresiva de tropas estadounidenses de suelo europeo. (Fuente: OTAN)

Integración sueca y cooperación multinacional

La entrada de Suecia en la OTAN ha supuesto un refuerzo estratégico para la defensa colectiva europea. El país nórdico no solo ha puesto a disposición de la alianza su flota de cazas JAS 39 Gripen, sino que también fabrica este modelo para otras fuerzas aéreas aliadas, como las de Chequia y Hungría. La integración de los escuadrones suecos permite ampliar las capacidades de respuesta y mejora la coordinación en operaciones conjuntas, especialmente en escenarios de alta exigencia como el Ártico.

El comandante del destacamento sueco, teniente coronel Erik, detalló el propósito del despliegue. “Estamos aquí en Bardufoss para la Bandera de Ramstein de 2026. Somos el 172 Escuadrón de Cazas”, aseguró. Añadió que la colaboración es fundamental para la eficacia de la defensa común. “Para poder llevar a cabo operaciones de guerra o de crisis de manera efectiva, necesitamos poder trabajar juntos”, dice en el vídeo. Además, subrayó la importancia de conocer los procedimientos y capacidades de los aliados para optimizar las operaciones y garantizar una respuesta coordinada ante cualquier situación que requiera una acción conjunta.

PUBLICIDAD