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El ejercicio que recomiendan los expertos a partir de los 40 años: mejora la energía, el metabolismo y la autonomía

Con el paso del tiempo, la masa muscular y la capacidad de recuperación tras el deporte disminuyen, por lo que cobra especial importancia realizar el entrenamiento que mejor se adapta a las condiciones individuales

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Ahora, reconocen que cualquier actividad física vigorosa, aunque sea breve o no planificada, suma beneficios para el organismo.

La masa muscular empieza a reducirse a medida que se van cumpliendo años. De ahí que, a partir de los 40, convenga realizar actividad física con frecuencia, para poder llevar un estilo de vida saludable, siempre que el deporte se combine con una alimentación equilibrada. Y es que el cuerpo cambia, la recuperación muscular se ralentiza y fortalecerse pasa a ser una prioridad. Es por ello, que los expertos recomiendan un ejercicio en concreto para mejorar la energía, el metabolismo y la autonomía.

A partir de los 40 años, el organismo experimenta unas transformaciones que afectan a la manera de entrenar. Los métodos de ejercicio que resultaban efectivos en etapas previas pueden dejar de ofrecer los mismos beneficios. Así, los especialistas en entrenamiento físico señalan que este periodo representa una oportunidad para priorizar el trabajo de fuerza, la correcta ejecución técnica y la adopción de hábitos que favorecen la vitalidad a largo plazo.

Así, son muchos los estudios que sostienen que esta etapa no demanda mayor esfuerzo, sino decisiones más inteligentes: entrenar con planificación, proteger la musculatura, mantener un objetivo definido y desarrollar una estructura corporal capaz de afrontar los desafíos del futuro.

La práctica que más impacto tiene en el bienestar físico

Dos personas haciendo deporte al
Dos personas haciendo deporte al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 40 años, el cuerpo humano experimenta cambios fisiológicos naturales como la disminución de la masa muscular, la fluctuación hormonal y una ralentización del metabolismo. Estos procesos modifican la respuesta al ejercicio y hacen que la recuperación sea más lenta que en etapas previas.

Las rutinas improvisadas o heredadas de la juventud dejan de ser efectivas. El cuerpo demanda entrenamientos planificados que prioricen el cuidado de las articulaciones, el mantenimiento de la movilidad y el desarrollo de la fuerza real, en lugar de centrarse únicamente en la estética.

Un estudio científico publicado en la revista Journal of Aging and Physical Activity respalda estas recomendaciones. Según sus conclusiones, no es necesario aumentar la intensidad, sino adaptar la rutina con decisiones inteligentes: ejercicios de fuerza, objetivos definidos y estrategias para proteger la musculatura.

El fortalecimiento muscular, especialmente mediante ejercicios como la sentadilla, se convierte en el eje fundamental para preservar la autonomía y la calidad de vida. De este modo, la fuerza pasa a ser una herramienta esencial para enfrentar los desafíos físicos de la edad y mantener la independencia durante el envejecimiento.

La mejor rutina de entrenamiento para construir músculo

Hacer ejercicio a partir de
Hacer ejercicio a partir de los 40 años es clave para combatir la pérdida de masa muscular. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El músculo adquiere un papel central a partir de los 40 años, periodo en el que la sarcopenia —la pérdida natural de masa muscular— se acelera de manera significativa. El informe mencionado con anterioridad subraya que la mejor estrategia para contrarrestar este proceso consiste en combinar ejercicios de fuerza con una ingesta adecuada de proteínas, fundamentales para mantener la composición corporal, el metabolismo y la energía.

La eficacia del entrenamiento no reside en la cantidad ni en la complejidad de los ejercicios, sino en la calidad y la regularidad. Movimientos básicos como sentadillas, peso muerto rumano, planchas y fondos se posicionan como los más efectivos para construir músculo y mejorar la postura. Estos ejercicios, ejecutados con técnica y constancia, resultan decisivos para preservar la autonomía física en la madurez.

El enfoque en los ejercicios fundamentales no solo contribuye a incrementar la fuerza y acelerar el metabolismo, sino que también ayuda a reducir la grasa abdominal, una de las zonas más resistentes a los cambios a partir de esta edad. De este modo, el desarrollo muscular va más allá de la estética y se convierte en un factor de estabilidad, salud metabólica y longevidad.

Por último, el descanso adecuado se presenta como un pilar esencial para el éxito del entrenamiento. Dormir bien regula las hormonas, optimiza la recuperación y facilita el control del apetito. La constancia, más que la intensidad o la frecuencia excesiva, es la clave para transformar el cuerpo y mantener un nivel óptimo de energía y funcionalidad a largo plazo.

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