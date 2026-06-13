España

Muere un submarinista francés de 80 años durante una inmersión en Girona: el cuerpo fue localizado a tres metros de profundidad

Un joven de 18 años muere ahogado tras lanzarse a un río de Barcelona, pese a los intentos de reanimación

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Parque Natural de Cap de Creus, en Girona (Shutterstock).
Parque Natural de Cap de Creus, en Girona (Shutterstock).

Tres personas han fallecido este sábado en distintos accidentes en entornos acuáticos en España: una mujer de 31 años en una playa de Almería, un submarinista de unos 80 años en el Cap de Creus (Girona) y un joven de 18 años en el río Llobregat (Barcelona). Los tres sucesos, ocurridos en apenas unas horas, han movilizado a numerosos equipos de emergencia y vuelven a poner de relieve el riesgo que pueden entrañar tanto el mar como los ríos y otras zonas de baño, especialmente en plena temporada de actividades acuáticas.

El caso del submarinista se registró en el Cap de Creus (Girona), donde un hombre de unos 80 años, de nacionalidad francesa, falleció este sábado mientras realizaba una inmersión en la zona de la isla S’Ençalladora, cerca de Cadaqués.

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El suceso se produjo cuando el hombre, que buceaba junto a otro compañero, no regresó a la superficie tras sumergirse. Fue su acompañante quien dio la voz de alarma sobre las 15:30 horas, al advertir a una embarcación cercana de que había perdido de vista al submarinista.

A partir de ese momento se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, los Bomberos de la Generalitat y los Mossos d’Esquadra. Tras aproximadamente dos horas de rastreo, el cuerpo fue localizado sumergido a unos tres metros de profundidad.

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Embarcación de Salvamento Marítimo, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Embarcación de Salvamento Marítimo, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El rescate del cadáver fue realizado por agentes del grupo técnico de la Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de la recuperación del cuerpo y de las diligencias posteriores.

Las autoridades marítimas y de emergencias han insistido en la importancia de extremar las precauciones durante la práctica del submarinismo, especialmente en zonas de corrientes cambiantes como el litoral del Cap de Creus, donde las condiciones pueden variar de forma repentina incluso en días aparentemente estables.

Un joven muere ahogado en el río

El segundo de los sucesos tuvo lugar en el río Llobregat, a su paso por el término municipal de Puig-reig (Barcelona), donde un joven de 18 años perdió la vida tras lanzarse al agua en la zona de la esclusa de L’Ametlla de Merola.

Según informaron fuentes de los Bombers de la Generalitat, el aviso se recibió a las 15:22 horas, cuando un grupo de amigos alertó de que el joven había saltado al agua y no había vuelto a salir a la superficie. De inmediato se activó un amplio dispositivo de búsqueda con doce dotaciones de bomberos desplazadas hasta el lugar.

Puente sobre el río Llobregat a su paso por Puig-reig, Barcelona. (Google Maps)
Puente sobre el río Llobregat a su paso por Puig-reig, Barcelona. (Google Maps)

Tras las primeras labores de rastreo, los efectivos localizaron el cuerpo del joven ya sumergido en el cauce del río. En el operativo también intervinieron sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del suceso, sin éxito.

Pese a los intentos de los equipos de emergencia, se confirmó su fallecimiento. Las autoridades recuerdan con frecuencia el peligro de bañarse en zonas fluviales no habilitadas o con corrientes, especialmente en esclusas y puntos de fuerte desnivel, donde las condiciones del agua pueden resultar especialmente engañosas.

Elaborado con información de Efe

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