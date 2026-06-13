Una mujer muere tras ser rescatada del mar en estado crítico de la playa de los Muertos (Almería): no podía salir del agua por las fuertes corrientes

Playa de los Muertos, en Almería. (Parque natural Cabo de Gata)

Una mujer de 31 años, vecina de la capital almeriense, ha fallecido este sábado tras ser rescatada en estado crítico por un helicóptero en la playa de los Muertos, en Carboneras (Almería), después de quedar atrapada por la fuerte corriente y las adversas condiciones del mar.

Los hechos se produjeron en torno a las 15:21 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió múltiples llamadas de bañistas que alertaban de que una persona no conseguía regresar a la orilla. En un primer momento, los testigos llegaron a pensar que se trataba de una menor de edad, debido a la distancia y la dificultad para distinguir a la víctima entre las olas.

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La situación se complicó rápidamente. Varias personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarla entrando en el agua con una tabla de surf, pero las corrientes de resaca y el fuerte oleaje impidieron cualquier maniobra efectiva de rescate. Los propios testigos se vieron obligados a regresar a la orilla ante el riesgo de ser arrastrados también por el mar.

Ante la imposibilidad de resolver la situación desde tierra, el centro coordinador de emergencias activó de inmediato a Salvamento Marítimo, que movilizó al helicóptero Helimer 221 desde su base en Almería. Paralelamente, la Guardia Civil desplazó efectivos por tierra para colaborar en el operativo y asegurar la zona.

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Vistas de la playa desde Cabo de Gata. (Pixabay)

Rescate contrarreloj en un mar embravecido

La intervención aérea se desarrolló en condiciones especialmente difíciles debido al estado del mar y a la baja visibilidad en algunos momentos. Tras varios minutos de rastreo, a las 16:01 horas, la tripulación del helicóptero Helimer 221 logró localizar a la víctima en el agua, todavía con vida, pero en estado muy grave.

Dada la urgencia de la situación, los rescatadores solicitaron de inmediato la presencia de asistencia sanitaria avanzada en tierra. El servicio de emergencias coordinó el envío de una UVI móvil hasta el aeropuerto de Almería, donde se preparó el dispositivo para la recepción de la víctima.

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A las 16:09 horas, el equipo aéreo consiguió completar el rescate desde el mar, confirmando que la mujer se encontraba en estado crítico. La víctima fue evacuada rápidamente por vía aérea hasta el aeropuerto de Almería, donde esperaba el dispositivo sanitario.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios desplazados al aeropuerto solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer a su llegada. El cuerpo quedó bajo custodia a la espera de las diligencias correspondientes y del levantamiento oficial por parte de la autoridad judicial.

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Helicóptero Helimer 220 de Salvamento Marítimo, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Un problema recurrente en las playas españolas

Los ahogamientos siguen siendo una de las principales causas de muerte en espacios acuáticos en España, especialmente en playas durante los meses de verano y en jornadas con fuerte oleaje o corrientes de resaca. Según el informe anual de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), cada año se registran cientos de fallecimientos por este motivo, muchos de ellos en zonas sin vigilancia o en condiciones marítimas adversas.

Las autoridades y servicios de emergencia insisten en la importancia de respetar las banderas de señalización y evitar el baño cuando el estado del mar es peligroso, ya que las corrientes pueden arrastrar a los bañistas en pocos segundos. También recuerdan que incluso personas con experiencia en el agua pueden verse superadas por estas.

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