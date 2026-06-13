España

Una mujer muere tras ser rescatada del mar en estado crítico de la playa de los Muertos (Almería): no podía salir del agua por las fuertes corrientes

La víctima fue localizada por un helicóptero de Salvamento Marítimo tras quedar atrapada en el agua

Guardar
Google icon
Playa de los Muertos, en Almería. (Parque natural Cabo de Gata)
Playa de los Muertos, en Almería. (Parque natural Cabo de Gata)

Una mujer de 31 años, vecina de la capital almeriense, ha fallecido este sábado tras ser rescatada en estado crítico por un helicóptero en la playa de los Muertos, en Carboneras (Almería), después de quedar atrapada por la fuerte corriente y las adversas condiciones del mar.

Los hechos se produjeron en torno a las 15:21 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió múltiples llamadas de bañistas que alertaban de que una persona no conseguía regresar a la orilla. En un primer momento, los testigos llegaron a pensar que se trataba de una menor de edad, debido a la distancia y la dificultad para distinguir a la víctima entre las olas.

PUBLICIDAD

La situación se complicó rápidamente. Varias personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarla entrando en el agua con una tabla de surf, pero las corrientes de resaca y el fuerte oleaje impidieron cualquier maniobra efectiva de rescate. Los propios testigos se vieron obligados a regresar a la orilla ante el riesgo de ser arrastrados también por el mar.

Ante la imposibilidad de resolver la situación desde tierra, el centro coordinador de emergencias activó de inmediato a Salvamento Marítimo, que movilizó al helicóptero Helimer 221 desde su base en Almería. Paralelamente, la Guardia Civil desplazó efectivos por tierra para colaborar en el operativo y asegurar la zona.

PUBLICIDAD

Vistas de la playa desde Cabo de Gata. (Pixabay)
Vistas de la playa desde Cabo de Gata. (Pixabay)

Rescate contrarreloj en un mar embravecido

La intervención aérea se desarrolló en condiciones especialmente difíciles debido al estado del mar y a la baja visibilidad en algunos momentos. Tras varios minutos de rastreo, a las 16:01 horas, la tripulación del helicóptero Helimer 221 logró localizar a la víctima en el agua, todavía con vida, pero en estado muy grave.

Dada la urgencia de la situación, los rescatadores solicitaron de inmediato la presencia de asistencia sanitaria avanzada en tierra. El servicio de emergencias coordinó el envío de una UVI móvil hasta el aeropuerto de Almería, donde se preparó el dispositivo para la recepción de la víctima.

A las 16:09 horas, el equipo aéreo consiguió completar el rescate desde el mar, confirmando que la mujer se encontraba en estado crítico. La víctima fue evacuada rápidamente por vía aérea hasta el aeropuerto de Almería, donde esperaba el dispositivo sanitario.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios desplazados al aeropuerto solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer a su llegada. El cuerpo quedó bajo custodia a la espera de las diligencias correspondientes y del levantamiento oficial por parte de la autoridad judicial.

Helicóptero Helimer 220 de Salvamento Marítimo, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Helicóptero Helimer 220 de Salvamento Marítimo, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Un problema recurrente en las playas españolas

Los ahogamientos siguen siendo una de las principales causas de muerte en espacios acuáticos en España, especialmente en playas durante los meses de verano y en jornadas con fuerte oleaje o corrientes de resaca. Según el informe anual de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), cada año se registran cientos de fallecimientos por este motivo, muchos de ellos en zonas sin vigilancia o en condiciones marítimas adversas.

Las autoridades y servicios de emergencia insisten en la importancia de respetar las banderas de señalización y evitar el baño cuando el estado del mar es peligroso, ya que las corrientes pueden arrastrar a los bañistas en pocos segundos. También recuerdan que incluso personas con experiencia en el agua pueden verse superadas por estas.

Temas Relacionados

AlmeríaAndalucíaPlayasPlayas EspañaSucesosSucesos EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El 61% de los particulares muestra interés por residir en zonas rurales, pero comprar una propiedad en suelo rústico puede acarrear graves problemas legales y administrativos si no se revisa en profundidad su situación urbanística

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar

La actuación, calificada como un nuevo éxito en la lucha contra el narcotráfico, empezó en la costa española y terminó en la marroquí

Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar

Dispara con un fusil a sus compañeros de piso en un bar de Valencia, recibe una paliza y los tres acaban detenidos

Uno de los proyectiles impactó en un ventanal del local y provocó heridas a una mujer que se encontraba en el exterior

Dispara con un fusil a sus compañeros de piso en un bar de Valencia, recibe una paliza y los tres acaban detenidos

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 junio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 junio

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 junio

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar

Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

ECONOMÍA

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

DEPORTES

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaban la utilería hacia Kansas para el debut: varias figuras se quedaron sin sus botas

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo