España

La pérdida de su hijo lo dejó sin trabajo y ahora lucha por cambiar la ley: “No tener acceso a ingresos es una carga”

Quiere transmitir su ejemplo para que empleados y empresas contribuyan a un fondo común para pagar a los compañeros con emergencias familiares

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un bebé en una incubadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Campos y su esposa vivían uno de los momentos más felices de su matrimonio cuando el 4 de noviembre de 2019 nació su hijo, Isaac. Sin embargo, apenas 20 días después, aquella felicidad se convirtió en dolor: el bebé falleció.

La pareja enfrentó depresión, problemas de salud y una creciente presión económica. Ambos dejaron sus trabajos y pausaron sus estudios universitarios. Pero, cuando intentaron regresar a sus puestos, ya no era posible. Ya estaban ocupados, a pesar de las promesas de sus jefes.

“Me dolió separarme de ella y no apoyarla, especialmente porque esto pasó durante las fiestas de fin de año y fue muy difícil ver a nuestras familias con sus hijos”, ha recordado Daniel del momento en el que intentó regresar a trabajar en Navidad.

El límite de la ley

En Estados Unidos, la Family and Medical Leave Act (FMLA) permite tomar hasta 12 semanas de licencia por emergencia o asuntos familiares, pero sin pago y con varias restricciones. Por ejemplo, solo aplica en empresas con más de 50 empleados.

“Tener acceso a FMLA o haber sabido más sobre FMLA podría haber resultado en un escenario muy distinto”, ha admitido Daniel. No obstante, ha reconocido que aun con la ley, “no tener acceso a ingresos es una carga”, ha sentenciado en CNN.

El problema es especialmente grave para los hispanos: alrededor de cinco millones de pequeñas empresas hispanas tienen un promedio de ocho empleados, lo que las excluye de la protección federal.

Transformar el dolor en acción

Hoy, Daniel trabaja como organizador comunitario en Georgia, buscando mejorar los beneficios de licencias pagadas para empleados de pequeñas empresas y trabajadoras a tiempo parcial. Su propuesta busca que empleadores y Estado contribuyan a un fondo que permita cubrir ausencias por emergencias familiares.

“Sería una modalidad donde el trabajador y la empresa contribuyen para tener una reserva que cubra una potencial ausencia por una emergencia familiar”, ha explicado.

Actualmente, 13 estados y Washington D.C. tienen leyes similares: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island y Washington.

No obstante, Georgia, liderada por republicanos, aún tiene opciones muy limitadas. La ley aprobada el año pasado solo cubre licencias de seis semanas para algunos empleados estatales.

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Un bebé prematuro. (Montaje Infobae)

Retos y un mensaje a la comunidad

El proyecto de Daniel enfrenta desafíos: muchos empleadores desconocen los beneficios de la licencia pagada y temen que su implementación afecte a pequeños negocios. Por ello, su propósito es explicar la iniciativa en todos los rincones.

Aunque no logró aprobar la ley en su última sesión legislativa, Daniel sigue manteniendo la esperanza. Su objetivo es que los trabajadores tengan acceso a licencias pagadas en momentos de emergencia y que su experiencia sirva de ejemplo.

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España: más protección, pero con diferencias

En España, la legislación laboral contempla permisos más amplios que en Estados Unidos para el cuidado familiar tras el nacimiento de un hijo. La baja por maternidad es de 16 semanas, con seis obligatorias tras el parto, y está remunerada a través de la Seguridad Social.

Además, existen permisos retribuidos para atender emergencias familiares, como hasta cinco días al año por enfermedad grave de un familiar o conviviente, y otros cuatro días por causas urgentes e imprevistas.

Sin embargo, el sistema también tiene sus límites. Algunas medidas dependen del tipo de contrato o cotización previa, y solo algunas situaciones, como duelos o crisis familiares prolongadas, cuentan con coberturas específicas equivalentes a la licencia que propone Daniel.

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