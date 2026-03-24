Una mujer embarazada pide teletrabajar por recomendación médica, se lo niegan y al final pierde el bebé: 19 millones de euros de indemnización

Una mujer embarazada trabajando.

Una mujer, embarazada de 19 semanas y con indicación médica de reposo por un embarazo de alto riesgo, solicitó trabajar desde casa tras una cirugía cervical destinada a prevenir un parto prematuro. Cuatro días después de la operación, la empleada presentó formalmente la solicitud a su empresa, acompañada de la documentación médica que acreditaba su condición.

Su petición inicial fue denegada. La empresa le ofreció únicamente dos opciones: continuar asistiendo a la oficina o tomar una licencia sin sueldo, con la consecuente pérdida de salario y seguro médico. Ante la falta de resolución favorable, la mujer, Chelsea Walsh, regresó al trabajo presencial.

Los hechos sucedieron en Ohio, Estados Unidos. El 24 de febrero de 2021, tras la intervención de su esposo contactando con recursos humanos, la compañía reconsideró su postura y autorizó finalmente el teletrabajo. Ese mismo día, Chelsea sufrió complicaciones, fue hospitalizada de urgencia y dio a luz a su hija Magnolia, con 20 semanas y seis días de gestación. Según la demanda, la bebé “tenía latidos, respiraba y presentaba movimientos fetales; fue colocada sobre el pecho de su madre y falleció aproximadamente una hora y media después”.

El jurado del condado de Hamilton atribuyó el 90% de la responsabilidad a Total Quality Logistics (TQL), la empresa donde trabajaba la mujer, y fijó una indemnización de 22,5 millones de dólares, unos 19 millones de euros.

La justicia de Ohio declara responsable de la muerte de la recién nacida a la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una solicitud razonable”

Los padres de Magnolia presentaron una demanda por homicidio culposo contra TQL. Argumentaron que la negativa de la empresa a conceder el teletrabajo, conforme a las indicaciones médicas, contribuyó al parto prematuro y a la muerte de la recién nacida.

“Las pruebas demostraron que Chelsea Walsh seguía las instrucciones de sus médicos para un embarazo de alto riesgo y simplemente pidió trabajar desde casa. El jurado determinó que la negativa de TQL a esa solicitud razonable provocó la muerte de su hija”, declaró Matthew C. Metzger, abogado del bufete Wolterman que representó a la familia, a NBC News.

Cuándo puede una mujer embarazada empezar a teletrabajar

En Estados Unidos y en muchos países europeos como España, la legislación laboral reconoce el derecho de las trabajadoras embarazadas a solicitar adaptaciones razonables cuando existen riesgos médicos. Esto incluye, entre otras medidas, la posibilidad de trabajar desde casa, la reducción de horas o la modificación de tareas físicas.

Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid, analiza los desafíos actuales del mercado laboral español.

Reacciones de la empresa

Desde TQL, la portavoz Julia Daugherty expresó las condolencias a la familia, pero cuestionó el resultado del juicio y la presentación de los hechos durante el proceso: “No estamos de acuerdo con el veredicto ni con la forma en que se caracterizaron los hechos y estamos evaluando opciones legales, mientras seguimos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros empleados”.

La compañía, fundada en 1997 y con sede en Cincinnati, se presenta como una de las mayores empresas de intermediación logística de Norteamérica, con más de 9.000 empleados y casi 4 millones de envíos anuales.

Brian Butler, abogado del bufete Butler Trial Firm y co-representante de los Walsh, señaló: “Esta familia, como la mayoría de los demandantes, no quería revivir estos hechos absolutamente dolorosos e insuperables durante un juicio, pero TQL no les dejó otra opción. Tuvieron múltiples oportunidades de resolver este caso por una cantidad mucho menor que la del veredicto”.