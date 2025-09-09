Estos son los trucos legales para compatibilizar el trabajo con la familia, según un abogado: “Será más difícil despedirte”

Estos son los trucos legales para compatibilizar el trabajo con la familia, según un abogado. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

Conciliar la vida profesional con la responsabilidad familiar representa un reto para muchos trabajadores. La integración de las obligaciones laborales y el cuidado de hijos, personas mayores u otros familiares no solo afecta la calidad de vida, sino que también cobra relevancia frente a la estabilidad del empleo.

Tal y como explica Sebas, abogado, en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@leyesconsebas), existen mecanismos legales que permiten al trabajador adaptar su jornada y sus condiciones laborales a las necesidades familiares, ofreciendo una protección reforzada frente al despido. El especialista sostiene que “será más difícil despedirte” cuando se eligen estas fórmulas avaladas por la legislación vigente.

“Te lo deben dar, no se pueden negar”

En la publicación, Sebas ha explicado las principales alternativas legales para garantizar el equilibrio entre empleo y cuidados familiares. Así, ha detallado que la primera medida, comúnmente empleada por personas con hijos pequeños o dependientes a cargo, consiste en solicitar una reducción de jornada. “Puedes pedir la reducción de jornada que conlleva trabajar menos horas, también cobrar menos, pero te protege más legalmente. Es decir, será más difícil despedirte”, ha señalado el abogado, resaltando el valor de esta protección.

Además, el letrado ha destacado la posibilidad de adaptar el horario laboral como un derecho reforzado de quienes deben atender obligaciones familiares. En empresas que organizan su plantilla en turnos, la ley reconoce la prioridad de aquellos trabajadores que justifican necesidades de cuidado. “Si es una empresa que tiene turnos y necesitas pasar de la tarde a la mañana para cuidar de tu familia, te lo deben dar, no se pueden negar”, ha afirmado Sebas.

El tercer recurso destacado por Sebas es la opción del teletrabajo. Apunta que la solicitud de trabajo a distancia, motivada por la necesaria conciliación, suele encontrar resistencia empresarial, aunque la legislación respalda al empleado. “No os imagináis la cantidad de veces que he visto trabajadores solicitar el teletrabajo, la empresa se lo deniega, reclaman por vía judicial y la ley les da la razón”, ha expuesto el jurista.

“Ese tiempo no tienes sueldo, pero tienes una garantía de reserva de tu puesto de trabajo”

A estas fórmulas se suma la opción de acogerse a una excedencia por cuidado de familiar. Con este mecanismo el trabajador suspende temporalmente su relación laboral para atender a un familiar, conservando la reserva del puesto durante el plazo legal: “Ese tiempo no tienes sueldo, pero tienes una garantía de reserva de tu puesto de trabajo”, ha detallado Sebas.

Finalmente, el abogado ha recordado el catálogo de permisos retribuidos recogidos por la ley que asisten a quienes atraviesan situaciones de urgencia familiar. Entre estos ha destacado el permiso de cuatro días por fuerza mayor y el de cinco días ante la hospitalización o enfermedad de un familiar: “Todos los permisos retribuidos que te da la ley, como pueden ser el de cuatro días por fuerza mayor o el de cinco por hospitalización o enfermedad de un familiar.” Las alternativas señaladas por Sebas buscan ayudar a aquella persona que tiene familia, hijos pequeños, abuelos que cuidar.

La legislación laboral vigente establece los requisitos necesarios para acceder a cada una de estas medidas y contempla protección reforzada frente a despidos improcedentes para quienes ejercen derechos de conciliación. Las jurisprudencias recientes demuestran que, cuando estas vías están debidamente justificadas, los despidos pueden considerarse nulos si vulneran el derecho del trabajador a conciliar.