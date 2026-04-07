Silvia Severino, psicóloga: “Tienes que hacer estas 10 cosas solo para conocerte de verdad este 2026”

La psicóloga habla sobre la importancia de pasar tiempo a solas. (TikTok @silviasevrinopsico)

Diez desafíos en soledad, propuestos por la psicóloga Silvia Severino, prometen ser la vía para alcanzar un conocimiento personal más profundo durante 2026. La especialista sugiere que la experiencia individual, lejos de ser un acto de aislamiento, constituye el escenario más honesto donde nacen aspectos centrales de la identidad. Para Severino, solo a partir del encuentro consigo mismo, sin distracciones ni compañía, se pueden revelar patrones, motivaciones y auténticas necesidades.

El planteo descarta la idea de que el autodescubrimiento depende de grandes cambios o de procesos largos y complejos. Por el contrario, la propuesta gira en torno a actividades cotidianas que, realizadas en soledad, permiten observar con claridad los mecanismos internos. “Diez cosas que necesitas hacer solo este 2026 para conocerte mejor”, sintetiza Severino, quien recalca la importancia de la honestidad y la valentía para sostener estos ejercicios sin el filtro de la mirada ajena.

Las acciones recomendadas buscan interpelar la manera en que cada persona toma decisiones, enfrenta la incomodidad y explora emociones habitualmente postergadas por el ritmo diario y la constante conexión digital. “Descubres cómo tomas decisiones cuando no hay nadie que te guíe” o “La incomodidad te muestra lo que estás evitando”, son algunas de las frases que utiliza la psicóloga para ilustrar el sentido de estas prácticas.

El primer desafío consiste en viajar a un lugar desconocido sin compañía. Para Severino, esta experiencia deja al descubierto los verdaderos criterios personales en la toma de decisiones, en ausencia de influencia externa. “Descubres cómo tomas decisiones cuando no hay nadie que te guíe”, afirma la psicóloga, resaltando que el entorno ajeno y la incertidumbre ponen a prueba la autonomía y la capacidad de resolver.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El segundo ejercicio propone sentarse en silencio durante treinta minutos sin teléfono. La especialista sostiene que soportar la incomodidad inicial permite identificar aquello que se está evitando en la vida diaria. “La incomodidad te muestra lo que estás evitando”, explica, y sugiere que observar la mente en quietud revela preocupaciones y temas pendientes, muchas veces tapados por la rutina o la sobreestimulación tecnológica.

Caminar sin música e ir a comer solo

Salir a caminar sin música representa el tercer reto. Según Severino, cuando desaparece el ruido externo, los pensamientos reales emergen con mayor nitidez. La ausencia de estímulos auditivos permite registrar el flujo mental sin filtros, facilitando la identificación de ideas y emociones propias.

El cuarto ejercicio invita a comer solo en un lugar público. Para la psicóloga, esta práctica revela el nivel de dependencia respecto a la validación social. “Comer solo en público revela cuánto dependes de la validación externa”, señala, subrayando que la incomodidad frente a la mirada ajena muestra la importancia que se le otorga a la opinión de otros y la necesidad de aceptación.

Decidir sin consulta y escribir los miedos

El quinto desafío consiste en tomar una decisión compleja sin consultar a nadie. La especialista destaca el valor de asumir riesgos y confiar en el propio criterio. “Construyes confianza en ti mismo”, asegura, señalando que la autoafirmación surge cuando se aprende a sostener las elecciones personales, sin buscar aprobación.

La soledad escogida y escribir sobre ello. (Freepik)

El sexto ejercicio propone escribir los propios miedos con honestidad. Severino indica que plasmar los temores en papel disminuye su poder y los vuelve manejables. “Verlos en el papel les quita el poder”, resume, invitando a reconocer la vulnerabilidad como parte del proceso de autoconocimiento, en lugar de negarla o disimularla.

Entrenar solo y pasar un día sin redes

El séptimo reto sugiere entrenar solo y en silencio. La psicóloga explica que esta práctica permite distinguir entre la disciplina real y la motivación momentánea. Sin compañía ni estímulos externos, es posible observar si el impulso de entrenar nace del compromiso personal o de la necesidad de aprobación.

El octavo ejercicio consiste en pasar un día completo sin redes sociales. Severino asegura que: “Lo que importa aparece cuando desaparece la distracción”, afirma, y sostiene que la ausencia de estímulos constantes permite priorizar actividades y relaciones significativas.

Observar las reacciones y preguntarse quién es uno

El noveno desafío invita a observar cómo se reacciona ante distintas situaciones, en vez de enfocarse en la autoimagen idealizada. Según la especialista, los patrones de conducta revelan la identidad verdadera, más allá de las intenciones o los discursos internos.

Por último, Severino recomienda preguntarse quién es uno cuando nadie está mirando. Para la psicóloga, la respuesta que surge en ese momento constituye la definición más honesta y precisa de la persona. “Esa respuesta es la real”, sintetiza, enfatizando que el autoconocimiento se alcanza solo en ausencia de la mirada ajena y de expectativas externas.