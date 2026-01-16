Un hallazgo revela cómo el cerebro aprende a organizarse desde sus primeros días

Un estudio del MIT revela que las neuronas SST cumplen un rol clave en la organización temprana del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un bebé aprende a enfocar la mirada, reconocer voces o coordinar movimientos, su cerebro está organizando millones de conexiones internas al mismo tiempo. Aunque gran parte de ese aprendizaje depende de lo que el niño ve, oye y experimenta, también existen mecanismos internos que funcionan como un “sistema automático de orden”, incluso antes de que el entorno empiece a influir con fuerza.

En ese contexto, a partir de experimentos realizados en modelos animales, un equipo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) identificó que un tipo específico de neuronas, llamadas SST, cumple un papel central en ese proceso.

Estas neuronas funcionan como una especie de regulador interno: evitan que la actividad cerebral se descontrole mientras el cerebro todavía está en construcción. El estudio, publicado en The Journal of Neuroscience, aporta nuevas pistas para entender cómo aprendemos y por qué, cuando ese equilibrio falla, pueden aparecer trastornos del desarrollo.

Cómo se organiza el cerebro mientras crece

El cerebro trabaja gracias a un delicado equilibrio entre dos tipos de señales. Algunas neuronas activan la comunicación entre las células, mientras que otras la moderan para que no haya exceso de estímulos. Es parecido al funcionamiento de un auto: el acelerador permite avanzar y el freno evita perder el control. Ambos son igual de importantes.

Durante los primeros momentos de la vida existe una etapa especialmente sensible llamada “periodo crítico”. En ese momento, el cerebro arma gran parte de sus conexiones internas, conocidas como sinapsis (los puntos de contacto por donde las neuronas se comunican entre sí). En los ratones, este proceso se activa poco después de que abren los ojos y comienzan a ver el mundo.

Lo interesante del hallazgo es que las neuronas SST no dependen tanto de la experiencia visual para organizarse. Mientras otras neuronas ajustan sus conexiones según lo que el animal observa o aprende, las SST siguen un desarrollo más estable, como si ya tuvieran un plan propio.

Para estudiar esto, los investigadores utilizaron una técnica que permite observar el cerebro con gran detalle, ampliando los tejidos para ver cómo se conectan las células. Gracias a esta herramienta pudieron analizar con precisión cómo crecen las conexiones de las neuronas SST.

Una base sólida para que el cerebro funcione mejor

Los experimentos mostraron que, a medida que el cerebro madura, las neuronas SST van aumentando de forma constante sus conexiones y se distribuyen por distintas zonas al mismo tiempo. Esto ayuda a establecer un nivel básico de control que se mantiene incluso cuando otras neuronas todavía están en pleno desarrollo.

Cuando los ratones crecieron sin estímulos visuales, muchas neuronas modificaron su comportamiento, pero las SST continuaron funcionando de la misma manera. Esto indica que estas células se guían más por señales internas del organismo que por lo que ocurre en el entorno.

Otro punto importante es un proceso natural llamado poda sináptica, mediante el cual el cerebro elimina conexiones innecesarias para optimizar su funcionamiento. Mientras muchas conexiones disminuyen con el tiempo, las de las neuronas SST se mantienen estables, lo que refuerza su rol como sistema de control permanente.

Los investigadores comparan este mecanismo con preparar el terreno antes de construir una casa: primero se arma una base firme y luego se ajustan los detalles según el uso y la experiencia.

Qué podría aportar este descubrimiento

Aunque todavía falta determinar con precisión cómo influyen estas neuronas en cada etapa del desarrollo, los científicos creen que su función reguladora ayuda a proteger al cerebro de desequilibrios excesivos.

Este conocimiento también puede ser útil para estudiar el trastorno del espectro autista (TEA) o la epilepsia, donde el equilibrio entre activación y control suele estar alterado. Comprender mejor cómo funcionan estas neuronas podría abrir nuevas líneas de investigación en salud mental y desarrollo cerebral.

Además, este tipo de estudios ayuda a comprender que el desarrollo cerebral no depende únicamente del entorno, sino también de mecanismos internos que funcionan como una guía silenciosa. Identificar estas reglas biológicas permite anticipar cómo pequeños desajustes tempranos pueden amplificarse con el tiempo y afectar el aprendizaje, la conducta o la adaptación social.

Para el equipo del MIT, este avance representa un primer paso para entender con mayor claridad cómo el cerebro construye sus circuitos y cómo pequeños ajustes en ese proceso pueden tener un impacto duradero en el aprendizaje, la conducta y la salud.