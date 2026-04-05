Tendencias

El autocontrol se redefine: de la fuerza de voluntad a los hábitos diarios

Un nuevo enfoque en la psicología destaca la importancia de las rutinas cotidianas y la adaptación del entorno

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El autocontrol es ahora entendido por la psicología como un proceso de hábitos diarios más que de pura fuerza de voluntad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autocontrol y los hábitos diarios están en el centro de una transformación en la psicología, desafiando la antigua idea de que la disciplina es principalmente una cuestión de sacrificio o fuerza de voluntad.

Según Scientific American, desarrollar rutinas personalizadas y estrategias específicas permite que el autocontrol sea más accesible y satisfactorio, alejándolo de la lucha constante contra los deseos inmediatos.

La psicología actual sostiene que fortalecer el autocontrol es más efectivo cuando se enfoca en establecer pequeñas metas cotidianas que se asocian a hábitos repetidos y la adaptación del entorno. Esto facilita mantener la disciplina como algo que fluye de manera natural, en vez de percibirse como un esfuerzo agotador.

Las investigaciones recientes documentan que aquellas personas que logran consolidar una disciplina sostenida utilizan rutinas sencillas y adaptan sus comportamientos para reducir las tentaciones.

El autocontrol ya no es solo fuerza de voluntad

Durante décadas, dominar los impulsos se entendía como un ejercicio arduo de renuncia y autocensura. Teorías como el “agotamiento del yo”, populares a finales del siglo XX, sugerían que la fuerza de voluntad funcionaba como un recurso limitado y tendía a debilitarse tras un uso excesivo.

Sin embargo, en los últimos años, la ciencia ha matizado este paradigma. De acuerdo con Scientific American, los psicólogos han identificado que algunas personas logran avanzar hacia sus metas de forma sencilla y constante, sin depender del autocontrol como una batalla personal.

Caramelos y dulces sugieren una dieta rica en azúcares no recomendable - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La fuerza de voluntad ya no se entiende únicamente como una batalla interna, según la ciencia psicológica más reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denise de Ridder, especialista de la Universidad de Utrecht, indica que quienes poseen altos niveles de autocontrol suelen diseñar contextos y construir hábitos que minimizan la exposición a las tentaciones.

Por su parte, Johanna Peetz, investigadora de la Universidad de Carleton, indica que la disciplina moderna se entiende hoy más como el uso de estrategias que facilitan conductas beneficiosas, y no como un conflicto interior aislado de elecciones.

La importancia de los hábitos diarios para la disciplina

Un estudio internacional de 2015 citado por Scientific American comparó el comportamiento de estudiantes en tres países durante más de un año. La investigación mostró que quienes mantenían un alto autocontrol lo hacían a través de rutinas concretas: horarios fijos para estudiar, hacer ejercicio o dormir.

Lo relevante, según el medio citado, es que estos individuos repetían conductas ventajosas “de forma automática, sin tener que pensar en ello”. Los hábitos como tomar un desayuno saludable cada día o ejercitarse siempre en el mismo momento y lugar servían para que el cumplimiento de metas a largo plazo requiriera menos esfuerzo emocional y mental.

Establecer hábitos diarios permite a los estudiantes maximizar su autocontrol y mejorar su rendimiento académico y bienestar general (Imagen ilustrativa Infobae)
Establecer hábitos diarios permite a los estudiantes maximizar su autocontrol y mejorar su rendimiento académico y bienestar general (Imagen ilustrativa Infobae)

Este conjunto de pruebas refuerza el cambio de paradigma: el foco pasa de la supresión instantánea de impulsos a la organización de la vida cotidiana con rutinas que facilitan mantener la dirección hacia los objetivos elegidos.

Estrategias efectivas según la psicología moderna

Las investigaciones recientes subrayan la posibilidad de entrenar el autocontrol a través de hábitos pequeños y sostenidos. En estudios dirigidos por de Ridder, personas con dificultades para avanzar en sus metas personales escogieron objetivos modestos, como realizar 10 minutos de ejercicio, incluir verduras en el almuerzo o reciclar.

Durante tres meses, los participantes registraron sus avances. Aquellos que cumplían su pequeña meta con regularidad afirmaron haber consolidado un hábito firme, independientemente de su nivel inicial de autocontrol.

Otra investigación de 2020 reveló que repetir conductas como consumir fruta diaria, ahorrar dinero o practicar la paciencia mejora la disciplina con el tiempo. Tras aproximadamente tres meses, estas costumbres tienden a integrarse a la rutina diaria y exigen menos esfuerzo consciente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Inculcar pequeñas acciones como ahorrar dinero diariamente tiene impacto positivo en la formación de hábitos y la perseverancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para de Ridder, el autocontrol implica más que “renunciar al placer”. También es la capacidad para “crear rutinas adaptativas y evitar conflictos de manera estratégica”. Esta perspectiva favorece la reorganización del entorno para que persistir en los objetivos elegidos parezca natural y satisfactorio.

Cómo reprogramar la mente para generar autocontrol

El cambio de mentalidad es igualmente decisivo. Según Scientific American, una investigación de 2025 encontró que las personas con alto autocontrol tienden a optar por actividades significativas antes que puramente placenteras cuando disponen de tiempo libre.

La psicóloga de la Universidad de Zúrich Katharina Bernecker relató que estos individuos no suelen “tumbarse en el sofá a soñar despiertos durante 60 minutos”, sino que escogen acciones que consideran valiosas, como el ejercicio o realizar tareas domésticas.

El motivo principal no es reprimir los deseos, sino encontrar satisfacción en el progreso hacia metas personales relevantes. Aunque no se dispone de una fórmula universal para cambiar las preferencias, los especialistas recomiendan identificar obstáculos cotidianos y crear rutinas sencillas.

Entre las ideas propuestas, se encuentran programar una alarma para dejar el móvil antes de dormir o establecer la costumbre de correr una distancia corta cada mañana.

Después de varios meses, como destaca Scientific American, la constancia en estos hábitos mitiga la dificultad inicial y transforma la perseverancia en una fuente de bienestar. En un entorno propicio, es posible que, ante una hora libre, las personas terminen por elegir espontáneamente actividades que antes evitaban, y descubran los beneficios inesperados del autocontrol.

Temas Relacionados

AutocontrolHábitos DiariosPsicología ModernaRutinas SaludablesScientific AmericanNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Emily Blunt se consolida como ícono de glamour: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Con prendas que incluyen lazos, capas, terciopelo y detalles dorados, la intérprete reinventa el concepto de elegancia contemporánea en cada evento

Emily Blunt se consolida como ícono de glamour: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

La moda capilar se transforma en una poderosa herramienta de expresión personal. Un repaso por lo último

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

“Somos adultos, pero no nos sentimos así”: la crisis silenciosa de esta generación según Florencia Sichel

En La Fórmula Podcast, la filósofa y escritora profundizó en las tensiones de la vida contemporánea, desde la dificultad para habitar el presente hasta la presión por alcanzar ideales de éxito y felicidad. Además, reflexionó sobre la importancia de aceptar las contradicciones y construir una vida más propia, lejos de mandatos externos, donde también haya lugar para el error, el cambio y la incertidumbre

“Somos adultos, pero no nos sentimos así”: la crisis silenciosa de esta generación según Florencia Sichel

Descubren más de 30 lagos debajo de glaciares en el Ártico: cómo afectan al deshielo en la región

Investigadores identificaron cuerpos de agua ocultos en el extremo norte y aportaron claves para entender cambios en la dinámica de las masas heladas y su impacto ambiental

Descubren más de 30 lagos debajo de glaciares en el Ártico: cómo afectan al deshielo en la región

Jugar con muñecos potencia la empatía y el desarrollo social en la infancia, según un nuevo estudio

La investigación evidenció mejoras en la interpretación de emociones y un mayor desarrollo del diálogo social en quienes jugaron con juguetes tradicionales

Jugar con muñecos potencia la empatía y el desarrollo social en la infancia, según un nuevo estudio
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna