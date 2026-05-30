Episodio antisemita en Barcelona: un establecimiento niega la entrada a una mujer por llevar una estrella de David

Un establecimiento niega la entrada a una mujer por llevar una estrella judía. (Redes sociales)

Una mujer ha difundido a través de redes sociales un vídeo grabado a la entrada de un establecimiento de Barcelona, donde asegura no ser bienvenida por llevar una estrella judía. Según su relato, fue cuestionada por su identidad y por el símbolo religioso que portaba. La grabación, compartida en Instagram por la periodista Eve Barlow, muestra una conversación entre varias personas en la entrada de un local barcelonés que deriva en una creciente tensión en torno a la identidad, la política y la libertad de grabación.

La discusión comienza cuando una de las personas pregunta a la mujer que graba si es sionista: “¿Eres una persona sionista?”. Ella responde cuestionando el motivo: “¿Por qué me preguntas eso, es por la estrella que llevo?”, mientras la persona que interviene aclara que “no está en contra de la estrella”. En ese momento, otra voz introduce una distinción al señalar que “la cuestión no es judía, sino sionista”, a lo que la mujer responde: “Es parecido”.

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Conflicto en la entrada de un local

La tensión aumenta cuando una de las personas presentes afirma directamente la exclusión de la mujer del local con la frase “No eres bienvenida”, vinculándolo en la propia discusión al hecho de llevar el símbolo religioso, al indicar que el motivo sería “porque llevas una estrella judía”. Durante la grabación interviene otra persona que intenta contextualizar la situación afirmando: “Nosotras no aprobamos el genocidio, lo sentimos”, en un ambiente cada vez más tenso.

En paralelo, surge una disputa sobre la grabación del episodio, cuando una de las personas sostiene que “estás grabando en un espacio donde no está permitido grabar”, mientras la mujer responde defendiendo su acción: “Puedo usar mi teléfono”. El intercambio continúa con interrupciones y negaciones como “nadie te ha empujado”, mientras la situación escala hasta comentarios como “tenemos que irnos”.

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A medida que avanza la escena, la tensión en la entrada del local aumenta y varias personas comienzan a corear “Free Palestine”, mientras un grupo se concentra alrededor de la mujer que graba e intenta tapar la cámara para evitar aparecer en el vídeo. En medio del intercambio, la situación se vuelve más caótica, con movimientos y voces cruzadas que dificultan la continuidad de la grabación. La mujer abandona la entrada del establecimiento y el vídeo finaliza en la calle.

Una persona lleva un colgante con una Estrella de David en el cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones a este episodio en Barcelona

El contenido ha sido difundido en redes sociales por distintas cuentas de la comunidad judía, lo que ha contribuido a su rápida viralización y a un amplio debate público sobre lo ocurrido. Entre las reacciones destaca la publicación de la periodista Eve Barlow, quien compartió el vídeo en Instagram. Barlow es una comunicadora británico-estadounidense conocida por su actividad en redes sociales y por su posicionamiento en debates relacionados con la política internacional.

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Al difundir el vídeo, Barlow escribió en su publicación, en la que critica duramente el contexto del incidente, que la situación refleja lo que considera un clima preocupante de discriminación. Entre sus afirmaciones, señaló que “la comunidad ‘queer’ española se ha vuelto tan racista que es objetivamente enfermiza”, cuestionando también que “no permitir judíos en espacios públicos” o “echar a los judíos”. En su mensaje añadió que “yo experimenté este racismo en Madrid hace unos años” y sostuvo que “viene de ambos lados, derecha e izquierda”, aunque afirmó que “es predominante en la izquierda fascista”.

Barlow continuó su publicación afirmando que, según su experiencia, este tipo de actitudes están “impulsadas por la comunidad LGBTQ+”, a la que acusa de negarse a compartir espacios con personas judías, añadiendo que “se niegan” y que después “mentirán y dirán que es por lo inseguros que se sienten debido al genocidio”. En su mensaje también calificó a los implicados como “enfermos” y añadió expresiones como “dejen de proyectar sus enfermedades mentales sobre nosotros”, concluyendo que “hay algo profundamente mal”.

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