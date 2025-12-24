Hiperconectados, pero cada vez más solos: las redes sociales pueden provocar un impacto negativo en la salud mental de los jóvenes

Uno de cada tres jóvenes asegura sentirse más solo tras usar las redes sociales, según un estudio de Unobravo. (Freepik)

Vivimos en la era de la hiperconexión. Las redes sociales prometen acercarnos a los amigos, mantener vínculos familiares a distancia y facilitar el intercambio de ideas y experiencias; sin embargo, en esta ilusión de cercanía, muchas veces se esconde una trampa.

La interacción digital constante no siempre se traduce en bienestar emocional; de hecho, puede tener el efecto contrario, fomentando la comparación, la ansiedad y una sensación de vacío emocional. Además, el contacto con los seres queridos a través de las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea no pueden sustituir a la interacción personal.

Los más afectados en este contexto de falso acompañamiento suelen ser los jóvenes, que encuentran en la vida digital una forma de mantenerse informados, conectados y entretenidos. Esto, sin embargo, también puede tener un impacto a nivel emocional. Así lo indica un estudio reciente de Unobravo, plataforma de psicólogos en línea, que concluye que uno de cada tres jóvenes confiesa sentirse más solo después de usar redes sociales.

“Las redes sociales pueden conectar, inspirar e informar cuando se usan de forma equilibrada. Pero, sin límites claros, también pueden generar saturación emocional o cognitiva”, señala Francisco Rivera Rufete, director clínico y psicólogo de Unobravo.

Las redes sociales pueden potenciar la comparación y la autocrítica. (Freepik)

A partir de una encuesta realizada a más de 1.500 españoles sobre el tiempo que dedican a las redes y su percepción sobre ellas, los expertos han observado que estos canales no siempre cumplen su promesa de conectar a las personas de forma saludable.

Ansiedad, estrés y pérdida de la autoestima

Según la investigación, el 94 % de los adultos españoles utiliza redes sociales, dedicando una media de 13,4 horas semanales (aproximadamente 115 minutos diarios) a estas plataformas. Las cifras se disparan entre los más jóvenes: los usuarios de 18 a 24 años invierten 20,9 horas semanales en ellas, frente a solo 7,7 horas entre los mayores de 65 años. En términos generales, más de la mitad de los usuarios admite que pasa más tiempo del previsto navegando y que, en ocasiones, se queda despierto hasta tarde por estar conectados.

En este contexto, es considerable el número de jóvenes que aseguran que su bienestar emocional se ha visto afectado negativamente: un 38 % entre los 18 y los 34 años. Además, un 34 % indica que sufre estrés o ansiedad tras el uso de las redes sociales. En esto influye, por ejemplo, la comparación constante, que experimenta el 41 % de los encuestados, afectando a la autoestima y la imagen corporal (un 36 %). Junto a esto, un 35 % de los usuarios señala que siente presión por mostrar una versión “perfecta” de sí mismo.

Desde Unobravo, además, evidencian que la sensación de soledad puede intensificarse durante períodos como las fiestas navideñas, cuando el consumo de redes sociales aumenta y la presión social se vuelve más evidente. Paradójicamente, lo que fue concebido como una herramienta para conectar termina reforzando sentimientos de aislamiento.

La desinformación: una de las luchas pendientes

Pese a que estas herramientas pueden ser muy útiles para mantenerse informado, la desinformación es una constante en el mundo digital. Esto también genera ansiedad, incertidumbre y preocupación, como revela el estudio. Casi seis de cada diez personas (58 %) manifiesta preocupación por las noticias falsas, y el 53 % reconoce que esta exposición ha debilitado su confianza en otras personas o instituciones.

Las áreas más afectadas son consejos financieros y de ahorro (33 %), noticias políticas (35 %), información sanitaria o médica (26 %), consejos de belleza y bienestar (28 %) y trucos de estilo de vida (27 %).

Consejos prácticos para mejorar la relación con las redes sociales

Rivera Rufete aconseja “crear rutinas digitales que protejan el bienestar emocional”. Así, el psicoterapeuta y director clínico de Unobravo destaca que “el verdadero bienestar digital no consiste en desconectarse por completo, sino en reconectarse de forma consciente.”

La plataforma de psicólogos online ofrece también una serie de recomendaciones para mejorar la relación con las redes sociales, puesto que en la actualidad se están acrecentando dinámicas cada vez más tóxicas. Una de las recomendaciones más efectivas para proteger el bienestar emocional es establecer límites diarios en el tiempo que se pasa frente a la pantalla: reducir el uso de redes sociales a menos de 30 minutos al día puede ayudar a disminuir la sensación de estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer una mayor atención a la vida real. Este control del tiempo permite desconectar de la constante sobreestimulación digital y recuperar momentos de tranquilidad y concentración.

Pese a la hiperconexión que prometen, muchas personas aseguran sentirse solos con las redes sociales. (Freepik)

Además, resulta muy beneficioso programar espacios de desconexión, especialmente antes de acostarse. “Reducir la exposición antes de dormir favorece un descanso más reparador y evita la fatiga digital”, explican desde Unobravo, lo que reduce el cansancio, la irritabilidad y la dificultad de concentración.

Otro aspecto clave es “curar el contenido del feed”: “Seguir cuentas que inspiren, eduquen o aporten positividad favorece el bienestar emocional”. Así, es importante filtrar y seleccionar cuidadosamente el contenido, pues permite transformar la experiencia digital en una herramienta que enriquezca, en lugar de deteriorar la salud mental.

También es fundamental evitar comparaciones con los demás. La mayoría de las publicaciones en redes sociales muestran solo lo mejor de la vida de otras personas, lo que puede generar frustración o ansiedad si se toma como referencia. Recordar que estas imágenes y relatos son parciales ayuda a usar las redes como un espacio para conectar, aprender y compartir, en lugar de competir o medir el propio valor frente al de otros.

Por último, cuando el uso de redes sociales comienza a afectar el ánimo, las emociones o las relaciones personales, es recomendable buscar apoyo profesional. Acudir a un psicólogo o especialista en salud mental puede proporcionar herramientas prácticas para manejar la sobreexposición digital, regular las emociones y establecer hábitos saludables que promuevan una relación equilibrada con la tecnología.