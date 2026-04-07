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Esto es lo que pasa cuando comes chocolate negro todos los días, según dietistas

Una onza de chocolate puede parecer una indulgencia menor, pero para algunos nutricionistas, comerse un cuadrado al día puede desencadenar efectos secundarios notables en la salud

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Los dietistas responden si es bueno comer chocolate negro todos los días
Una onza de chocolate negro (Canva)

Una onza de chocolate puede parecer una indulgencia menor, pero para algunos nutricionistas, comerse un cuadrado al día puede desencadenar efectos secundarios notables en la salud. Esta afirmación se basa en el tipo y en la cantidad elegida, así como en los nutrientes que aporta cada empaquetado. Siempre se ha dicho que, entre todas las variantes, el negro es el mejor para el metabolismo, pero también habría que tener en cuenta las advertencias de los expertos.

La dietista y especialista certificada en atención y educación sobre la diabetes de la Bahía de San Francisco, Sheri Gaw, sostiene que el chocolate negro destaca frente a otras variedades por su composición y su menor grado de procesamiento. “Un mayor porcentaje de cacao indica una mayor cantidad de antioxidantes que protegen el corazón y menos azúcar añadido en una barra de chocolate”, afirma la experta en Real Simple.

El chocolate negro, a diferencia del chocolate con leche, suele contener al menos un 50% de sólidos de cacao, poca o ninguna leche de vaca y un contenido reducido de azúcar. De acuerdo con lo que recomienda Gaw, para obtener beneficios habría que elegir uno que supere el 70% de pureza y limitar la porción diaria a 28 gramos. En esa cantidad, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se obtienen aproximadamente 170 calorías, 13 gramos de carbohidratos, 3 gramos de fibra, 6,8 gramos de azúcares, 12,1 gramos de grasas, 2,2 gramos de proteínas, 64,6 miligramos de magnesio, 0,9 miligramos de zinc, 3,37 miligramos de hierro y 22,7 miligramos de cafeína.

Los dietistas responden si es bueno comer chocolate negro todos los días
Una onza de chocolate negro (Canva)

El chocolate negro: una fuente de antioxidantes

Además de su valor nutricional, el chocolate negro aporta antioxidantes potentes como los flavanoles, compuestos asociados a la protección cardiovascular. Gaw cita un estudio de cohortes publicado este año: “Los corredores varones que consumieron 50 gramos de chocolate negro durante dos semanas mostraron mejoras en la presión arterial y la función arterial general”. Algunos investigadores señalan que el chocolate negro podría considerarse un alimento funcional por su potencial para reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer o el cáncer, gracias a su alta capacidad antioxidante.

Del mismo modo, los micronutrientes son otra de las ventajas de esta variante. “Es más rico en magnesio, zinc y hierro que otros chocolates”, explica Gaw. Estos minerales son esenciales para funciones metabólicas y la salud general, lo que refuerza el argumento de los especialistas sobre los beneficios potenciales de un consumo responsable.

La pregunta sobre qué ocurre al incorporar chocolate negro en la dieta diaria encuentra una respuesta clara en los datos y la experiencia clínica. “Consumir 28 gramos de chocolate negro al día se asocia con beneficios para la salud, sobre todo cuando sustituye a otros dulces”, afirma Gaw. Por lo que puede representar una alternativa más saludable frente a productos altamente procesados y ricos en azúcares añadidos.

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Qué grupos deberían ser precavidos con el chocolate negro

Su exceso puede revertir los posibles beneficios. La experta advierte: “Aunque el chocolate negro tiene beneficios para la salud, no justifica el consumo excesivo”. Así, recomienda controlar la porción y combinarla con alimentos saludables para evitar un exceso de calorías y azúcar. Esta advertencia cobra sentido si se considera el contenido energético y el aporte de azúcar, que, aunque menor que en el chocolate con leche, sigue siendo considerable en grandes cantidades.

Además, existe un aspecto menos conocido. La especialista señala que los niveles de plomo y cadmio en el chocolate negro pueden ser motivo de preocupación: “Las personas con trastornos renales, los niños pequeños y las mujeres embarazadas deberían limitar el consumo de chocolate negro, ya que tienen un mayor riesgo de exposición a metales pesados”. Y es que la exposición acumulada a estos metales podría superar los límites permitidos si se consume chocolate negro en exceso.

Por otro lado, no hay que dejar de lado su porcentaje de cafeína. El chocolate negro contiene este estimulante en una proporción que aumenta a medida que se incrementa el porcentaje de cacao. De este modo, las personas sensibles a ella o con recomendaciones médicas específicas deberían tener en cuenta su ingesta total diaria.

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