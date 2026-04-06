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¿Se puede elegir lo que queremos soñar? Estos son los métodos que puedes usar para influir en el relato mientras duermes, según la ciencia

La fase REM activa el cerebro y el cuerpo, siendo el responsable de la producción de sueños

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Los expertos responden si hay alguna forma de soñar lo que nos apetezca siempre que queramos
Una mujer intenta pensar lo que quiere soñas antes de dormir (Canva)

Durante la fase REM del sueño, el cerebro y el cuerpo se activan, dando lugar a uno de los fenómenos que causan más curiosidad y misterio para los científicos: los sueños. Esta etapa, vinculada al almacenamiento de recuerdos, el aprendizaje y la regulación del estado de ánimo, se desencadena por señales entre distintas áreas cerebrales. Las conexiones con la corteza cerebral, que se ocupa de procesar y organizar información, destacan la importancia del sueño REM en funciones mentales importantes. No obstante, no se entiende completamente cómo funciona, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de España.

Aun así, una de las pocas cosas que sabemos es que la fase REM se repite varias veces durante la noche y se presenta con mayor frecuencia en el último tercio del descanso. También es la responsable de las experiencias más intensas, como las pesadillas. De este modo, tanto las personas que quieren evitar estos episodios como los que esperan crear un relato en su cabeza mientras duermen han intentado en algún momento la posibilidad de ejercer un control absoluto sobre los sueños.

Sin embargo, la ciencia actual descarta que sea posible elegir de manera voluntaria y constante el contenido de los sueños cada noche. El cerebro, durante el sueño, opera a través de mecanismos automáticos y procesos alejados del control consciente. Por lo que esta autonomía cerebral dificulta que una persona pueda programar con precisión qué experimentará al dormir.

Los expertos responden si hay alguna forma de soñar lo que nos apetezca siempre que queramos
Una mujer intenta pensar lo que quiere soñas antes de dormir (Canva)

Métodos que influyen en los sueños

A pesar de esta limitación, The Conversation señala que existen métodos que permiten influir, hasta cierto punto, en el contenido de los sueños. Entre las herramientas más citadas, el diario de sueños destaca como una de las más eficaces. Consiste en registrar al despertar todo lo que se recuerde de los sueños, incluso fragmentos o sensaciones vagas. Este ejercicio mejora la memoria onírica y ayuda a identificar patrones recurrentes, como lugares, personajes o situaciones extrañas. Así, la repetición de este hábito aumenta la atención del cerebro hacia las imágenes oníricas.

Otra técnica es la llamada incubación de sueños. Esta consiste en concentrarse, antes de dormir, en una imagen, idea o situación específica. Al parecer, visualizar con detalle una escena —como estar en una playa o compartir un momento particular— puede favorecer que ese contenido se presente en el sueño. No obstante, no hay garantías de éxito, ya que el cerebro sigue generando contenido espontáneo.

Por otro lado, la neurociencia apunta a los sueños lúcidos como una de las mejores condiciones para cambiar la narrativa. Estos suceden cuando la persona es consciente de que está soñando mientras el sueño transcurre, lo que en ocasiones permite modificar el desarrollo de la trama, cambiar escenarios o incluso desafiar las reglas físicas del entorno onírico. Aunque no todas las personas los experimentan de manera natural, es posible aprender a provocarlos con disciplina y entrenamiento.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

¿Cómo ejercitar la mente para recordar lo que he soñado?

Una de las estrategias más comunes para facilitar los sueños lúcidos son los chequeos de realidad. El procedimiento consiste en preguntarse varias veces durante el día si se está soñando o despierto. Repetir esto convierte el hábito en un reflejo mental que puede trasladarse al sueño, haciendo posible identificar la naturaleza ficticia de la experiencia. Por ejemplo, algunas de estas acciones consistirían en revisar dos veces un texto —que suele cambiar en los sueños—, observar las manos o intentar atravesar objetos con los dedos.

No obstante, todo esto habría que ponerlo en marcha junto a otros mecanismos. Entre ellos, es imprescindible mantener rutinas de sueño regulares, dormir el tiempo necesario y evitar despertares bruscos, ya que estos factores favorecen la memoria onírica y aumentan las posibilidades de recordar los sueños con mayor claridad.

Aun así, por el momento es imposible controlar de manera total y precisa el contenido de los sueños todas las noches. Incluso quienes poseen amplia experiencia en sueños lúcidos enfrentan limitaciones. Al final, el cerebro se mantiene como un generador espontáneo de historias, lo que constituye una de las características más intrigantes del fenómeno onírico.

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