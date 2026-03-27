España

El IPC se dispara un punto hasta el 3,3% tras la subida de los combustibles por la guerra en Irán

El encarecimiento del petróleo por el conflicto bélico en Oriente Medio ha desencadenado una escalada de costes energéticos que elevan la inflación hasta su nivel más alto desde junio de 2024

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Un surtidor de gasolina en una estación de servicio. (REUTERS/ Axel Schmidt)
Un surtidor de gasolina en una estación de servicio. (REUTERS/ Axel Schmidt)

La tasa de inflación de la economía española sube hasta el 3,3% interanual en marzo, el primer mes en el que los consumidores han notado en su bolsillo el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La subida del precio del petróleo por la guerra en irán ha impulsado un fuerte encarecimiento de los carburantes, que a su ves ha apuntalado el incremento de más de un punto en el índice de precios al consumidor (IPC) hasta cotas no vistas desde junio de 2024.

El principal factor detrás de esta subida ha sido el encarecimiento de combustibles y lubricantes para vehículos personales. A diferencia del año pasado, la electricidad, aunque bajó, lo hizo de manera menos pronunciada, y los precios del gasóleo para calefacción subieron, cuando en marzo de 2025 experimentaron una caída.

“La apuesta de España por las renovables, que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019, está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán”, ha defendido el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado. El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha señalado el papel en la contención de la inflación de tanto la estrategia energética española como el nuevo paquete anticrisis aprobado ayer por el Gobierno.

El plan anticrisis del Gobierno

El plan para paliar el impacto del conflicto en la economía cuenta con un presupuesto de 5.000 millones de euros y suma 80 medidas, entre las que destaca la reducción del IVA de los carburantes al 10% y del impuesto especial de hidrocarburos, lo que puede suponer un ahorro de hasta 30 céntimos por litro o 20 euros por depósito para un coche medio. De hecho, el Ministerio de Economía resalta que los precios de los carburantes han bajado tras la aplicación de estas medidas, aunque persisten presiones internacionales, sobre todo en el diésel, por el precio del petróleo, los fletes y los márgenes de refino.

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

El plan también incluye una bajada del 60% en los impuestos eléctricos: el IVA baja al 10%, se suspende el impuesto de producción de energía eléctrica para las empresas y el impuesto especial de electricidad se reduce del 5,11% al 0,5%. El IVA del gas natural, pellets y leña también se sitúa en el 10%. A esto se suman la congelación de precios del butano y propano y una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para industrias vulnerables.

La tasa subyacente se mantiene estable

El indicador de inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, se ha mantenido en el 2,7%. Esta estabilidad indica que el repunte general de precios responde sobre todo a componentes volátiles como la energía y los carburantes, que quedan excluidos del cálculo de la tasa subyacente.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite comparar la inflación española con la de otros países europeos, también muestra un crecimiento: su tasa anual adelantada se sitúa igualmente en el 3,3%, lo que supone una subida de ocho décimas respecto al dato anterior. En cuanto a la inflación subyacente armonizada, el IPCA marca un 2,8%.

La variación mensual del IPCA es del 1,5% en marzo, superando el aumento registrado por el IPC nacional, tasa en la que los precios de consumo registraron un avance del 1,0% en comparación con enero.

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