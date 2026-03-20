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Mapa de precios de gasolina y diésel en España: cómo encontrar la gasolinera más barata cerca de ti

Mientras la guerra en Oriente Medio dispara los precios de los combustibles, varias organizaciones ofrecen recursos digitales para saber cuáles son los establecimientos más asequibles

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Una persona llena el depósito
Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press

El precio del combustible vuelve a tensar el bolsillo de los conductores españoles en un contexto internacional marcado por la inestabilidad. A punto de cumplirse tres semanas desde el ataque preventivo de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, la guerra en Oriente Medio ha impulsado al alza el barril de Brent, desencadenando una serie de subidas en los surtidores de todo el país.

Este encarecimiento, que en algunos momentos ha hecho escalar el precio por litro hasta los dos euros, recuerda a escenarios recientes como el vivido tras el estallido de la guerra en Ucrania, cuando los precios se dispararon en cuestión de días. Así, encontrar la gasolinera más barata deja de ser una simple elección puntual para ahorrar en los gastos cotidianos y pasa a convertirse en casi una necesidad para miles de consumidores que han visto cómo el encarecimiento del combustible ha disparado sus costes diarios.

Herramientas digitales de la OCU

Ante la incertidumbre diaria sobre dónde es más conveniente repostar, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto a disposición de los ciudadanos un radar digital para localizar las gasolineras con los precios más bajos y más altos en tiempo real. Esta aplicación, que puede instalarse fácilmente en el teléfono móvil, permite a los usuarios acceder a una calculadora de precios y elegir la opción más económica en su zona.

Para utilizar el radar, basta con descargar un acceso directo desde la página web de la OCU, que se integra como un icono en la pantalla de inicio del móvil. De este modo, el usuario dispone de la información actualizada sin necesidad de buscar manualmente cada estación de servicio. Quienes prefieren no instalar nuevas aplicaciones también pueden acceder a un buscador web en la misma página de la organización. El sistema requiere ingresar una dirección o código postal y permite ajustar la búsqueda según la distancia, la empresa distribuidora, el tipo de carburante o la capacidad del depósito, facilitando así una comparación precisa y personalizada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Al finalizar la consulta, el usuario puede visualizar un mapa interactivo donde las gasolineras aparecen diferenciadas por colores: verde para las más baratas, naranja para precios intermedios y rojo para las más caras. Al seleccionar una estación, se despliegan detalles como la ubicación exacta, el precio del combustible y la distancia desde el punto de partida, así como la mejor ruta para llegar.

La alternativa del Ministerio

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene el Geoportal de Gasolineras, una plataforma digital que actualiza los precios cada cinco minutos. Esta herramienta se nutre de la obligación de las estaciones de servicio de informar cualquier variación en sus tarifas, permitiendo a los usuarios conocer el precio exacto del combustible en cualquier punto de España.

El Geoportal ofrece filtros avanzados para seleccionar el tipo de carburante (desde gasolina 95 y 98 hasta gasóleo, GLP o hidrógeno) y acotar la búsqueda por provincia, localidad o código postal. La opción de “Venta al público” posibilita ver una lista ordenada de precios, facilitando la localización del punto más económico para repostar en cada caso. La utilidad de este sistema reside en que, con un solo vistazo, los conductores pueden comprobar la evolución reciente de los precios y anticipar posibles subidas o bajadas, optimizando así el gasto de cada repostaje.

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