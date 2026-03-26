La OCDE prevé que la guerra en Irán restará una décima al crecimiento del PIB en España en 2026

El conflicto en Oriente Medio y su impacto en la economía europea le costará una décima a la expansión del Producto Interior Bruto (PIB) de España en 2026, según las estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El centro de análisis ha actualizado a la baja hasta el 2,1% su previsión de crecimiento para España en su último informe, tras incorporar a sus proyecciones de diciembre los efectos de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Las previsiones para 2027 también se han corregido en una décima, quedando ahora en el 1,7%.

En cuanto a la inflación, el organismo sitúa en el 3% la subida de precios anticipada para 2026 y espera que se modere al 2,2% el próximo año. Ambas estimaciones superan el 2,3% y 1,8% previsto inicialmente, explicado en gran parte por el encarecimiento de los productos energéticos provocado por la guerra.

Pese al recorte, las perspectivas de crecimiento de España se mantienen por encima de la media de la zona euro, cuyo avance del PIB la OCDE ha rebajado cuatro décimas en 2026 y dos décimas para 2027, hasta el 0,8% y el 1,2%, respectivamente. Sin embargo, el centro de análisis ha matizado que esta nueva lectura se basa en un escenario en que el impacto inicial de la guerra en el mercado energético “se moderará con el tiempo” y reducirá su efecto en la segunda mitad del año, por lo que una evolución menos favorable de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes puede alterar de nuevo las expectativas.

Recorte de previsiones en las economías desarrolladas

En su conjunto, la economía global crecerá un 2,9% en 2026 y un 3% en 2027, según la OCDE. Tras el ajuste de expectativas, Alemania ve reducida su proyección de expansión a un 0,8% para este año, dos décimas menos que lo previsto anteriormente, mientras que la perspectiva para 2027 se mantiene en 1,5%. Para Francia, la cifra también se ajusta a la baja hasta el 0,8% para este año y se mantiene en 1% para 2027. Italia afronta un crecimiento menor: 0,4% en 2026 y 0,6% en 2027, lo que supone igualmente un recorte respecto a las previsiones de diciembre.

Por su parte, la OCDE ajusta al alza en tres décimas la previsión de crecimiento para Estados Unidos en 2026, que llega al 2%, aunque reduce la del año siguiente a 1,7%. En el grupo de emergentes, la estimación para China se mantiene en 4,4% este año y 4,3% el próximo, mientras que la de India baja una décima en 2026 hasta el 6,1% y se mantiene en 6,4% para 2027.

La OCDE también ha elevado sus previsiones de inflación global para este año a un 4%, frente al 2,8% estimado en diciembre, y espera que en 2027 la tasa alcance el 2,7%. En la zona euro, la previsión se ajusta al alza hasta un 2,6% para 2026 y un 2,1% para 2027. En Estados Unidos, en cambio, el organismo prevé una inflación del 4,2% este año, aunque corrige a la baja el dato para 2027 hasta el 1,6%.

La OCDE advierte de amenazas al crecimiento

El informe señala que las fluctuaciones en los precios de la energía y las materias primas pueden trasladarse rápidamente a las expectativas de inflación, alimentando nuevas presiones inflacionarias. Por ello, la OCDE insta a los bancos centrales a mantenerse vigilantes y actuar si las expectativas de inflación se desanclan o el mercado laboral se debilita.

El organismo advierte sobre riesgos adicionales, como interrupciones prolongadas en el suministro energético, rendimientos bajos de la inversión en inteligencia artificial y pérdidas en los mercados de capital privado, que podrían agravar la inestabilidad financiera. En este contexto, la OCDE recomienda que cualquier apoyo fiscal ante el aumento del coste energético sea temporal, dirigido a los hogares vulnerables y con límites claros, para evitar tensiones presupuestarias y mantener los incentivos para reducir el consumo de energía.