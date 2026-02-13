España

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Tras una corrección de una décima en su estimación preliminar, el INE achaca el recorte a una menor subida en el precio de la electricidad y una caída en el coste de los carburantes

La inflación ha arrancado 2026 con una tasa de variación del 2,3% en el primer mes del año, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadístuica (INE). Esta cifra supone una caída de seis décimas respecto al 2,9% de diciembre para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), frente al recorte de cinco décimas previsto por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Esta caída se debe principalmente al efecto del grupo de vivienda, que acabó el mes con una tasa de variación interanual del 2,7%, tres puntos por debajo de la contabilizada en diciembre. Una menor subida en el precio de la electricidad en comparación con el mismo periodo de 2025 justifica el descenso en este segmento. El otro gran factor de impacto fue la bajada de los precios de combustibles y lubricantes para vehículos personales, que contrasta con el encarecimiento de hace doce meses. Gracias a este comportamiento, el grupo de transporte cayó casi dos puntos hasta situarse en terreno negativo con un -0,1%.

Una consumidora revisa los precios
Una consumidora revisa los precios de la compra en un ticket. Foto: Revista Economía

La tasa de inflación subyacente (calculada sin alimentos no elaborados ni productos energéticospor su alta volatilidad), por su parte, se mantuvo estable en el 2,6%, mientras que la diferencia de los precios de la cesta de la compra en comparación con diciembre fue negativa, con una caída de cuatro décimas. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), utilizado para comparar el coste de vida con otros países del entorno, se situó en el 2,4%, tambiénseis décimas por debajo del mes anterior.

(Noticia en ampliación)

