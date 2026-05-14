Todos los planes para celebrar San Isidro en Madrid: conciertos gratis en la Pradera, desfile de chulapos y el folklore de la capital

Una mujer vestida de chulapa en la Puerta del Sol. (Shutterstock)

Las Fiestas de San Isidro dan hoy el pistoletazo de salida. A pesar de que el día 15 de mayo es la jornada central de la celebración, debido a que coincide con la festividad del patrón de Madrid, los festejos se extienden más allá de esa fecha.

Este año, al caer en viernes, ya se celebran el jueves los primeros eventos importantes, teniendo como epicentro de la celebración la Pradera de San Isidro, un amplio espacio verde situado en el distrito de Carabanchel, junto al río Manzanares.

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Este lugar es uno de los puntos más emblemáticos de esta celebración, donde se concentran actividades populares, conciertos gratuitos y la tradicional afluencia de madrileños vestidos de chulapos y chulapas.

Conciertos gratis en la Pradera de San Isidro

La programación musical de la Pradera de San Isidro se extiende durante varios días y reúne propuestas para todos los gustos, con actuaciones repartidas entre el escenario principal y el escenario familiar.

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El jueves 14 de mayo será el encargado de abrir los conciertos en el escenario principal con la actuación de Vicente Calderón a las 20:30 horas. A continuación, será el turno de Rubén Pozo y los Chicos de la Curva a las 22:00 horas, mientras que la jornada se cerrará con la sesión de Fernanda Arrau DJ set a las 23:59 horas.

El viernes 15 de mayo, además de actividades en el escenario familiar, la música continuará con la charanga de la asociación Mazo de Madrid a las 14:00 horas. Ya por la tarde-noche, el escenario principal acogerá a Pablo Pueblo DJ set a las 20:30 horas, seguido de Las Ketchup a las 21:30 horas. Posteriormente actuarán Los Chunguitos a las 22:30 horas, y la jornada finalizará con Tiraya y PatataOnStereo a las 23:59 horas.

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El sábado 16 de mayo la programación seguirá con Amore a las 20:30 horas en el escenario principal, seguido de Fangoria a las 22:00 horas. La noche terminará con la sesión de Cascales DJ set a las 23:59 horas. Por último, el domingo 17 de mayo cerrará la programación musical con La Paloma a las 20:00 horas y Xavibo a las 21:30 horas, ambos en el escenario principal.

Otros conciertos en San Isidro

Jardines de Las Vistillas : el jueves 14 actuarán Pablito Tedeka y Ruptura DJ set (19:00), Rebe (20:30) y Hens (22:00). El viernes 15 participarán Yahaira y Digues DJ set (12:30) y Camellos (21:45). El sábado 16 será el turno de Mari Pepa de Chamberí (13:15), Espada y Jotapop DJ set (14:30), Las Dianas (20:30) y Triángulo de Amor Bizarro (22:00). El domingo 17 cerrarán Olga María Ramos (14:00) y Ochoymedio DJ set (20:30).

Matadero Madrid : el jueves 14 actuará la Orquesta Nuevo Versalles (20:30). El viernes lo hará la Orquesta Gran Rockset (20:30), el sábado la Orquesta Invictus (20:30) y el domingo la Orquesta Panther Show (20:30).

Plaza Mayor: el viernes 15 actuará la Banda Sinfónica Municipal de Madrid con Nuria Fergó (21:30). El sábado actuarán La Bien Querida (20:00) y Baiuca (21:45). El domingo cerrarán Las Migas (20:00) y Montoya y Carmena (21:30).

Esta es la historia de San Isidro Labrador: cinco milagros, sus restos están en una iglesia de Madrid y tiene una moneda de Enrique IV en la garganta.

Desfile de chulapos

Si eres una persona a la que no le gustan mucho los conciertos, también hay planes para ti. Uno de ellos son los desfiles de chulapos, la vestimenta madrileña por antonomasia, como el que tendrá lugar en los jardines de Las Vistillas.

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Si eres una persona a la que no le gustan mucho los conciertos, también hay otras propuestas dentro de la programación de San Isidro. Una de ellas es el desfile de chulapos, una de las expresiones más representativas de la tradición madrileña y de la vestimenta castiza por excelencia. Este tipo de iniciativas buscan mantener viva la identidad cultural de la ciudad a través de la moda y la participación ciudadana.

En este caso, el evento tendrá lugar el sábado 16 de mayo a las 11:30 horas en los jardines de Las Vistillas, uno de los espacios más emblemáticos de las fiestas. Bajo el nombre de RE-CHULOS, acoge una propuesta que une tradición e imaginación.

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Personas bailando en San Isidro. (Ayuntamiento de Madrid)

Los participantes presentarán sus reinterpretaciones del traje castizo. Un jurado profesional será el encargado de premiar las mejores propuestas, destacando la creatividad y el respeto por la tradición. Cabe destacar que será benéfico.

Folklore madrileño

Otro de los planes que no te puedes perder son los bailes típicos de Madrid. En este caso, el evento también tendrá lugar en los jardines de Las Vistillas y será el viernes 15 de mayo a las 10:30.

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Este año, el encuentro celebra su décimo aniversario, consolidándose como una de las propuestas más participativas de las Fiestas de San Isidro. Se trata de una actividad intergeneracional que invita al público a aprender y bailar diferentes pasos y coreografías vinculadas al patrimonio inmaterial madrileño, acompañadas de música en directo.

El evento se centra en el folklore goyesco y castellano, con especial protagonismo de las danzas tradicionales que forman parte de la identidad cultural de la ciudad. A lo largo de la jornada, los asistentes pueden integrarse en las coreografías guiadas, convirtiéndose no solo en espectadores, sino también en protagonistas del espectáculo.

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