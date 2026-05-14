Viajes

Todos los planes para celebrar San Isidro en Madrid: conciertos gratis en la Pradera, desfile de chulapos y el folklore de la capital

La capital celebra su patrón con una programación que incluye música en directo, actividades tradicionales y propuestas culturales en distintos puntos de la ciudad

Guardar
Google icon
Chulapa en San Isidro (Shutterstock)
Una mujer vestida de chulapa en la Puerta del Sol. (Shutterstock)

Las Fiestas de San Isidro dan hoy el pistoletazo de salida. A pesar de que el día 15 de mayo es la jornada central de la celebración, debido a que coincide con la festividad del patrón de Madrid, los festejos se extienden más allá de esa fecha.

Este año, al caer en viernes, ya se celebran el jueves los primeros eventos importantes, teniendo como epicentro de la celebración la Pradera de San Isidro, un amplio espacio verde situado en el distrito de Carabanchel, junto al río Manzanares.

PUBLICIDAD

Este lugar es uno de los puntos más emblemáticos de esta celebración, donde se concentran actividades populares, conciertos gratuitos y la tradicional afluencia de madrileños vestidos de chulapos y chulapas.

Conciertos gratis en la Pradera de San Isidro

La programación musical de la Pradera de San Isidro se extiende durante varios días y reúne propuestas para todos los gustos, con actuaciones repartidas entre el escenario principal y el escenario familiar.

PUBLICIDAD

El jueves 14 de mayo será el encargado de abrir los conciertos en el escenario principal con la actuación de Vicente Calderón a las 20:30 horas. A continuación, será el turno de Rubén Pozo y los Chicos de la Curva a las 22:00 horas, mientras que la jornada se cerrará con la sesión de Fernanda Arrau DJ set a las 23:59 horas.

El viernes 15 de mayo, además de actividades en el escenario familiar, la música continuará con la charanga de la asociación Mazo de Madrid a las 14:00 horas. Ya por la tarde-noche, el escenario principal acogerá a Pablo Pueblo DJ set a las 20:30 horas, seguido de Las Ketchup a las 21:30 horas. Posteriormente actuarán Los Chunguitos a las 22:30 horas, y la jornada finalizará con Tiraya y PatataOnStereo a las 23:59 horas.

El sábado 16 de mayo la programación seguirá con Amore a las 20:30 horas en el escenario principal, seguido de Fangoria a las 22:00 horas. La noche terminará con la sesión de Cascales DJ set a las 23:59 horas. Por último, el domingo 17 de mayo cerrará la programación musical con La Paloma a las 20:00 horas y Xavibo a las 21:30 horas, ambos en el escenario principal.

Otros conciertos en San Isidro

  • Jardines de Las Vistillas: el jueves 14 actuarán Pablito Tedeka y Ruptura DJ set (19:00), Rebe (20:30) y Hens (22:00). El viernes 15 participarán Yahaira y Digues DJ set (12:30) y Camellos (21:45). El sábado 16 será el turno de Mari Pepa de Chamberí (13:15), Espada y Jotapop DJ set (14:30), Las Dianas (20:30) y Triángulo de Amor Bizarro (22:00). El domingo 17 cerrarán Olga María Ramos (14:00) y Ochoymedio DJ set (20:30).
  • Matadero Madrid: el jueves 14 actuará la Orquesta Nuevo Versalles (20:30). El viernes lo hará la Orquesta Gran Rockset (20:30), el sábado la Orquesta Invictus (20:30) y el domingo la Orquesta Panther Show (20:30).
  • Plaza Mayor: el viernes 15 actuará la Banda Sinfónica Municipal de Madrid con Nuria Fergó (21:30). El sábado actuarán La Bien Querida (20:00) y Baiuca (21:45). El domingo cerrarán Las Migas (20:00) y Montoya y Carmena (21:30).
Esta es la historia de San Isidro Labrador: cinco milagros, sus restos están en una iglesia de Madrid y tiene una moneda de Enrique IV en la garganta.

Desfile de chulapos

Si eres una persona a la que no le gustan mucho los conciertos, también hay planes para ti. Uno de ellos son los desfiles de chulapos, la vestimenta madrileña por antonomasia, como el que tendrá lugar en los jardines de Las Vistillas.

Si eres una persona a la que no le gustan mucho los conciertos, también hay otras propuestas dentro de la programación de San Isidro. Una de ellas es el desfile de chulapos, una de las expresiones más representativas de la tradición madrileña y de la vestimenta castiza por excelencia. Este tipo de iniciativas buscan mantener viva la identidad cultural de la ciudad a través de la moda y la participación ciudadana.

En este caso, el evento tendrá lugar el sábado 16 de mayo a las 11:30 horas en los jardines de Las Vistillas, uno de los espacios más emblemáticos de las fiestas. Bajo el nombre de RE-CHULOS, acoge una propuesta que une tradición e imaginación.

San Isidro es la fiesta madrileña por excelencia
Personas bailando en San Isidro. (Ayuntamiento de Madrid)

Los participantes presentarán sus reinterpretaciones del traje castizo. Un jurado profesional será el encargado de premiar las mejores propuestas, destacando la creatividad y el respeto por la tradición. Cabe destacar que será benéfico.

Folklore madrileño

Otro de los planes que no te puedes perder son los bailes típicos de Madrid. En este caso, el evento también tendrá lugar en los jardines de Las Vistillas y será el viernes 15 de mayo a las 10:30.

Este año, el encuentro celebra su décimo aniversario, consolidándose como una de las propuestas más participativas de las Fiestas de San Isidro. Se trata de una actividad intergeneracional que invita al público a aprender y bailar diferentes pasos y coreografías vinculadas al patrimonio inmaterial madrileño, acompañadas de música en directo.

El evento se centra en el folklore goyesco y castellano, con especial protagonismo de las danzas tradicionales que forman parte de la identidad cultural de la ciudad. A lo largo de la jornada, los asistentes pueden integrarse en las coreografías guiadas, convirtiéndose no solo en espectadores, sino también en protagonistas del espectáculo.

Temas Relacionados

MadridPlanes MadridDestinos EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciudad más pequeña del mundo: perfecta para hacer rutas, planes de aventura y visitar edificios medievales

Quesos artesanos, un castillo sobre el Ourthe y un parque de aventuras: este destino conquista a excursionistas y amantes de la naturaleza con patrimonio y gastronomía

La ciudad más pequeña del mundo: perfecta para hacer rutas, planes de aventura y visitar edificios medievales

Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de las Fiestas de San Isidro al arte de Lavapiés

Estos días ponen fin a la fiesta más castiza de Madrid pero los planes y las actividades para todos los públicos no paran

Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de las Fiestas de San Isidro al arte de Lavapiés

Los jardines secretos de Nápoles que parecen una selva tropical: una escena de cuento sobre el mar

Su origen se encuentra en el compositor británico Sir William Walton y en su mujer Susana, que hicieron de ellos su lugar de residencia

Los jardines secretos de Nápoles que parecen una selva tropical: una escena de cuento sobre el mar

El pueblo de Almería que es el refugio de David Bisbal: una villa milenaria con 14 kilómetros de playas, un castillo y cuevas excavadas en la roca

La localidad sorprende al viajero con un impresionante conjunto patrimonial donde destaca su legado histórico en mitad de un entorno natural maravilloso

El pueblo de Almería que es el refugio de David Bisbal: una villa milenaria con 14 kilómetros de playas, un castillo y cuevas excavadas en la roca

El pueblo de 1.000 habitantes donde veranea Aitana Sánchez-Gijón: playas paradisíacas y sabor a atún rojo

Un rincón de la Costa de la Luz donde el mar, la tradición y la gastronomía marcan el ritmo del verano

El pueblo de 1.000 habitantes donde veranea Aitana Sánchez-Gijón: playas paradisíacas y sabor a atún rojo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

ECONOMÍA

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

DEPORTES

Enrique Riquelme, objetivo trono blanco: los 187 millones que necesita para luchar de tú a tú con Florentino por el reinado del Real Madrid

Enrique Riquelme, objetivo trono blanco: los 187 millones que necesita para luchar de tú a tú con Florentino por el reinado del Real Madrid

¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones

El Bernabéu dicta sentencia tras otra temporada en blanco, los líos del vestuario y Mbappé y las elecciones de Florentino

Los grandes olvidados de De la Fuente para el Mundial 2026: la prelista de 55 marca el cambio de ciclo en la Selección Española

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso