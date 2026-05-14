España

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Guardar
Google icon
El precio del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
El precio del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este jueves 14 de mayo, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

Día: 14 de mayo

Precio medio: 53.31 euros por megavatio hora

PUBLICIDAD

Precio más alto: 105.22 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este jueves 14 de mayo, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 105.22 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 101.31 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.31 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.37 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.83 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 92.1 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 96.87 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 61.83 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 9.22 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.24 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 44.29 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.81 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.24 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 96.89 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 91.01 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 15 de mayo: Luisa y Bárbara desvelan sin querer el secreto del hijo de Adriana

La ficción diaria de La 1 vive sus días más intensos tras el inesperado regreso de Leonor

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 15 de mayo: Luisa y Bárbara desvelan sin querer el secreto del hijo de Adriana

Suspenden la orden de sacrificio del perro que llegó en patera a Ibiza: continuará aislado y bajo vigilancia veterinaria

El animal se encuentra en buen estado de salud en las instalaciones de Natura Parc de Mallorca

Suspenden la orden de sacrificio del perro que llegó en patera a Ibiza: continuará aislado y bajo vigilancia veterinaria

Luis Enrique traspasa su millonario patrimonio a su mujer Elena Cullell: inyecta capital hasta alcanzar 2,25 millones de euros antes de cederle su empresa

La empresa del entrenador, con activos cercanos a 27 millones de euros en 2024, no solo ha cambiado su gestión sino también su nombre

Luis Enrique traspasa su millonario patrimonio a su mujer Elena Cullell: inyecta capital hasta alcanzar 2,25 millones de euros antes de cederle su empresa

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

La presidenta madrileña acusa al Gobierno de utilizar el dinero público para “crear un estado de ánimo” favorable de cara a 2027

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

Malú se reconcilia consigo misma en ‘Quince’ tras tres décadas de carrera: “No se me ha permitido tener ni un resbalón en la vida”

La cantante presenta este viernes su nuevo trabajo, un álbum en el que revisita las heridas de la adolescente que empezó cuando tenía 15 años

Malú se reconcilia consigo misma en ‘Quince’ tras tres décadas de carrera: “No se me ha permitido tener ni un resbalón en la vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

España dejará de conceder y renovar residencias a los venezolanos por razones humanitarias a partir del 12 junio

ECONOMÍA

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

DEPORTES

¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones

¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones

El Bernabéu dicta sentencia tras otra temporada en blanco, los líos del vestuario y Mbappé y las elecciones de Florentino

Los grandes olvidados de De la Fuente para el Mundial 2026: la prelista de 55 marca el cambio de ciclo en la Selección Española

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender