Conoce las mejores horas para usar la luz en España

El precio del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este jueves 14 de mayo, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 14 de mayo

Precio medio: 53.31 euros por megavatio hora

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Precio más alto: 105.22 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.01 euros por megavatio hora

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La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este jueves 14 de mayo, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 105.22 euros por megavatio hora.

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De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 101.31 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.31 euros por megavatio hora.

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De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.37 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.83 euros por megavatio hora.

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De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 92.1 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.0 euros por megavatio hora.

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De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 96.87 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 61.83 euros por megavatio hora.

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De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 9.22 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.24 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 44.29 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.81 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.24 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 96.89 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 91.01 euros por megavatio hora.