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Estos son los 7 alimentos con más vitamina C: del kiwi a las frambuesas

Más allá de la naranja, existen otras frutas más ricas en este nutriente

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Los beneficios de consumir kiwi
Los beneficios de consumir kiwi (Adobe Stock)

Entre los nutrientes más conocidos y valorados dentro de una dieta saludable se encuentra el ácido ascórbico, también llamado vitamina C. Esta participa en múltiples funciones del organismo: contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, favorece la absorción del hierro de origen vegetal y ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo. Además, interviene en la formación de colágeno, una proteína esencial para la piel, los huesos y los vasos sanguíneos.

A diferencia de otras vitaminas, el cuerpo humano no puede producir vitamina C por sí mismo ni almacenarla en grandes cantidades. Por ello, es imprescindible obtenerla a través de la alimentación diaria. Las frutas y verduras frescas constituyen su principal fuente, cuyo consumo regular se asocia con una mejor salud general y un menor riesgo de determinadas enfermedades.

Aunque cítricos como la naranja suelen ser los alimentos que primero vienen a la mente cuando se habla de vitamina C, lo cierto es que existen otras frutas que contienen cantidades incluso mayores. Según datos de la Clínica Universidad de Navarra, estas son siete de las frutas más ricas en vitamina C y la cantidad aproximada que aportan por cada 100 gramos.

Guayaba

La guayaba encabeza la lista con diferencia. Esta fruta tropical puede aportar alrededor de 273 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, una cantidad que supera ampliamente la ingesta diaria recomendada para un adulto. Además de vitamina C, la guayaba contiene fibra, antioxidantes y compuestos vegetales beneficiosos que ayudan a la salud digestiva y cardiovascular. Su sabor dulce y ligeramente ácido la hace ideal para consumir fresca, en batidos o en ensaladas de frutas.

Papaya

La papaya es otra fruta tropical con un contenido elevado de vitamina C, aproximadamente 80 miligramos por cada 100 gramos. También es conocida por su aporte de enzimas digestivas, especialmente la papaína, que facilita la digestión de las proteínas. Rica en agua y baja en calorías, resulta una opción ligera y refrescante, perfecta para desayunos o postres saludables.

Kiwi

El kiwi es una de las frutas más populares cuando se busca aumentar el consumo de vitamina C. Con unos 71 miligramos por cada 100 gramos, ofrece además fibra, vitamina K y antioxidantes. Diversos estudios han señalado que su consumo puede contribuir a mejorar el tránsito intestinal y apoyar el sistema inmunitario. Se puede consumir solo, con yogur, en macedonias o incluso en ensaladas.

Frambuesa

Las frambuesas destacan no solo por su contenido en vitamina C (unos 60 miligramos por cada 100 gramos) sino también por su alto aporte de fibra y compuestos antioxidantes como los polifenoles. Estas pequeñas frutas rojas se relacionan con beneficios para la salud cardiovascular y el control del azúcar en sangre. Son muy versátiles en la cocina y se utilizan tanto en postres como en platos salados.

Limón y naranja

Los cítricos son tradicionalmente asociados con la vitamina C, y con razón. Tanto el limón como la naranja aportan alrededor de 50 miligramos por cada 100 gramos. Además de su valor nutricional, son muy utilizados en la gastronomía por su sabor refrescante y su capacidad para realzar otros alimentos. Consumirlos en forma de fruta entera suele ser más recomendable que hacerlo en zumo, ya que así se conserva mejor la fibra.

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Pomelo

El pomelo ofrece cerca de 44 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Su sabor ligeramente amargo lo distingue de otros cítricos, y su perfil nutricional incluye antioxidantes y compuestos que pueden contribuir a la salud cardiovascular. Suele consumirse en el desayuno o en ensaladas, donde aporta frescura y un contraste interesante de sabores.

Mango

El mango cierra la lista con unos 37 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, según la Clínica Universidad de Navarra. Aunque su contenido es menor que el de otras frutas mencionadas, sigue siendo una fuente relevante de este nutriente. Además, el mango es rico en vitamina A, betacarotenos y fibra. Su textura suave y su sabor dulce lo convierten en un ingrediente habitual en batidos, ensaladas y postres.

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