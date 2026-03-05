España

Las 5 frutas de temporada que tienes que incluir en tu alimentación para cuidar el corazón y proteger los huesos

El perfil nutricional de algunos alimentos son aliados de la salud y el bienestar integral

Las ciruelas son fuente de
Las ciruelas son fuente de grandes beneficios para la salud (Shutterstock)

Con la llegada del buen tiempo, las fruterías se llenan de color, aromas y sabores frescos. Antes de la llegada de la primavera ya se pueden ver en muchos supermercados frutas, verduras y hortalizas propias de esta temporada que podemos incluir en nuestra dieta.

Además de ser más sabrosas y sostenibles, estas frutas suelen concentrar una gran cantidad de nutrientes beneficiosos para la salud. Entre las más recomendadas destacan el aguacate, el albaricoque, el níspero, las fresas y las ciruelas, cinco opciones que destacan por su perfil nutricional, según los expertos de la Fundación Española de Nutrición (FEN).

Incorporar frutas de temporada no solo mejora la calidad nutricional de la dieta, sino que también permite disfrutar de productos más frescos, económicos y respetuosos con el medio ambiente. Las frutas han de formar parte de una dieta variada que combine sabor y salud que recuerda que, a menudo, los mejores aliados para el bienestar se encuentran en los alimentos más naturales.

Aguacate

El aguacate se ha convertido en una de las frutas más populares de los últimos años, y no es casualidad. Aunque muchas personas lo asocian más con recetas saladas que con el concepto tradicional de fruta, su perfil nutricional es excepcional. Es rico en grasas monoinsaturadas, consideradas saludables para el corazón, ya que ayudan a reducir el colesterol LDL (el conocido popularmente como “malo”) y a aumentar el colesterol HDL (el “bueno”).

Además, contiene potasio, vitamina E, vitamina K y ácido fólico, nutrientes clave para el sistema cardiovascular y la salud celular. Su textura cremosa lo convierte en un ingrediente versátil: puede añadirse a ensaladas, tostadas o batidos, aportando energía sostenida y sensación de saciedad.

Albaricoque

El albaricoque es una de las frutas estrella de finales de primavera. De tamaño pequeño y color anaranjado, destaca por su alto contenido en betacarotenos, compuestos antioxidantes que el organismo transforma en vitamina A.

Esta vitamina es fundamental para la salud de la piel, la visión y el sistema inmunitario. Además, el albaricoque aporta fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y contribuye a mantener una digestión saludable. Consumido fresco, seco o en compotas naturales, es una opción ligera y nutritiva para cualquier momento del día.

Níspero

El níspero es una fruta muy apreciada en el Mediterráneo, especialmente durante la primavera. Su sabor ligeramente ácido y dulce lo hace refrescante y fácil de consumir. Entre sus principales beneficios destaca su contenido en fibra soluble, pectina y antioxidantes. Estos componentes ayudan a mejorar la digestión, regular el colesterol y mantener estables los niveles de azúcar en sangre. También es una fuente interesante de vitamina C, que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y ayuda al organismo a combatir el estrés oxidativo.

Fresas

Las fresas son una de las frutas más populares de la temporada y, además de su sabor dulce y refrescante, destacan por su extraordinario valor nutricional. Son muy ricas en vitamina C, incluso más que algunas frutas cítricas.

Esta vitamina es esencial para la formación de colágeno, el cuidado de la piel y el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Las fresas también contienen flavonoides y otros antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación y proteger las células frente al envejecimiento prematuro. Su bajo contenido calórico las convierte en una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.

El doctor López Rosetta nos explica cuáles son las mejore frutas para combatir la inflamación

Ciruelas

Las ciruelas, disponibles en distintas variedades y colores, son conocidas por su efecto beneficioso sobre el sistema digestivo. Su alto contenido en fibra y sorbitol favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Además, contienen antioxidantes como los polifenoles, que contribuyen a proteger el organismo frente al daño celular. También aportan vitaminas del grupo B y vitamina K, relacionadas con el metabolismo energético y la salud ósea. Consumidas frescas o deshidratadas, las ciruelas son una alternativa saludable para completar el aporte diario de frutas.

