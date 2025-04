Cuál es la fruta que protege el corazón, es antiinflamatoria y es buena para el intestino

Estante de una frutería (Shutterstock)

Entre las frutas tropicales, hay una que destaca tanto por su sabor dulce y jugoso como por sus propiedades nutricionales. Gracias a que es una fuente excepcional de vitaminas y minerales, el mango es popular en todo el mundo.

Sus propiedades nutricionales blindan la salud y el bienestar general de todo aquel que opta por incluir esta fruta tropical en su alimentación. Así lo asegura la nutricionista Tatiana Zanin, quien ha recogido todos los beneficios de esta fruta.

Mejora el sistema digestivo

Uno de los beneficios más destacados del mango es su capacidad para mejorar la salud digestiva, pues al ser rica en fibra, facilita el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. La fibra también ayuda a mantener el colon saludable al promover una evacuación regular y reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer de colon.

Además, el mango contiene enzimas digestivas, como la amilasa, que ayudan a descomponer los alimentos, especialmente los carbohidratos complejos, facilitando su absorción. Gracias a estas propiedades, el mango es ideal para aquellos que sufren de digestión lenta o irregular.

Potente antioxidantes y antiinflamatorio

La inflamación es un proceso natural del cuerpo para defenderse de infecciones y lesiones, pero cuando se vuelve crónica, puede contribuir a una serie de enfermedades, como enfermedades cardíacas, diabetes y artritis. El mango tiene propiedades antiinflamatorias gracias a los compuestos bioactivos que contiene, como los flavonoides, carotenoides y polifenoles. Estos antioxidantes ayudan a reducir la inflamación en todo el cuerpo y, al hacerlo, protegen las células del daño causado por los radicales libres, lo que a su vez disminuye el riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas.

El mango también es una excelente fuente de antioxidantes, especialmente de vitamina C y betacaroteno. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno, una proteína que ayuda a mantener la piel, los vasos sanguíneos y los huesos saludables. Además, la vitamina C tiene propiedades antioxidantes que protegen las células del cuerpo contra el daño de los radicales libres, que pueden provocar el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades crónicas.

Combate el cáncer

El mango también puede ser beneficioso en la lucha contra el cáncer debido a sus poderosas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Diversos estudios han demostrado que los compuestos bioactivos presentes en el mango, como los polifenoles y los carotenoides, tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de células cancerosas. Estos compuestos actúan en el cuerpo neutralizando los radicales libres, que pueden dañar el ADN de las células y promover el desarrollo de cáncer.

Además, el mango contiene una sustancia llamada mangiferina, un flavonoide que ha mostrado propiedades anticancerígenas en estudios preclínicos, asegura Zanin. Aunque se necesita más investigación, los primeros hallazgos sugieren que el consumo regular de mango podría ser una estrategia complementaria en la prevención y tratamiento del cáncer.

Protege el corazón

De acuerdo con la experta, el mango contribuye a la salud cardiovascular debido a su contenido en potasio, fibra y antioxidantes. El potasio ayuda a regular la presión arterial al contrarrestar los efectos del sodio en el cuerpo, lo que reduce el riesgo de hipertensión, una de las principales causas de enfermedades cardíacas.

Además, la fibra en el mango ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre, lo que disminuye el riesgo de arteriosclerosis (endurecimiento de las arterias) y ataques cardíacos. Por último, los antioxidantes del mango protegen las paredes de los vasos sanguíneos del daño oxidativo, lo que contribuye a un sistema cardiovascular más saludable.

Fortalece el sistema inmunológico

El sistema inmunológico es nuestra defensa natural contra virus, bacterias y otras amenazas para la salud. El mango es una excelente fuente de vitamina C, un nutriente clave para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. La vitamina C estimula la producción de glóbulos blancos, que son esenciales para combatir infecciones.