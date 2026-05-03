Ahora cuesta 4.000 euros más que antes reformar una cocina, según un arquitecto

Dos pintores profesionales trabajan en la renovación de las paredes interiores de una casa, aplicando cuidadosamente una nueva capa de pintura para embellecer el espacio. / Imagen Ilustrativa Infobae

El coste de reformar una cocina en España ha experimentado un notable aumento en los últimos años, según ha documentado El Español. Lo que antes implicaba un desembolso relativamente moderado, ahora requiere un presupuesto sensiblemente superior, elevando las cifras que hasta hace poco eran habituales para este tipo de trabajos domésticos. Pero, ¿de qué cantidad se parte?

El importe necesario suele arrancar en los 6.500 euros para una reforma básica, según cifras de empresas sectoriales como Èggo. La cantidad puede escalar hasta los 16.000 euros en función de los materiales empleados y el nivel de acabados elegidos. Respecto a unos años atrás, cuando Habitissimo situaba una cocina estándar de siete metros cuadrados entre los 6.000 y 9.000 euros, el incremento actual supera el 50%. La diferencia más significativa radica en que remodelaciones por debajo de 6.000 euros son cada vez más infrecuentes. Estos datos reflejan el encarecimiento sostenido del mercado de reformas en nuestro país.

PUBLICIDAD

Factores diversos han impulsado esta subida. La inflación y el encarecimiento de las materias primas han afectado de lleno a materiales esenciales como azulejos, encimeras, fontanería o instalaciones eléctricas. En paralelo, la falta de especialistas cualificados ha incrementado los salarios dentro del sector de la construcción, elevando el coste de la mano de obra y dificultando el acceso a presupuestos ajustados. La logística juega también un papel determinante: transportar materiales, sobre todo los de importación o gama media-alta, resulta ahora más caro y este sobreprecio se traslada al cliente final.

Qué factores explican el incremento del precio de las cocinas en España

El repunte en el precio de las reformas no es una coyuntura puntual. Expertos citados por El Español sostienen que se asiste a un cambio estructural del mercado que aleja cualquier retorno a los precios anteriores. Según este análisis, la suma de encarecimiento de materiales, aumento de la demanda de diseños sofisticados y presión salarial conforman un fenómeno duradero.

PUBLICIDAD

Además del encarecimiento técnico, la evolución en las preferencias de los consumidores se ha consolidado como un motor fundamental. Las cocinas han dejado de ser espacios exclusivamente funcionales para convertirse en estancias centrales, abiertas, estéticas y personalizadas de la vivienda. Este cambio conduce a la elección de muebles a medida, encimeras de cuarzo o porcelánico, iluminación LED integrada y electrodomésticos de alta gama, componentes que incrementan notablemente el presupuesto frente a una reforma base.

Pasar de una cocina sencilla a una de gama media implica invertir entre 7.000 y 10.000 euros; si se seleccionan acabados sofisticados, la cifra rebasa los 12.000 euros. Estas estimaciones, avaladas por cifras extraídas por plataformas como Habitissimo y empresas como Èggo, confirman la tendencia al alza de los presupuestos.

PUBLICIDAD

Un fenómeno adicional que influye en estos importes es el denominado “efecto aspiracional”: muchos propietarios optan por replicar diseños vistos en redes sociales o revistas, lo que incrementa el nivel de exigencia y, en consecuencia, eleva los costes de ejecución.

Ante qué escenario se encuentran los propietarios en la actualidad

En la actualidad, lograr una reforma de cocina por 6.000 euros resulta cada vez más infrecuente en España, según ha subrayado el medio español. Tanto plataformas como Habitissimo como empresas especializadas como Èggo corroboran que el precio medio de este tipo de reformas ha subido de manera sostenida en los últimos años, y que todo indica que se mantendrá en niveles elevados.

PUBLICIDAD

Hay varios factores que han influido en la subida de precios de las viviendas. La experta Consuelo Villanueva explica a Infobae España las previsiones para las futuras fluctuaciones de estos precios

En este contexto, diversos expertos consultados recomiendan planificar en detalle la reforma, comparar presupuestos y examinar de forma exhaustiva cada partida antes de iniciar cualquier actuación. Resulta fundamental conocer con precisión el destino de cada euro invertido para evitar desviaciones presupuestarias. Tal y como detalla El Español, este ejercicio de transparencia y análisis es ya imprescindible dadas las nuevas condiciones de mercado.