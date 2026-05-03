Viajes

Un viaje a través del Pacífico: un impresionante crucero que recorre 60 países en 125 días y descubre algunos de los rincones más bonitos del mundo

Este crucero de lujo tiene prevista su salida en 2029 y recorre increíbles paisajes en un viaje que promete ser inolvidable

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Crucero Silver Whisper
Crucero Silver Whisper (Naviera Silversea).

Hay travesías que no se miden en kilómetros, sino en la profundidad con que transforman al viajero. Cruzar el Pacífico durante meses, detenerse en islas que no aparecen en los catálogos habituales y llegar a Asia siguiendo un hilo cultural que conecta civilizaciones se ha convertido en una oferta real para quienes buscan algo más que un destino de verano.

La naviera Silversea ha diseñado para 2029 un crucero de lujo de 125 días que partirá desde San Diego el 5 de enero y concluirá en Singapur tras recorrer más de 60 enclaves del Pacífico. El buque Silver Whisper será el encargado de trazar esa ruta, con paradas en lugares tan dispares como la Polinesia Francesa, Tasmania y la isla japonesa de Awaji, en un itinerario pensado para vivirse con calma y sin prisas.

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Así, la propuesta de Silversea rompe con la lógica del crucero tradicional, donde el número de puertos visitados suele ser el principal reclamo. En este caso, el objetivo declarado es otro: permitir al viajero sumergirse en cada destino con tiempo suficiente para ir más allá de lo superficial. El itinerario contempla un total de 17 noches en puerto, una cifra poco habitual en este tipo de travesías, que abre la puerta a excursiones más completas y a una experiencia más cercana al viaje independiente que al turismo organizado.

El recorrido se divide en ocho etapas con un hilo conductor cultural y natural. Cada tramo conecta no solo geografías, sino también relatos: desde las rutas ancestrales del Pacífico hasta las grandes civilizaciones asiáticas. Esa construcción narrativa del viaje es uno de los elementos que distinguen al World Cruise 2029 de otras propuestas del sector.

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De Hawái a la Polinesia

Isla de Raiatea, en la Polinesia Francesa
Isla de Raiatea, en la Polinesia Francesa (Tahití Tourisme)

Tras zarpar de la costa oeste de Estados Unidos, el Silver Whisper pondrá rumbo a Hawái como primera parada de peso. Desde allí, la ruta se adentra en los paisajes remotos de la Polinesia Francesa, con escalas en Nuku Hiva, Fakarava y Rangiroa, tres destinos que rara vez aparecen en los itinerarios de los cruceros convencionales. La elección de estos enclaves responde a una tendencia clara entre los viajeros de alto nivel: la búsqueda de lugares menos masificados, con mayor valor natural y menor presencia turística.

El itinerario incluye islas remotas, reservas naturales y espacios protegidos, lo que permite una conexión más auténtica con cada entorno y diferencia esta travesía de las rutas que priorizan los grandes puertos. En este sentido, el viaje continúa hacia el sur, con Nueva Zelanda y Australia en el horizonte. En este último país, Tasmania ocupa un lugar central gracias a su naturaleza salvaje y su riqueza paisajística, lejos del circuito habitual de las ciudades australianas más conocidas.

Tras girar hacia el norte, el crucero llega a Japón, donde la isla de Awaji se convierte en una de las escalas más esperadas. Conocida por su equilibrio entre tradición y modernidad, ofrece retiros zen, espacios de arte contemporáneo y una gastronomía que refleja lo mejor de la cultura nipona. El itinerario se cierra con varias paradas por el sudeste asiático antes de alcanzar Singapur, destino final y uno de los grandes centros del turismo internacional.

Un buque pequeño para una experiencia a medida

El Silver Whisper tiene capacidad para 392 pasajeros, una cifra reducida que garantiza un ambiente íntimo y un servicio personalizado. La ratio de casi un tripulante por huésped permite una atención constante, uno de los aspectos más valorados por quienes eligen este tipo de viajes. A bordo, las actividades van más allá de las excursiones habituales. El itinerario incorpora eventos diseñados exclusivamente para esta ruta: visitas privadas a lugares históricos, acceso a espacios de difícil entrada y encuentros culturales que no forman parte de los circuitos abiertos al público general.

Este viaje promete descubrir algunos de los rincones del planeta más impresionantes, aunque su precio no es apto para todos los bolsillos

De hecho, la apuesta de Silversea por el Pacífico no es casual. Esta región se ha consolidado como uno de los polos del turismo de lujo experiencial gracias a su combinación de paisajes vírgenes, diversidad cultural y riqueza gastronómica. Para muchas navieras, representa el futuro de los grandes viajes, donde la exclusividad se mide más por la autenticidad de lo vivido que por la ostentación de los medios.

El World Cruise 2029 se presenta así como una de las propuestas más ambiciosas del sector en los últimos años. Lo que lo distingue no es solo su duración ni el volumen de destinos, sino su enfoque: un viaje construido para ser vivido con intensidad, donde cada jornada suma una perspectiva nueva y cada escala tiene algo propio que ofrecer.

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