Rodrigo Arteaga, doctor: “Perder músculo te envejece más rápido que tener arrugas”

Montaje de Infobae en el que aparece el doctor Rodrigo Arteaga

Envejecer es algo que, inevitablemente, le ocurre a todo el mundo. A pesar de que encontrar la fórmula de la inmortalidad es un objetivo que se lleva persiguiendo desde hace siglos, la realidad es que todavía es una utopía.

Sin embargo, hay algunos hábitos que pueden ayudarte a conservarte mejor con el paso de los años. Sobre esto se ha pronunciado el doctor Rodrigo Arteaga en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.rodrigoarteaga).

Según explica el especialista, el mantenimiento de la masa muscular es uno de los factores clave para conservar la autonomía y la calidad de vida con el paso del tiempo. No se trata únicamente de una cuestión estética, sino de funcionalidad.

La importancia de la masa muscular para la longevidad

La musculatura es la que permite realizar actividades cotidianas con seguridad, desde levantarse sin ayuda hasta subir escaleras o caminar con estabilidad. Cuando la masa muscular disminuye, también pueden verse afectados el equilibrio, la fuerza y la movilidad, lo que incrementa el riesgo de dependencia.

Además, el músculo cumple un papel fundamental en el metabolismo, ya que interviene en la utilización del azúcar en sangre. Tener un bajo índice de masa muscular puede dificultar el control de la glucosa y favorecer desequilibrios metabólicos, por lo que es fundamental incorporar ejercicios para fortalecer el cuerpo.

Los peligros de la inactividad

Según la Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas OMS, hasta 5 millones de muertes al año podrían evitarse si la población mundial fuera más activa. La actividad regular contribuye a fortalecer el sistema cardiovascular, mantener un peso adecuado y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Además, el ejercicio también tiene repercusiones en la salud mental, ya que mejora el estado de ánimo, disminuye el estrés y ayuda a tener un descanso de mayor calidad. Por este motivo, es muy importante encontrar una rutina de ejercicios que se adapte a tus necesidades.

#envejecimientosaludable #longevidad ♬ sonido original - Dr. Rodrigo Arteaga @dr.rodrigoarteaga Perder MÚSCULO te envejece más rápido que las arrugas. Mucha gente asocia el envejecimiento con lo que ve en la cara. Pero en la vida real el envejecimiento se nota primero en el movimiento. Se nota cuando levantarte del suelo empieza a costar trabajo. Cuando subir escaleras te deja sin fuerza en las piernas. Cuando cargas menos peso del que antes cargabas sin pensarlo. Todo eso tiene que ver con el músculo. El músculo es el tejido que sostiene gran parte de tu capacidad física. Es lo que mantiene fuertes tus piernas, estable tu equilibrio y activo tu cuerpo durante el día. Pero además cumple otra función muy importante que muchas personas no conocen. Gran parte del azúcar (glucosa) que circula en la sangre entra al músculo para ser utilizada como energía. El músculo funciona como uno de los principales lugares donde el cuerpo maneja esa glucosa. Cuando hay poco músculo, ese espacio se reduce. Y eso hace que sea más fácil que el azúcar permanezca elevada durante más tiempo en la sangre. Por eso el músculo influye tanto en el riesgo de problemas metabólicos como la resistencia a la insulina o la diabetes. La buena noticia es que el músculo se puede construir en cualquier etapa de la vida. Entrenar fuerza algunas veces por semana, caminar todos los días, dormir bien y consumir suficiente proteína cambia por completo esa trayectoria. Las arrugas cambian la apariencia. Pero el músculo cambia la forma en que vives. #saludmuscular

Para ello, lo primero es encontrar el deporte o actividad que más te guste. Para muchas personas, la mejor opción es hacer deportes de equipo, mientras que otros prefieren tener una rutina individual personalizada.

Si lo que se busca es mejorar la fuerza y estimular la hipertrofia, pueden incorporarse ejercicios de resistencia con cargas progresivas, como el uso de pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal. Este tipo de trabajo permite aumentar la masa muscular de forma controlada y adaptada a cada nivel.

Si el propósito es optimizar la capacidad cardiovascular, conviene optar por actividades continuadas que impliquen movimiento constante, como la natación, el ciclismo o la marcha rápida. Estas disciplinas favorecen la resistencia y la eficiencia del corazón y los pulmones.

También resulta recomendable incluir ejercicios de movilidad y flexibilidad, ya que contribuyen a mantener una buena amplitud de movimiento y a prevenir rigideces. Prácticas como el estiramiento guiado o el pilates pueden complementar el entrenamiento principal y mejorar la coordinación corporal.

Asimismo, es aconsejable establecer objetivos realistas y avanzar de manera progresiva, evitando cambios bruscos en la intensidad. Por último, cabe destacar que la planificación y la regularidad son fundamentales para obtener resultados reales.