Un 8M multitudinario y diverso se convierte en un grito unánime contra la guerra y el fascismo: “Hoy más que nunca hay que salir a reivindicar nuestros derechos”

Mujeres alzan la voz durante la manifestación del 8M para denunciar las desigualdades que aún persisten. Desde la precariedad económica hasta la amenaza de discursos de ultraderecha, exponen por qué el feminismo es más necesario que nunca.

En un contexto internacional atravesado por el auge de la extrema derecha, el conflicto bélico iniciado por EEUU e Israel en Irán y la extensión del de Oriente Próximo, además de otras crisis humanitarias, este 8 de marzo ha sido una jornada marcada por consignas contra las guerras, porque “es a las mujeres a quienes más afectan”, si bien no han faltado las reivindicaciones fundamentales del movimiento feminista como el fin de la violencia machista y lograr una “igualdad real”.

En Madrid han sido miles de personas, unas 150.000 según las convocantes de la Comisión 8M, las que, bajo el lema “Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes”, han salido a las calles para mostrar la importancia de seguir luchando por los derechos conquistados frente a los intentos de cuestionarlos o recortarlos. En ese sentido, la marcha ha reunido a una amplia diversidad de perfiles, desde jóvenes hasta personas mayores, incluyendo familias al completo que no han dudado en salir con sus hijos e hijas pequeñas para reivindicar derechos y exigir avances en igualdad. Una pluralidad que refleja el carácter transversal del movimiento feminista y su capacidad de convocatoria en distintos sectores de la sociedad.

Gema, una vecina de Vallecas de 23 años, no ha dudado en acudir a la manifestación junto a sus amigas porque considera “imprescindible” salir a la calle ante el avance de la ultraderecha y los discursos reaccionarios. “Hoy, más que nunca, hay que salir a reivindicar nuestros derechos, porque no se nos puede olvidar que, aunque los hayamos conseguido, no significa que vayan a estar aquí siempre”, dice a Infobae España.

Durante la manifestación del Día de la Mujer, una joven explica las razones de la protesta: "Nos están violando y no pasa nada, nos agreden sexualmente desde las instituciones y la justicia sigue siendo patriarcal".

La lucha sigue siendo necesaria frente a la persistencia de “la violencia sexual, la impunidad policial y la falta de respuesta institucional”, ha añadido la joven en referencia a los últimos casos de acoso sexual y laboral que involucran a altos mandos policiales como el exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González, y el comisario Emilio de la Calle, al tiempo que ha denunciado que la justicia sigue siendo patriarcal y que las mujeres continúan siendo cuestionadas cuando denuncian agresiones sexuales.

También considera que los mensajes antifeministas promovidos por la ultraderecha están teniendo un impacto especialmente preocupante entre los jóvenes varones y advierte que los discursos individualistas, cada vez más presentes en las redes sociales, “están debilitando el sentido colectivo” y poniendo en riesgo la defensa de la libertad y los derechos ya alcanzados.

Los desahucios “afectan más a las mujeres”

Desde los colectivos que defienden el derecho a una vivienda digna también han reclamado una igualdad real, recordando que las mujeres siguen siendo quienes asumen la mayor parte de las tareas domésticas y los cuidados, además de enfrentar niveles más altos de precariedad laboral. Angelines, de 51 años y madre de dos hijos, sostiene que las mujeres con hijos “son las más afectadas por los desahucios”. De hecho, ella misma estuvo a punto de ser desalojada por la Agencia de Vivienda Social de Madrid, aunque finalmente consiguió renegociar su deuda.

Angelines, con sombrero morado, junto a otras integrantes del colectivo que defiende el derecho a una vivienda digna este 8M. (Cedida a Infobae)

En este 8M en el que el movimiento feminista ha puesto el foco en la situación de las mujeres más allá de las fronteras españolas, también se han escuchado lemas como “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste” o “Amigas, al fascismo lo paramos las feministas“.

Entre las asistentes ha estado Azar, una mujer iraní que junto a otras compatriotas ha subrayado la urgencia del apoyo internacional en el contexto actual de su país, marcado por el conflicto y la represión. Aquí ha defendido el lema “Mujer, vida, libertad”, que se convirtió en consigna global después de que en septiembre de 2022 la joven Mahsa Amini muriera bajo custodia de la policía de la moral iraní por llevar el velo supuestamente mal puesto.

Azar es una mujer iraní que ha participado en la marcha. (M.G.A. / Infobae)

Durante la marcha, Azar ha denunciado la doble amenaza que enfrentan: la violencia de los bombardeos y la represión letal contra quienes protestan. “Son las mujeres quienes sufren especialmente, ya que son el pilar de la sociedad y su opresión repercute en toda la comunidad”, ha dicho a este periódico.

También son muchas las mujeres migrantes residentes en la capital que han participado en la manifestación. Entre ellas, Delfina, una mujer argentina que se ha mostrado muy crítica con las políticas del Gobierno de Javier Milei, ha hecho un llamamiento a que la población española salga a manifestarse para reivindicar los avances sociales y legislativos logrados en estos últimos años y “no dar pasos atrás”.

Delfina ha participado en este 8M en Madrid. (M.G.A. / Infobae)

“En estos momentos donde la ultraderecha está avanzando y arrasando con todo, es importantísimo que salgamos a defender los derechos que hemos conquistado”, ha destacado la mujer.

Al finalizar la manifestación, la Puerta del Sol acogió un “tardeo feminista”, un evento político y festivo con la participación de distintos colectivos, así como actuaciones de la Reina de los Lagartos y la cantante Sara Socas.