El Gobierno de Ayuso da hasta 4.000 euros de ayuda a familias con hijos que contraten a empleadas del hogar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. (A. Pérez Meca - Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la puesta en marcha de una ayuda económica destinada a las familias que contraten a empleadas del hogar en la región, una iniciativa que pretende facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral y que, además, busca impulsar la contratación regulada de este colectivo. Según ha detallado Ayuso, la medida estará dirigida específicamente a quienes necesiten apoyo en el cuidado de menores y dependientes en el ámbito doméstico.

Las familias de la Comunidad de Madrid podrán acceder a una subvención de hasta 4.000 euros si cumplen los criterios establecidos. El programa está destinado a personas titulares de un hogar que contraten a una empleada encargada del cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 años con discapacidad. También podrán beneficiarse quienes tengan a cargo familiares de hasta segundo grado que presenten una discapacidad igual o superior al 50% o algún grado de dependencia reconocido.

El periodo subvencionable comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, y se admitirán las contrataciones realizadas tanto en ese intervalo como con anterioridad. Para quedar incluidos, la renta per cápita familiar no debe superar los 30.000 euros y será necesario cumplir el resto de requisitos publicados.

Qué requisitos deben cumplir las familias

De acuerdo con la información proporcionada por la Comunidad de Madrid, uno de los requisitos principales es residir y estar empadronado, tanto el titular del hogar como, en su caso, su pareja o cónyuge, en la misma vivienda en la que resida el menor o familiar dependiente. La vivienda debe estar situada dentro de la Comunidad de Madrid. Además, en los casos en que la contratación se dirija al cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 con discapacidad, los progenitores deben estar trabajando a jornada completa, bien por cuenta ajena o propia.

Una trabajadora del hogar planchando. (Europa Press)

Existen, no obstante, excepciones a esta exigencia laboral. No será necesario tener una jornada completa si los progenitores presentan una discapacidad igual o superior al 33%; si la familia se encuentra en situación monoparental, en cuyo supuesto el progenitor podrá estar trabajando a tiempo parcial o beneficiarse de una reducción de jornada; o si se trata de una familia numerosa, permitiendo igualmente que uno de los progenitores realice una jornada parcial o con reducción de jornada.

El procedimiento exige estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En el caso de profesionales colegiados, se requerirá también estar al día en el pago de cuotas de la mutualidad profesional. Ni el titular ni su pareja deben estar en excedencia o reducción de jornada, y ninguno de los progenitores, tutores o responsables legales del menor beneficiario puede hallarse en situación de permiso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento durante el periodo subvencionable. Se requiere, asimismo, no mantener deudas con la Comunidad de Madrid, salvo que estén oficialmente garantizadas. Estas condiciones han sido confirmadas por la presidenta madrileña en el anuncio realizado sobre la nueva ayuda.

La medida, según la versión oficial de la Comunidad de Madrid, introduce modificaciones en los criterios para adaptarse a los diferentes tipos de familias que precisan contratar personal doméstico. El objetivo declarado es facilitar la labor de cuidados cuando se cumplen todas las obligaciones señaladas, dentro del periodo fijado para la solicitud de subvenciones.